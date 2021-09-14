إسعاف إمراة حامل كانت ضمن عملية هجرة غير نظامية نحو السواحل الإيطالية

أحبطت، فجر اليوم الثلاثاء، وحدات المنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير، 5 عمليات هجرة غير نظامية باتجاه السواحل الإيطالية، بمشاركة 45 شخصا، من بينهم امرأة حامل وقع اسعافها ونقلها نحو مركز طب التوليد والولدان بالجهة، أين وضعت مولودتها، وفق ما أكده الكاتب العام للنقابة الأساسية للمنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير، عثمان بسباس.



وأضاف بسباس لـ(وات)، أنّ الأم والمولدة الجديدة في صحة جيّدة، موضحا أنّ هذه المرأة الحامل كانت من بين مجموعة تضم 14 شخصا أصيلي طبلبة وقصر هلال بولاية المنستير، من بينهم زوجها وطفلها الذي لا يتجاوز الـ3 سنوات، لافتا الى أن الوحدات العائمة أحبطت فجر اليوم هذه العملية، وحجزت المركب ومحرك بحري وكمية من المحروقات.



وأحبطت الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير، فجر اليوم أيضا، عملية ثانية للهجرة غير النظامية لمجموعة تتكوّن من 10 أشخاص أصيلي مدينة المنستير، من بينهم إمرأة وطفليها، الأوّل (6 سنوات و8 سنوات) وحجزت المركب، ومحركين اثنين وكمية من المحروقات.



وأضاف ذات المصدر، أنّ العملية الثالثة التي أحبطتها ذات الوحدات، تضم 7 شبان أصيلي مدينة المنستير تتراوح أعمارهم بين 20و25 سنة، وحجزت لديهم المركب ومحركين بحريين وكمية من المحروقات. وتعهدت فرقة الإرشاد البحري بالمنستير بالبحث في العمليات الـ3، وكشفت الأبحاث أنّ الضالعين في تنظيمها 4 أشخاص مفتش عنهم لفائدة العدالة في قضايا مختلفة.



وأحبط من جهته، فجر اليوم، كذلك، مركز الحرس البحري بصيادة بولاية المنستير، عملية هجرة غير نظامية نحو إيطاليا لمجموعة تتكوّن من 5 شبان أصيلي ولاية المنستير، تتراوح أعمار بين 23و27 سنة، وحجزت لديهم المركب ومحركين بحريين وكمية من المحروقات ومبلغا هامّا من العملة الأجنبية. ووقع ايقافهم بإذن من النيابة العمومية وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.



وتعلقت العملية الخامسة للهجرة غير النظامية التي أحبطها، فجر اليوم، أعوان مركز الحرس البحري بالمنستير، بمجموعة تعدّ 9 شبان أصيلي مدينتي بنبلة ومنزل النور بولاية المنستير، ووقع إدخالهم إلى مقر المركز البحري بمارينا المنستير، وحجزوا لديهم المركب ومحركين بحريين وكمية من المحروقات، حسب ذات المصدر الأمني.



