الرابطة الاولى - الجولة الثامنة - الصفاقسي و بن قردان و المنستير من اجل الانفراد بالصدارة

Vendredi 08 Novembre 2019



وات

- يتبارى النادي الصفاقسي يوم غد مع اتحاد بنقردان في ملعب الطيب المهيري بصفاقس في قمة مبكرة ضمن الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم رهاناه الانفراد مؤقتا بالصدارة وفك الارتباط من بين تجمع رباعي في الصدارة .وتتقاسم المركز الاول للبطولة برصيد 15 نقطة اربعة اندية وهي الترجي التونسي ( من خمس مقابلات) والاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي واتحاد بن قردان ( 7 مقابلات) .وكان الترجي الرياضي التونسي فاز امس الخميس بملعب المنزه دون حضور الجمهور على النادي البنزرتي بنتيجة (1/3) في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .وبفوزه امس لحق الترجي الرياضي ( 5 انتصارات في 5 مقابلات) بثلاثي الصدارة ( الاتحاد المنستيري واتحاد بنقردان والنادي الصفاقسي) برصيد 15 نقطة منقوصا من مباراتين .ويسعى النادي الصفاقسي غدا على ملعبه لكن في غياب جماهيره الى الخروج بنتيجة ايجابية تضعه في المركز الاول رغم ان المهمة لن تكون سهلة امام اتحاد بن قردان الذي يعرف انتعاشة لافتة مع انطلاق الموسم الجديد ويشاركه المركز الاول .وقد بدا فريق الاتحاد مصرا على لعب الادوار الاولى معولا على حسن استعداد عدد من لاعبيه المنتدبين الجدد في الموسم الجاري وخاصة البرازيليين ميلو وريكاردينهو .وبدا الرصيد المتوفر للمدرب شكري الخطوي ثريا بما يساعده على الرفع من سقف طموحات احباء الاتحاد في هذا الموسم.وكان النادي الصفاقسي الذي يدربه فتحي جبال عاد بفوز معنوي ثمين 2-1 على حساب مستقبل سليمان في سليمان في الجولة الماضية .وبعد ان حقق كل من الفريقين خمسة انتصارات سيكون الرهان غدا من اجل تحقيق الفوز السادس في الموسم.ويدير المباراة التي ستقام يوم غد دون حضور الجمهور الحكم كريم الخميري وفي المنستيري سيبحث الاتحاد المحلي الذي يكون احد اضلع مربع الصدارة عن تحقيق فوز جديد يبقيه في الصدارة ايضا عندما يستضيف فريق الشبيبة القيروانية . وحافظ الاتحاد الذي يدربه لسعد الشابي على سجله بلا هزائم مقابل اربعة انتصارات وثلاثة تعادلات .وقبل دفاعه بعد 7 جولات 4 أهداف (3 أهداف في الجولتين الأخيرتين و هدف في المقابلة الأولى ).وفي المقابل تراجعت شبيبة القيروان الى المركز 12 بثلاث نقاط من فوز وحيد عل حساب اتحادج لبن قردان و6 هزائم وبدات تلامس قاع الترتيب باعتبارها تبتعد عن فريقي نجم المتلوي واتحاد تطاوين بنقطتين فحسب ولم تسجل الشبيبة التي يدربها مراد العقبي سوى خمسة اهداف مقابل 12 هدفا في شباكها وسيدير المباراة الحكم مختار دبوس .في المنستير: الاتحاد المنستيري - الشبيبة القيروانية الحكم مختار دبوسفي صفاقس (دون حضور الجمهور) النادي الصفاقسي - اتحاد بن قردان الحكم كريم الخميريفي المنزه (دون حضور الجمهور) النادي الإفريقي - النادي البنزرتي الحكم امير لوصيففي باردو: الملعب التونسي - الترجي الرّياضي التونسي الحكم اسامة بن اسحاقفي حمام الانف: نادي حمام الأنف - نجم المتلوي الحكم عامر شوشانفي حمام سوسة: النجم الساحلي - مستقبل سليمان الحكم نضال اللطيففي الشابة: هلال الشابّة - اتحاد تطاوين الحكم نعيم حسني