الاهلي المصري يحدد يوم 26 نوفمبر موعد تحوله الى تونس لملاقاة النجم الساحلي بابطال افريقيا

Samedi 16 Novembre 2019
وات - كشف الموقع الرسمي لنادي الاهلي المصري انه تقرر التحول الى تونس يوم 26 نوفمبر الجاري لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 من الشهر ذاته لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثانية ضمن دور المجموعات لكاس رابطة ابطال إفريقيا لكرة القدم.
قبل ذلك سيخوض الاهلي مباراة في اطار الجولة الخامسة للبطولة المحلية امام فريق الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري.
وكان النجم الساحلي اعلن يوم الخميس الماضي انه سيخوض مباراته امام الاهلي المصري يوم 29 نوفمبر الجاري بداية من الساعة الثامنة ليلا مضيفا انه لم يتم تحديد بعد مكان اجراء المقابلة غير ان بعض المصادر رجحت اقامتها على ملعب رادس بالعاصمة.
وتضم المجموعة الثانية لدور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا اندية النجم الساحلي والاهلي المصري والهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي.
قبل ذلك سيخوض الاهلي مباراة في اطار الجولة الخامسة للبطولة المحلية امام فريق الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري.
وكان النجم الساحلي اعلن يوم الخميس الماضي انه سيخوض مباراته امام الاهلي المصري يوم 29 نوفمبر الجاري بداية من الساعة الثامنة ليلا مضيفا انه لم يتم تحديد بعد مكان اجراء المقابلة غير ان بعض المصادر رجحت اقامتها على ملعب رادس بالعاصمة.
وتضم المجموعة الثانية لدور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا اندية النجم الساحلي والاهلي المصري والهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي.
En continu
- 08:52 هذا الرئيس جاء في وقته !
- Hier 17:09 اختيار فاشل منذ البداية
- Hier 14:45 أنتم لا دين و لا مِلّة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:41
|17:12
|14:50
|12:11
|06:58
|05:28
|
20°
|20°
|% 68
|:الرطــوبة
|تونــس
|11°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|20°-11
|16°-10
|19°-10
|17°-11
|17°-10
Follow @babnet_Tunisie
(108 421) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(107 956) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 96 866) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 956) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 327) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 90 806) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 75 639) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 586) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 69 578) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 909) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 867) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 60 154) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 59 413) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 58 556) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 58 175) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 53 400) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 51 637) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 50 519) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 48 011) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 47 491) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
Par:MedTunisie ( )
Sur: القرقوري لعبير موسى: اللي رضع حليب العبودية .. عادي برشة باش يحرقو حليب الحرية