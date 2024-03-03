البطولة الافريقية للمبارزة للشبان : تونس ترفع رصيدها الى 5 ميداليات من بينها ذهبية واحدة

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بلغت حصيلة المنتخب التونسي للمبارزة 5 ميداليات (1 ذهبية و1 فضية و3 برونزية) خلال البطولة الافريقية للشبان لصنفي الاصاغر والاواسط ذكورا واناثا المقامة منافساتها بالعاصمة المصرية القاهرة الى غاية 7 مارس الجاري.



وجاءت الميدالية الذهبية عن طريق نوران بشير في اختصاص فلوري (صنف الصغريات) بينما آلت الميدالية الفضية لمحمد علي فوشة في اختصاص فلوري ايضا (صنف الاصاغر).

اما الميداليات البرونزية الثلاث، فقد كانت جميعها في صنف الصغريات بواسطة ياسمين السوسي في اختصاص فلوري ورانية الفرجاني وعائشة بوعجينة في اختصاص سابر.



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ويحتل المنتخب التونسي المركز الثاني في جدول الترتيب العام خلف المنتخب المصري المتصدر ب16 ميدالية (5 ذهبية و4 فضية و7 برونزية). وياتي المنتخب السنغالي في المركز الثالث بميدالية فضية واحدة امام المنتخب الجنوب افريقي صاحب المركز الرابع ببرونزيتين.



ر-امين

