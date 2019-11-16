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الاهلي المصري يحدد يوم 26 نوفمبر موعد تحوله الى تونس لملاقاة النجم الساحلي بابطال افريقيا

Samedi 16 Novembre 2019

Samedi 16 Novembre 2019
وات - كشف الموقع الرسمي لنادي الاهلي المصري انه تقرر التحول الى تونس يوم 26 نوفمبر الجاري لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 من الشهر ذاته لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثانية ضمن دور المجموعات لكاس رابطة ابطال إفريقيا لكرة القدم.

قبل ذلك سيخوض الاهلي مباراة في اطار الجولة الخامسة للبطولة المحلية امام فريق الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري.


وكان النجم الساحلي اعلن يوم الخميس الماضي انه سيخوض مباراته امام الاهلي المصري يوم 29 نوفمبر الجاري بداية من الساعة الثامنة ليلا مضيفا انه لم يتم تحديد بعد مكان اجراء المقابلة غير ان بعض المصادر رجحت اقامتها على ملعب رادس بالعاصمة.

وتضم المجموعة الثانية لدور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا اندية النجم الساحلي والاهلي المصري والهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي.

  
  
     
  
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