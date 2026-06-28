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الدورة الترشيحية لبطولة افريقيا للكرة الطائرة(المنطقة الاولى): المنتخب التونسي يفوز على نظيره الجزائري 3-1

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Bookmark article    Publié le Dimanche 28 Juin 2026 - 21:10 قراءة: 1 د, 6 ث
      
استهل المنتخب التونسي للكرة الطائرة مشاركته في الدورة الترشيحية الخاصة بالمنطقة الأولى المؤهلة لبطولة إفريقيا للأمم التي ستقام بجمهورية الكونغو الديمقراطية من 7 الى 21 سبتمبر 2026 بالفوز على نظيره الجزائري بنتيجة 3-1 تفاصيلها25-16 و 25-22 و 21-25 و25-15 في المباراة التي دارت اليوم الاحد بمدينة مكناس المغربية.
وكانت الدورة الترشيحية قد انطلقت امس السبت بفوز المنتخب الجزائري على نظيره المغربي بنتيجة 3-2.
​وتقام التصفيات بمشاركة منتخبات تونس والجزائر والمغرب، وستدور بنظام الذهاب والإياب.

ويلاقي السداسي التونسي في الجولة الثانية المنتخب المغربي يوم غد الاثنين قبل أن يخوض بعد ذلك مرحلة الإياب بمواجهة المنتخب الجزائري يوم 1 جويلية القادم ثم المنتخب المغربي يوم 2 من الشهر ذاته.
ويشرف على المقاليد الفنية للمنتخب التونسي خلال هذه البطولة الإطار الفني المتكون من​ المدرب الأول أنور التاورغي و​المدرب المساعد محمد الجلاصي.
​وتتكون قائمة اللاعبين المدعوين لهذه التصفيات من اللاعبين خالد بن سليمان وعلاء لشعل وعلي بنقي ومحمد بن يوسف وإلياس القرامصلي وحمزة حفيظ وهادي الخزري وأسامة بن رمضان ومهدي بن طاهر وأحمد القاضي وسليم المباركي وكريم فريخة وطيب القربصلي ومحمد ريدان.


وفي ما يلي نتائج وبرنامج الدورة الترشيحية:
27 جوان 2026: الجزائر - المغرب 3-2
28 جوان 2026: تونس - الجزائر 3-1
29 جوان 2026: تونس - المغرب (الجزائر معفاة).
30 جوان 2026: المغرب - الجزائر (تونس معفاة).
1 جويلية 2026: تونس - الجزائر (المغرب معفاة).
2 جويلية 2026: تونس - المغرب (الجزائر معفاة).
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