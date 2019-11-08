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كاس تونس لكرة القدم - سكك الحديد الصفاقسي يتاهل الى الدور الثاني

Vendredi 08 Novembre 2019

Vendredi 08 Novembre 2019
وات - تاهل سكك الحديد الصفاقسي الى الدور الثاني لكاس تونس لكرة القدم لموسم 2019-2020 اثر فوزه اليوم الجمعة بملعب 2 مارس بصفاقس على النجم الرادسي بنتيجة 2-صفر.

وسجل هدفي "الرالوي" كل من سيف صابر في الدقيقة 8 ومحمد امين بن رمضان "نزولولو" في الدقيقة 30.


وتجري بقية مقابلات الدور الاول يومي السبت 9 والاحد 10 نوفمبر الجاري انطلاقا من الساعة 13 و30:
الجمعة 8 نوفمبر
في 2 مارس سكك الحديد الصفاقسي - النجم الرادسي 2-صفر

السبت 9 نوفمبر

في بن عروس سبورتينغ بن عروس - الملعب القابسي (هاني النفزي)

في اريانة (دون حضور الجمهور) جمعية اريانة - مستقبل قابس (نبيل الهمادي)


الاحد 10 نوفمبر

في 2 مارس الملعب الصفاقسي - جندوبة الرياضية ( رمزي بن سالم)

في باجة الاولمبي الباجي - مستقبل السبيخة (رامي المهدوي)

في الرجيش مستقبل الرجيش - ملعب منزل بورقيبة (احمد الصيد)

في جربة ميدون امل جربة - مستقبل المرسى (حسام بالحاج علي)

في وادي الليل مستقبل وادي الليل - اولمبيك مدنين (عبد السلام ماني)

في ملعب الرقبي بمساكن (س 14) هلال مساكن - جمعية جربة (سيف الدين بن وراد)

في لالة قوافل قفصة - مستقبل القصرين (احمد الشابي)

في سيدي بوزيد اولمبيك سيدي بوزيد - امل حمام سوسة (نادر الزغيدي)

في منزل بوزلفة نادي منزل بوزلفة - الترجي الجرجيسي (ياسين سواكة)

  
  
     
  
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