ارتفاع في كل المؤشرات السياحية خلال الأشهر العشر الأولى من العام الجاري" (مسؤول)"

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سجل القطاع السياحي التونسي، خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024، تطورا إيجابيا، وفق ما أكده المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة، حلمي حسين، في تصريح لـ"وات"، الجمعة، بالمهدية.



وذكر حسين أن عدد الوافدين غير المقيمين من مختلف الأسواق زاد بنسبة 7،4 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023 التي سجلت 8،244 مليون سائح. وارتفع بدوره، عدد التونسيين المقيمين بالخارج، الذين زاروا البلاد خلال الفترة نفسها، بنسبة 7،5 بالمائة.





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وأظهرت مختلف المؤشرات المتعلّقة بالنشاط السياحي، بحسب حسين، ارتفاع عدد السياح الوافدين من الأسواق التقليدية المتعلّقة بكل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا ب 16 بالمائة.



وأوضح أنّ "الأرقام مبشرة بالنسبة للفترة المتبقية من 2024" في ظل توفر عدّة بوادر.



وشدد حسين على أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة للصالون الأوّل للسياحة الصحراوية والواحية، المزمع تنظيمه بتوزر مطلع 2025.



وتوقع في هذا الصدد، أن يكون للتظاهرة إشعاعا كبيرا لا سيما بما يتوفر من خصائص تونسية فريدة تزخر بها مناطق الجنوب التونسي.



وينتظر، وفق حسين، أن يشهد الصالون حضور أكثر من 150 ضيفا من الفاعلين في المجال السياحي من آسيا وأوروبا، علاوة على المهنيين التونسيين.