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القصرين: العثور على مخيم للإرهابيين بأحد المرتفعات الجبلية بالجهة

Samedi 22 Février 2020

Samedi 22 Février 2020
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وات - تمكّنت ، المصلحة الجهوية لمكافحة الإرهاب في القصرين، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة ، من الكشف عن مخيّم للأرهابين بأحد المرتفعات الجبلية في الجهة وتمّ العثور داخله على أواني طبخ وبقايا أدوية ومادة لتعقيم المياه وأدوات للحفر وفق ما أكّده اليوم مصدر أمني في الجهة في تصريح لصحفية (وات).
وأوضح ذات المصدر أنّه تمّ العثور على هذا المخيّم خلال عمليات تمشيط موسّعة شملت مرتفعات الجهة المعلنة مناطق عسكرية مغلقة.




  
  
  

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2 de 2 commentaires pour l'article 198478

Aziz75  (France)  |Dimanche 23 Février 2020 à 08h 25m |           
أنا نحب نفهم هل الحكومات المتتالية لم تقم بمسح جغرافي لكل المناطق التونسية أم لا.

Tuttifrutti  (Singapore)  |Samedi 22 Février 2020 à 13h 27m |           
ربي يقدّر الخير لهذا البلد



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