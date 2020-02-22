القصرين: العثور على مخيم للإرهابيين بأحد المرتفعات الجبلية بالجهة

Samedi 22 Février 2020



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وات

- تمكّنت ، المصلحة الجهوية لمكافحة الإرهاب في القصرين، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة ، من الكشف عن مخيّم للأرهابين بأحد المرتفعات الجبلية في الجهة وتمّ العثور داخله على أواني طبخ وبقايا أدوية ومادة لتعقيم المياه وأدوات للحفر وفق ما أكّده اليوم مصدر أمني في الجهة في تصريح لصحفية (وات).وأوضح ذات المصدر أنّه تمّ العثور على هذا المخيّم خلال عمليات تمشيط موسّعة شملت مرتفعات الجهة المعلنة مناطق عسكرية مغلقة.