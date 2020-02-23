الأوركستر السمفوني التونسي يقدّم ''كرنفال الحيوانات''

Dimanche 23 Février 2020
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وات - قدّم الأركستر السمفوني التونسي لقطب الموسيقى والمجموعات السمفونية بمسرح الأوبرا عرضا بعنوان "كرنفال الحيوانات"، شارك فيه نحو 30 عازفا من مختلف الجنسيّات بقيادة المايسترو شادي القرفي.
والعرض الموسيقي السمفوني "كرنفال الحيوانات"، تم تقديمه مساء أمس السبت، إذ أخذت المجموعة الموسيقية الجمهور في رحلة إلى أعماق الغابات حيث زئير الأسود وزقزقة العصافير وصهيل الأحصنة التي جسدتها المعزوفات الموسيقية، من خلال تبادل عزف سلالم كروماتيكية من آلتي البيانو، لترد عليها الآلات الوترية العريضة الصوت (التشيلو والكونترباص)، وتنتهي الحركة بتصاعد صوتي تؤديه الآلات في انسجام ساحر واستمع الحاضرون إلى رائعة المؤلف الفرنسي "كميل سان سان" "Carnival of The Animals"، إذ أدت المجموعة الموسيقية هذا المقطع أداءً موسيقيا متكاملا فريدا من نوعه لامتلاكه آلية أخاذة تضع عناصر أو شخصيات العمل في سياق موسيقي يحقق ألفة مع جمهور الأطفال والكبار، من خلال تصوير شخصيات العمل عبر آلات الأوركسترا المختلفة خالقا بذلك تفاعلا خلاقا يساعد على تنمية الخيال عند الأطفال ويضعهم أمام عوالم جديدة.
وسافر الجمهور إلى عالم الموسيقى الكلاسيكية، فاستمع إلى رائعة موزارت "زواج فيغارو" "والسرينادة" لإدوارد إلجار و "adagietto" لـ "غوستاف مالر" و "Suite saint paul" لـ "غوستاف تيودور هولست"، ليكون الختام مع "le carnaval des animaux" لـ "كميل سان سان".
وات - قدّم الأركستر السمفوني التونسي لقطب الموسيقى والمجموعات السمفونية بمسرح الأوبرا عرضا بعنوان "كرنفال الحيوانات"، شارك فيه نحو 30 عازفا من مختلف الجنسيّات بقيادة المايسترو شادي القرفي.
والعرض الموسيقي السمفوني "كرنفال الحيوانات"، تم تقديمه مساء أمس السبت، إذ أخذت المجموعة الموسيقية الجمهور في رحلة إلى أعماق الغابات حيث زئير الأسود وزقزقة العصافير وصهيل الأحصنة التي جسدتها المعزوفات الموسيقية، من خلال تبادل عزف سلالم كروماتيكية من آلتي البيانو، لترد عليها الآلات الوترية العريضة الصوت (التشيلو والكونترباص)، وتنتهي الحركة بتصاعد صوتي تؤديه الآلات في انسجام ساحر واستمع الحاضرون إلى رائعة المؤلف الفرنسي "كميل سان سان" "Carnival of The Animals"، إذ أدت المجموعة الموسيقية هذا المقطع أداءً موسيقيا متكاملا فريدا من نوعه لامتلاكه آلية أخاذة تضع عناصر أو شخصيات العمل في سياق موسيقي يحقق ألفة مع جمهور الأطفال والكبار، من خلال تصوير شخصيات العمل عبر آلات الأوركسترا المختلفة خالقا بذلك تفاعلا خلاقا يساعد على تنمية الخيال عند الأطفال ويضعهم أمام عوالم جديدة.
وسافر الجمهور إلى عالم الموسيقى الكلاسيكية، فاستمع إلى رائعة موزارت "زواج فيغارو" "والسرينادة" لإدوارد إلجار و "adagietto" لـ "غوستاف مالر" و "Suite saint paul" لـ "غوستاف تيودور هولست"، ليكون الختام مع "le carnaval des animaux" لـ "كميل سان سان".
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Par:kamelnet ( )
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