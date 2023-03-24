بنزرت: نحو تمويل واحداث  600  مشروعا بقيمة 12.5 مليون دينار من قبل البنك التونسي للتضامن خلال السنة الجارية

كشفت مصالح البنك التونسي للتضامن بولاية بنزرت ان البنك يطمح للمصادقة علـى نحـو 600 مشروع بقيمة جملية تقدر بـ 12.5 مليون دينار بما سيمكن من احداث قرابة 720 موطن شغل .

وأضافت ذات المصالح في تقرير فني اعد بمناسبة الاجتماع الدوري للجنة الجهوية للاستثمار الملتئم بداية الأسبوع الجاري تحت اشراف والي بنزرت سمير عبد اللاوي وخصص لنظر في السبل الكفيلة بمزيد احداث المؤسسات ، ان البنك وبعد ان اتجه لدعم المشاريع المتضررة و تثبيت مواطن الشغل المحدثة وعدم التفريط فيها من فترة ، تم التركيز علاوة على الاحداثات الجديدة، على دعم ودفع و توجيه الأستثمار نـحـو مشاريع التوسعة و التي بلغت نسبة 71 % سنة 2022 من أجمالي المشاريع المصادقة عليها .

وبينت في هذا الشأن ان العدد الجملي للمطالب المصادق عليهـا بـالفرع الجهوي للبنك التونسي للتضامن بولاية بنزرت خلال السنة الفارطة 2022، بلغ حوالي 562 مشروعا بتكلفة جملية قدرها 11.921 مليون دينار مكنت من احداث 680 موطن الشغل.

وشملت تدخلات فرع بنزرت للبنك التونسي للتضامن خلال 2022 جل القطاعات ابرزها قطاع الخدمات بنسبة 64 % / 3610 مشاريع بكلفـة جمليـة تقـدر بـ 8 ملايين و 831 الف دينار مكنـت مـن إحـداث 446 موطن شغل ويليه قطاع المهن الصغرى بعدد 117 مشروعا بكلفة مالية توازي 1.483 مليون دينار مكنت من احداث 145 موطن عمل ثم قطاع الفلاحة ب 58 مشروعا بكلفة مالية تعادل 1.425 مليون دينار مكنت من احداث 62 موطن شغل ، وقطاع الصناعات التقليدية ب26 مشروعا بكلفة مالية تناهز 182 الف دينار مكنت من احداث 27 موطن عمل .



وبلغ عدد المشاريع المسندة لفائدة الإطارات العليا 121 مشروعا بكلفة جملية بلغت 4.094 مليون دينار ، مكنت مـن إحـداث 189 موطن شغل .



