قيس سعيد يودع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024 لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

وأكد قيس سعيد في تصريح إعلامي أن المتطوعين جمعوا أكثر من 240 ألف تزكية وباب التزكيات مازال مفتوحا، متابعا أنه يوجه التحية لهم خاصة أنهم قاموا بحملة التزكيات بمواردهم الخاصة.



وللاشارة فأن هيئة الانتخابات حددت يوم 6 اوت الجاري لانتهاء اجال تقديم الترشحات.



ووصف رئيس الجمهورية قيس سعيّد ما يروج حول وجود تضييقات على المرشّحين المحتملين للانتخابات الرئاسية خلال عملية جمع التزكيات بالهراء والأكاذيب.وقال إن من يتحدث عن هذه التضييقات واهم ومن يتحرك وراءهم واهم أيضا في أن يتمكن من بث الفوضى والفتنة والأراجيف والإشاعات، مضيفا أن هناك من استولى على التزكيات التي قام بها مواطنون لترشيحه مثلما وقع في سنة 2019.وفي إجابته على سؤال مبعوثة موزاييك سيدة الهمامي حول المرسوم 54 والإحالات التي طالت عديد الاشخاص على معني هذا المرسوم، قال رئيس الجمهورية إنه لم يقم بأي قضية ضد أي كان ولم يتدخل في القضاء ولن يتدخل فيه.كما أشار إلى أنه لا تراجع عن الحريات ''ومن يقول عكس ذلك فهو الذي يعمل على التضييق على الحريات بالافتراء والكذب والثلب والشتم''، وفق تعبيره .