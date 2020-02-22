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''كورونا'' تؤجل مباراة كرة قدم شمال غربي إيطاليا

Samedi 22 Février 2020

Samedi 22 Février 2020
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الأناضول - روما/ باريش سجكين -

الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أجل مباراة فريقي "أسكولي" مع "كريمونيسي" ضمن مباريات دوري الدرجة الثانية



أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، السبت، تأجيل مباراة فريقي "أسكولي" مع "كريمونيسي"، ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري الدرجة الثانية، بسبب الإصابات المتزايدة بفيروس كورونا الجديد في إقليم لومبارديا شمال غربي البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن السلطات الرياضية في لومبارديا، أبلغت إدارة الفريقين بقرار تأجيل المباراة التي كان مقرر إقامتها على استاد "شينو إليلو ديل دوكا" بمدينة "أسكولي" في الساعة 15.00 بالتوقيت المحلي.

وفي بيان، أعرب مالك نادي أسكولي، ماسيمو بولتشينيلي، عن رفضه لقرار التأجيل.

يشار إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد خلال الساعات الـ24 الماضية، ارتفعت في إقليم لومبارديا إلى 39 حالة، وحالة وفاة واحدة، بينما ارتفع في عموم البلاد، إلى 50 إصابة وحالتي وفاة.

  
  
  

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