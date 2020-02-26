.   Warda - أكذب عليك  

كاس العرب للاواسط - المنتخب التونسي ينهي تحضيراته استعدادا للقاء الجزائر

Mercredi 26 Février 2020

Mercredi 26 Février 2020
قراءة: 0 د, 54 ث

وات - اختتم المنتخب التونسي للاواسط اليوم استعداداته للقاء منتخب الجزائر المقرر غدا الخميس بمدينة الدمام (س12 و45د) لحساب الدور ربع النهائي لكأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا في السعودية .
وركز المدرب الوطني ماهر الكنزاري خلال الحصة التدريبية الاخيرة على الكرات الثابتة دفاعيا وهجوميّا.

كما تم اخضاع العناصر الهجومية الى تمارين أمام المرمى مع إجراء مباراة تطبيقية لفترة قصيرة ثم سلسلة من ضربات الجزاء في الختام.

وسيدير اللقاء الذي سيجري بملعب الامير سعود بن جلوي الحكم المقابلة الحكم المصري أحمد الغندور بمساعدة المغربي هشام ايت عبو والسوري عقبة علي الحويج من سوريا فيما سيشغل خطة الحكم الرابع الاردني مراد الزهاورة.

وجدير بالتذكير ان منتخب الجزائر حجز بطاقة الترشح الى ربع النهائي عقب انتصاره على المنتخب السعودي في الجولة 3 من المجموعة 3 بنتيجة 2ـ1 ما مكّنه من افتكاك المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلف المنتخب المصري المتصدر .

ومن جهته تعادل المنتخب التونسي يوم الاحد في ختام منافسات الدور الاول من كأس العرب مع منتخب الكويت (1-1) وهي نتيجة ضمنت له التأهل إلى ربع النهائي في صدارة المجموعة الاولى .

  
  
  

cadre-f215f1a7e3d4f9e732a6d79468a595e8-2020-02-26 19:03:58






0 de 0 commentaires pour l'article 198726



En continu

دخول الربيع

الجمعة 28 فيفري 2020 | 4 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:40 18:14 15:43 12:39 06:52 05:26
17°
 17° % 63 :الرطــوبة
تونــس 12°
7.2 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
17°-1224°-923°-1222°-1016°-10
  • Avoirs en devises
    19266,9

  • (28 fév)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 3,14288 DT        1$ =2,89035 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 fév)   490,6 MDT
لمحة عن وزراء الحكومة الجديدة
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1582914781|198726 1227|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires