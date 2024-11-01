بمناسبة انتهاء العطلة المدرسية وزارة الدّاخلية تدعو مُستعملي الطريق إلى التقيّد بقواعد الجولان (بلاغ)

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دعت وزارة الدّاخليّة، في بلاغ اليوم الجمعة، مُستعملي الطريق إلى الإلتزام بتطبيق القانون والتقيّد بقواعد الجولان واحترام مبادئ السّلامة المرُوريّة، وذلك بمناسبة انتهاء عُطلة نصف الثلاثي الأوّل للسّنة الدّراسيّة 2024/2025 .



واعتبارا للكثافة المُروريّة التي يُمكنُ أن تشهدها حركة الجولان بعديد الطرقات والمحاور الكُبرى، أكّدت وزارة الدّاخلية ضرورة استعمال حزام الأمان وتجنب استعمال الهاتف الجوّال أثناء السّياقة والالتزام بالسّياقة المُتزنة وعدم تجاوز السّرعة المُحدّدة، فضلا عن تجنب السّياقة في حالة تعب حفاظا على الأرواح والمُمتلكات وعدم نقل ركّاب على متن وسيلة غير مُعدّة للغرض.





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كما دعت مُستعملي الطريق القادمين نحو العاصمة عبر المدخل الجنوبي في ظل تواصل أشغال التهيئة به إلى اختيار أحد الحلول التالية تفاديا لتعطيل مصالحهم وهي استعمال الطريق الوطنيّة رقم 1 وذلك بالدّخول عبر المُنعرج اتجاه ملعب رادس ثم مُفترق شوشة رادس ومنهُ في اتجاه قنطرة رادس للالتحاق بوسط العاصمة أو الضاحية الشماليّة، أو استعمال قنطرة لاكانيا والمرور عبر مُفترق الورديّة 1 و2 في اتجاه ساحة باب عليوة ثم شارع المنصف باي ومنهُ وسط العاصمة.



وأفادت الوزارة بأنه تمّ تسخير كُلّ الإمكانيّات البشريّة والماديّة الضّرُوريّة لإرشاد المواطنين ومساعدتهم، ووضعت الأرقام التالية للاتصال بها عند الضرُورة :

71.342.787



71.343.201

