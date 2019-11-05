الرئاسة التركية: القبض على شقيقة البغدادي نجاح آخر لتركيا

Mardi 05 Novembre 2019



الأناضول

- أنقرة / يلدز أقطاش - وصف رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، عملية القاء القبض على رسمية عواد، شقيقة أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم "داعش"الإرهابي المقتول بـ"مثال آخر على نجاح تركيا في مكافحة الإرهاب".وقال ألطون في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "عملية القاء القبض على شقيقة أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي هو مثال آخر لنجاح تركيا في مكافحة الإرهاب".وأكد أن معركة تركيا ضد الإرهاب بغض النظر عن أيديولوجيته ومصدره متواصلة بلا هوادة.وأضاف ألطون، أنه "لا يمكن التشكيك في تصميمنا على تقديم أولئك الذين يريدون إرهاب شعبنا وزعزعة استقرار منطقتنا، للعدالة".وأشار أن هناك دعايات سوداء تستهدف تركيا بسبب تصميمها على مكافحة تنظيم "داعش"، مؤكدا أن بلاده تعمل على مكافحة كافة أشكال الإرهاب.وأضاف أنه لا يمكن الشك في التعاون القائم مع الشركاء بهدف مكافحة الإرهاب، مشيرا أن بعض الجهات في واشنطن تحاول جعل الشراكة بين البلدين مستحيلة.وأعرب ألطون عن أمله في أن تغلب واشنطن الحكمة بمواقفها وأن تدرك القيمة الحقيقية للتحالف مع تركيا.وحول زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان للولايات المتحدة، أوضح ألطون أن الرئيسان التركي والأمريكي سيلتقيان عندما يريان الوقت مناسبا لذلك.وذكر أن الاتصالات بين الرئيسين أردوغان وترامب تتسم بالصراحة، وأنهما سيواصلان معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك بنفس المستوى من الانفتاح في المستقبل.