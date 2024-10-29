رجل الأعمال الراحل راتان تاتا يوصي بجزء كبير من ميراثه لكلبه المدلل!

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ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن رجل الأعمال الهندي الراحل، راتان تاتا أوصى بتخصيص جزء كبير من ثروته التي تزيد عن 100 مليون دولار لكلبه "تيتو".



وبحسب الصحيفة فإن تاتا أوصى بأن يحصل كلبه على "رعاية غير محدودة"، وأن قسما كبيرا من ثروته التي تزيد عن 91 مليون جنيه استرليني ستوزع ما بين كلبه "تيتو" وطاهيه راجان شاو وخادمه كونار سوبيا.





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وتوفي، راتان تاتا رجل الأعمال والرئيس الفخري لمجموعة "تاتا" الهندية في التاسع من أكتوبر الجاري عن عمر يناهز الـ86 عاما، مخلفا وراءه إرثا عظيما من النجاحات في عالم صناعة السيارات، ولم يتزوج تاتا خلال حياته ولم يكن لديه أولاد، وقرر أن يتم توزيع الجزء الأكبر من ثروته ما بين كلبه الأليف وخادمه وطباخه، أما الجزء الباقي فيرثه أخوته وأخواته.



ولد راتان نوال تاتا في 28 ديسمبر 1937 في مومباي بالهند، وتلقى تعليمه في مدرسة كامبريدج بنفس المدينة، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة للدراسة، حيث حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة كورنيل في عام 1962، والتحق لاحقا ببرنامج الإدارة المتقدمة في كلية هارفارد للأعمال.



وبدأ راتان تاتا مسيرته المهنية في مجموعة "تاتا" عام 1961، حيث تولى العديد من المناصب في الشركات المختلفة داخلها، واكتسب خبرة في مختلف القطاعات، مثل الصناعة السيارات، والاتصالات، وتولى قيادة المجموعة الهندية العملاقة في عام 1991 واستمر في إدارتها حتى عام 2012، ليتحول إلى أحد أبرز القادة في عالم الأعمال في الهند والعالم.