"الشيوخ" الأمريكي يبدأ ثاني جولات "عزل" ترامب 8 فبراير

الأناضول -

واشنطن - أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، أن محاكمة رئيس الولايات المتحدة السابق، دونالد ترامب، في إطار عملية عزله ستنطلق في في 8 فبراير/شباط المقبل.وقال شومر في مؤتمر صحفي مساء الجمعة: "بعد إعداد البيانات سيبدأ الطرفان عرض حججهما خلال الأسبوع الذي يبدأ من 8 فبراير".وأوضح شومر أن نقل موعد بدء محاكمة ترامب سيسمح لفريق الاتهام من مجلس النواب ومحامي ترامب بالاستعداد للعملية في مجلس الشيوخ.وصوت مجلس النواب الأمريكي، يوم 13 يناير/كانون الثاني الجاري، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة الجمهوري ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أعقاب حادث اقتحام الكونغرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 من الشهر نفسه في موجة اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.وبالتالي أصبح ترامب، الذي انتهت فترته الرئاسية، الأربعاء الماضي، مع بدء ولاية خلفه، الديمقراطي جو بايدن، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.ولم يتم حتى الآن إرسال التشريع، الهادف إلى منع ترامب من الترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية، إلى مجلس الشيوخ.لكن في وقت سابق من الجمعة قال شومر إن مجلس النواب سيرفع يوم الاثنين المقبل وثيقة مساءلة الرئيس السابق إلى مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه "سيسرع إجراءات محاكمة ترامب رغم محاولات تأخيرها"، لافتا إلى أن المحاكمة ستكون "كاملة وعادلة".