وزارة التعليم العالي تعمل حاليا على احداث الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد (منصف بوكثير)

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أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، اليوم السبت، أن الوزارة تعمل حاليا على احداث الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد والتي ستشمل جميع المسارات بالمؤسسات العمومية والخاصة.وجاء اعلان بوكثير خلال حفل تكريم وتأدية اليمين للخبراء المحاسبين الجدومن اللافت أن اجتماعات للجنة قيادة مشروع إحداث الوكالة الوطنية للتقييم والاعتماد في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي التأمت منذ ترؤس الوزيرة السابقة ألفة بنعودة صيودة للوزارة لبحث اطلاق الوكالة.ويتنزل المشروع في إطار برنامج تعاون مع الاتحاد الأوروبي لإحداث هيكل مستقل وفقا للمعايير الدولية. وقد تمحور الاجتماع الثالث الذي انعقد في مارس 2021 حول مناقشة مشروع نص إحداث الوكالة في إطار وضع الإطار القانوني والتنظيمي الضامن لاستقلاليتها في التسيير واتخاذ القرار على غرار المؤسسات المماثلة على المستوى الدولي.وتتمثل مهام الوكالة في التقييم والاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة التي تمثل آليات أساسية لتحقيق الأهداف المرسومة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وذلك من خلال العمل على نشر ثقافة الجودة وضمان المصداقية والتميز والإشعاع لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي على المستوى الوطني والدولي بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية.وفي سياق آخر، نوّه بوكثير بالدور الهام لمهنة الخبير المحاسب باعتبارها الضامن الأساسي لشفافية المعلومة المالية وسندا لتنشيط السوق، وبدور هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية التي عملت منذ إحداثها على تنظيم المهنة والرفع من نوعية خدماتها وضمان مصداقيتها.وأشار الى أن الوزارة عملت على تأهيل 136 عرضا للتكوين في القطاعين العام والخاص، كما تمّ خلال السنة الجامعية الحالية تأهيل 03 مسالك جديدة.