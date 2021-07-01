مشاركة تونسية متميزة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

تشارك تونس من 30 جوان الى غاية 15 جويلية في فعاليات الدورة 52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يحتضنه مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت شعار "في القراءة حياة" وذلط بمشاركة اكثر من 1218 دار نشر مصرية واجنبية تمثل حوالي 25 دولة عربية وافريقية واسيوية واوروبية وامريكية.وستسجل تونس حضورها في هذا المعرض بجناح خاص بوزارة الشؤون الثقافية وجناح لاتحاد الناشرين التونسيين الذي اختار قرابة 18 دار نشر تونسية لعرض اكثر من 550 عنوانا الى جانب مشاركة دار النشر المالكية التي تطبع منشوراتها بمدينة بيروت اللبنانية لكنها تبقى دار نشر تونسية.وياتي تنظيم الدورة الجديدة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وسط اجراءات وقائية تم ضبطها لضمان سلامة الناشرين ورواد المعرض حيث اعلنت هيئة تنظيم المعرض عن جملة من الاجراءات التي من شانها انجاح فعاليات هذه التظاهرة بالتوازي مع قرارات الحكومة المصرية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجدومن ابرز الاجراءات المعتمدة حجز تذاكر المعرض المجانية عبر منصة الكترونية مع التنصيص على بوابة الدخول وتحديد حد اقصى لعدد الزائرين وهو 100 الف زائر يوميا فضلا عن تحديد حد اقصى لطاقة الاستيعاب لكل قاعة عرض .كما تمت برمجة مجموعة من الانشطة والعروض الثقافية والفنية عبر المنصة الالكترونية على هامش الدورة الجديدة للمعرض من ذلك عروض تشكيلية ولقاءات فكرية وقراءات شعرية وعروض مسرحية وادبية الى جانب العروض الموجهة للاطفال .وتولت الهيئة المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تهيئة اربع قاعات تضم نحو 756 جناحا الى جانب توفير خدمات النقل لفائدة رواد المعرض بصفة مجانية .