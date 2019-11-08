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القصرين: اللجنة الجهوية للصفقات العمومية تصادق على إقتناء وتركيب تجهيزات ضح ل22 بئرا عميقة ب9 معتمديات

Vendredi 08 Novembre 2019

Vendredi 08 Novembre 2019
وات - صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بولاية القصرين أمس الخميس على إقتناء وتركيب تجهيزات ضخ ل22 بئرا عميقة ب9 معتمديات، وذلك كدفعة أولى في إنتظار تجهيز دفعة أخرى قريبا، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لدائرة الإعلام والندوات بمركز الولاية بموقعها الرسمي عبر شبكة التواصل الاجتماعي.

وتتمثل هذه الآبار في بئر "الخضاورية بلهيجات" و"الوساعية 2" و"القرعة " و"الشراقة " بمعتمدية القصرين الجنوبية، و"الحناشي " و " أولاد محمد " و "البطحة " و" الصخيرات 6 " و" السوالمية " و"السنك " في فريانة، و"الصخيرة البيضاء " و"توشة " و"سيدي عمر " في العيون و"أم الأقصاب 1 وأم الأقصاب 2 " و" فيض البيض " و" بوكفة 2 " في ماجل بلعباس، و"وادي الرشح " في تالة، و" أولاد عباس و" وجه الرخمات" في سبيطلة، و"خنقة الجازية " في حاسي الفريد، و"الطباقة " في حيدرة.


يشار إلى أنه يوجد بولاية القصرين حوالي 93 بئرا عميقة منجزة وغير مجهزة، تم تجهيز 38 بئرا منها خلال شهر جانفي 2019، كما تمت برمجة تجهيز 26 بئرا عميقة أخرى والبقية تتطلب التمويلات الضرورية لتجهيزها.

  
  
     
  
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