الصين ترد على تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على منتجاتها

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ردت الصين على تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على منتجاتها، مشيرة إلى إنه "لا يوجد رابح في الحروب التجارية".



وقال المتحدث باسم السفارة الصينية ليو بنج يو على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "لا يوجد رابح في حرب الرسوم أو الحرب التجارية كما أن العالم لن يستفيد من ذلك".





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وأضاف أن الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف "لدعم التعددية الحقيقية وبناء اقتصاد عالمي مفتوح ودعم التنمية المستدامة وجمع الدول معا لمواجهة التحديات وتحقيق الازدهار المشترك وبناء مجتمع بمستقبل مشترك للبشرية".



وكان ترامب أعلن أمس الاثنين أنه سيفرض رسوما جمركية إضافية على المنتجات الصينية بمجرد عودته إلى البيت الأبيض في يناير المقبل.



وقال الرئيس الأمريكي المنتخب على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" إنه سيوقع أمرا تنفيذيا بهذا الشأن في أول يوم له في منصبه.



وأضاف: "سنفرض على الصين رسوما إضافية بنسبة 10% فوق أي رسوم أخرى على جميع منتجاتها التي تدخل الولايات المتحدة الأمريكية حتى تتوقف المخدرات عن التدفق إلى بلادنا خاصة عبر المكسيك".



كما تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع السلع من المكسيك وكندا لأسباب تتعلق بالهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.