باجة:اختتام "دورة الاصالة" لمهرجان تستور الدولي

اختتمت ليلة امس الاربعاء بفضاء المسرح الطلق بمدينة تستور بباجة الدورة السادسة والخمسين لمهرجان تستور الدولي للمالوف و الموسيقى العربية التقليدية"دورة الاصالة" وذلك بعد تنظيم كل السهرات والفقرات المبرمجة اضافة الى تكريم 27 متفوقا من مختلف المستويات التعليمية من ابناء المنطقة بمبادرة من المنظمة الدولية للحوكمة المحلية حسب ما اكده فخر الدين القرواشي مدير الدورة 56 للمهرجان.واضاف نفس المصدر لوكالة تونس افريقيا للانباء انه تم اختيار سهرة "تستوريات لتكريم كل المتفوقين في المناظرات الوطنية والاوائل من كل شعبة بالمؤسسات التربوية بالمنطقة .وقد تم خلال سهرة الاختتام التى احيتها الفنانـة محرزيّـة الطويل و الفنـان أحمد الـرباعية اسناد جوائز مختلف المسابقات فى المهرجان.وتجدر الاشارة الى ان الدورة ال56 لمهرجان تستور الدولي للمالوف والموسيقي العربية التقليدية المنتظمة من 18 جويلية الى 3 اوت الجاري افتتحت بسهرة الفنان زياد غرسة وأحيى سهرة يوم 19 جويلية المنتخب الجهوى للموسيقي أبقابس وكورال مرسي الثقافة بقيادة المايسترو نزار عبد الكافي .وتم كذلك تنظيم عرض لمعهد لينا للموسيقي وفرقة رشيدية سوسة يوم 20 جويلية كما اثثت فرقة ايمن لسيق وعبدو درياسة سهرة 21 جويلية والفرقة الشيخة للمالوف بتستورسهرة يوم 22 من نفس الشهر اضافة الى عرض الزيارة بقيادة سامي اللجمي يوم 23 جويلية وتقديم سهرة لفرقتي بني خيار وخميس الترنان يوم 26 جويلية هر وعرض لفرقة حسن العريبي وفرقة شيوخ بنزرت يوم 27 جويلية وعرض ودعة لعايدة النياطى وزياد الزاري يوم 30 جويلية .وتضمن برنامج المهرجان عرضا مسرحيا للطفي العبدلي يوم 31 جويلية.وأحيت سهرة غرة اوت فرقتا السرايا الليبية والنغم العربي لمحمد عبيد في حين اثث سهرة 2 اوت عرض مطرز مايا.وكان فخر الدين قرواشي مدير مهرجان تستور الدولي للمالوف والموسيقي العربية التقليدية قد صرح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان دورة 2022 لقبت بدورة الاصالة اعتبارا الى ان 80 بالمائة من عروض المهرجان مخصصة للمالوف بعرضين دوليين وعروض للفرق الوطنية .