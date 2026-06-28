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جندوبة: السيطرة على حريق غابي بمنطقة بريرم في طبرقة

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Bookmark article    Publié le Dimanche 28 Juin 2026 - 20:43 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تمكنت فرق الإطفاء التابعة للحماية المدنية، بالتعاون مع أعوان الغابات وعدد من المتطوعين، مساء اليوم الأحد، من السيطرة على حريق اندلع بمنطقة بريرم من معتمدية طبرقة، وفق ما أكده عضو باللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة لمراسل وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأضاف المصدر ذاته أن فرق الإطفاء سارعت إلى حماية عدد من المساكن التي كانت مهددة بامتداد النيران إليها، قبل أن تتمكن من السيطرة على الحريق الذي أتى على مساحة من الأشجار الغابية.
وأوضح أن والي جندوبة، الطيب الدريدي، تحول إلى مكان الحريق لمتابعة عمليات التدخل، فيما باشرت وحدات الحرس الوطني تحقيقا لتحديد أسباب اندلاع الحريق.

ولا تزال فرق الحماية المدنية تواصل عمليات التبريد، توقيا من تجدد اشتعال النيران.
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