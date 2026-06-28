إنجاز 21 عملية جراحية في اختصاص جراحة العيون بالمستشفى الجهوي بقبلي

شهد المستشفى الجهوي بقبلي، نجاحا طبيا جديدا بعد إنجاز 21 عملية جراحية في اختصاص جراحة العيون لفائدة عدد من المواطنين، وذلك في إطار مبادرة نظمتها وزارة الصحة بهدف تقريب الخدمات الصحية المتخصصة من سكان الجهة وتعزيز الحق في العلاج.وأوضحت وزارة الصحة، في بلاغ صادر اليوم الأحد، أن هذه العمليات أُجريت على امتداد ثلاثة أيام، من 25 إلى 27 جوان 2026، بمبادرة من قسم العيون بالمستشفى، وبالتعاون مع قسمي التخدير والإنعاش والصيدلة، وذلك ضمن الأيام الجهوية التي أشرفت على تنظيمها الإدارة الجهوية للصحة بقبلي.وأكدت الوزارة أن العمليات الجراحية أُنجزت في ظروف طبية وتنظيمية جيدة، بما يعكس جاهزية الإطارات الطبية وشبه الطبية والفنية، وقدرة المستشفى الجهوي بقبلي على تقديم خدمات صحية متخصصة تستجيب لحاجيات المواطنين داخل الجهة.وتندرج هذه المبادرة في إطار سياسة وزارة الصحة الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية المتخصصة، خاصة لفائدة الفئات محدودة الدخل، والحد من عناء التنقل إلى المؤسسات الاستشفائية الكبرى، بما يعزز مبدأ العدالة الصحية وتكافؤ الفرص في الانتفاع بالعلاج.وفي ختام بلاغها، شددت وزارة الصحة على أن هذه المبادرة تجسد الدور المحوري الذي يضطلع به الأطباء كشركاء أساسيين في مسار إصلاح المنظومة الصحية، كما تبرز أهمية العمل التشاركي بين مختلف الإطارات الطبية وشبه الطبية والفنية في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وضمان وصولها إلى جميع المواطنين.