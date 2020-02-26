كاس العرب للاواسط - المنتخب التونسي ينهي تحضيراته استعدادا للقاء الجزائر

Mercredi 26 Février 2020



قراءة: 0 د, 54 ث





وات

- اختتم المنتخب التونسي للاواسط اليوم استعداداته للقاء منتخب الجزائر المقرر غدا الخميس بمدينة الدمام (س12 و45د) لحساب الدور ربع النهائي لكأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا في السعودية .وركز المدرب الوطني ماهر الكنزاري خلال الحصة التدريبية الاخيرة على الكرات الثابتة دفاعيا وهجوميّا.كما تم اخضاع العناصر الهجومية الى تمارين أمام المرمى مع إجراء مباراة تطبيقية لفترة قصيرة ثم سلسلة من ضربات الجزاء في الختام.وسيدير اللقاء الذي سيجري بملعب الامير سعود بن جلوي الحكم المقابلة الحكم المصري أحمد الغندور بمساعدة المغربي هشام ايت عبو والسوري عقبة علي الحويج من سوريا فيما سيشغل خطة الحكم الرابع الاردني مراد الزهاورة.وجدير بالتذكير ان منتخب الجزائر حجز بطاقة الترشح الى ربع النهائي عقب انتصاره على المنتخب السعودي في الجولة 3 من المجموعة 3 بنتيجة 2ـ1 ما مكّنه من افتكاك المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلف المنتخب المصري المتصدر .ومن جهته تعادل المنتخب التونسي يوم الاحد في ختام منافسات الدور الاول من كأس العرب مع منتخب الكويت (1-1) وهي نتيجة ضمنت له التأهل إلى ربع النهائي في صدارة المجموعة الاولى .