وزير التجهيز والإسكان يلتقي رئيسة المكتب الفرعي لمنطقة المغرب العربي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

-استقبل وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، اليوم الاثنين بمقر الوزارة رئيسة المكتب الفرعي لمنطقة المغرب العربي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية،عايدة ربانة، وذلك بحضور إطارات من الإدارة العامة للإسكان والإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات.وحسب بلاغ نشرته الوزارة، مثل اللقاء مناسبة تم خلالها تقديم مختلف محاور التعاون والتباحث حول المشاريع والدراسات الجاري إنجازها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مجال التنمية الحضرية والسياسة السكنية بتونس .ومن بين تلك المشاريع المراجعة الطوعية لخطة التنمية المستدامة في أفق 2030 وتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة و مراجعة الإستراتيجية الوطنية للسكن والانطلاق في انجاز المشروع نموذجي ضمن برنامج ("محطات من أجل تطوير عقاري مستدام") والذي يتم تنفيذه مع الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.وأكد الوزير أن التعاون بين تونس وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يمثل ركيزة أساسية لدعم مسار التنمية الحضرية المستدامة .يذكران هذا المشروع هو مبادرة استراتيجية تهدف إلى إعادة التفكير في كيفية بناء المساكن في تونس لتكون أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التغيرات المناخية و هو يجمع بين خبرات أكاديمية ومؤسسات تونسية و ذلك بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية .