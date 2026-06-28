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السجل الوطني يذكر باعتماد الخدمات الرقمية بنسبة مائة بالمائة ابتداء من غرة جويلية 2026

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Bookmark article    Publié le Dimanche 28 Juin 2026 - 21:04 قراءة: 0 د, 40 ث
      
يذكر السجل الوطني للمؤسسات انه سيعتمد الخدمات الرقمية بنسبة 100 بالمائة ابتداءً من 1 جويلية 2026.

ودعا، في بلاغ اليوم الاحد 28 جوان 2026، الى المبادرة بالحصول على الهويات الرقمية من الآن للولوج إلى المنصة وإتمام جميع المعاملات وإجراءات الإيداع الإلكتروني.


واوضح انه خصص تطبيقة "DIGIGO" بالنسبة لللاشخاص المعنويين، وهي تطبيقة مرتبطة بالمعرف الوحيد للشخص المعنوي.


اما بالنسبة لللاشخاص الطبيعيين، فقد خصصص تطبيقة "هوية" وهي تطبيقة مرتبطة برقم بطاقة التعريف الوطنية للمستعمل.

وكان السجل الوطني للمؤسسات قد افاد يوم 19 ماي 2026، أنّه مع الانتقال إلى الإيداع الإلكتروني الحصري بداية من 01 جويلية 2026، فقد أصبح الحصول على الهوية الرقمية خطوة أساسية لإنجاز المعاملات بكل سهولة وأمان.

ودعا السجل الوطني للمؤسسات إلى المبادرة بالحصول على الهوية الرقمية لتفادي أي تعطيل في المعاملات والاستفادة من خدمات رقمية سريعة وآمنة ومتاحة على مدار الساعة.
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