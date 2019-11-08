القصرين: اللجنة الجهوية للصفقات العمومية تصادق على إقتناء وتركيب تجهيزات ضح ل22 بئرا عميقة ب9 معتمديات

Vendredi 08 Novembre 2019
وات - صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بولاية القصرين أمس الخميس على إقتناء وتركيب تجهيزات ضخ ل22 بئرا عميقة ب9 معتمديات، وذلك كدفعة أولى في إنتظار تجهيز دفعة أخرى قريبا، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لدائرة الإعلام والندوات بمركز الولاية بموقعها الرسمي عبر شبكة التواصل الاجتماعي.
وتتمثل هذه الآبار في بئر "الخضاورية بلهيجات" و"الوساعية 2" و"القرعة " و"الشراقة " بمعتمدية القصرين الجنوبية، و"الحناشي " و " أولاد محمد " و "البطحة " و" الصخيرات 6 " و" السوالمية " و"السنك " في فريانة، و"الصخيرة البيضاء " و"توشة " و"سيدي عمر " في العيون و"أم الأقصاب 1 وأم الأقصاب 2 " و" فيض البيض " و" بوكفة 2 " في ماجل بلعباس، و"وادي الرشح " في تالة، و" أولاد عباس و" وجه الرخمات" في سبيطلة، و"خنقة الجازية " في حاسي الفريد، و"الطباقة " في حيدرة.
يشار إلى أنه يوجد بولاية القصرين حوالي 93 بئرا عميقة منجزة وغير مجهزة، تم تجهيز 38 بئرا منها خلال شهر جانفي 2019، كما تمت برمجة تجهيز 26 بئرا عميقة أخرى والبقية تتطلب التمويلات الضرورية لتجهيزها.
وتتمثل هذه الآبار في بئر "الخضاورية بلهيجات" و"الوساعية 2" و"القرعة " و"الشراقة " بمعتمدية القصرين الجنوبية، و"الحناشي " و " أولاد محمد " و "البطحة " و" الصخيرات 6 " و" السوالمية " و"السنك " في فريانة، و"الصخيرة البيضاء " و"توشة " و"سيدي عمر " في العيون و"أم الأقصاب 1 وأم الأقصاب 2 " و" فيض البيض " و" بوكفة 2 " في ماجل بلعباس، و"وادي الرشح " في تالة، و" أولاد عباس و" وجه الرخمات" في سبيطلة، و"خنقة الجازية " في حاسي الفريد، و"الطباقة " في حيدرة.
يشار إلى أنه يوجد بولاية القصرين حوالي 93 بئرا عميقة منجزة وغير مجهزة، تم تجهيز 38 بئرا منها خلال شهر جانفي 2019، كما تمت برمجة تجهيز 26 بئرا عميقة أخرى والبقية تتطلب التمويلات الضرورية لتجهيزها.
En continu
- 07:24 النزيف
- Hier 21:46 مرصد الشفافية يدعو إلى إقالة شوقي الطبيب
- Hier 21:34 ''يا سلّاك الواحلين..''
- Hier 21:13 من أنتم؟
- Hier 20:36 إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق ''وشواشة''
- Hier 19:17 الحصـــــــــــــــــــــــــــــــار..
- Hier 19:11 اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:46
|17:18
|14:55
|12:10
|06:50
|05:21
|
21°
|21°
|% 43
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|21°-15
|18°-12
|19°-11
|17°-12
|16°-10
Follow @babnet_Tunisie
(284 199) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(137 106) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(105 418) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 98 786) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 96 113) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 549) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 93 595) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 92 031) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 89 136) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 74 432) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 74 377) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 71 529) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 68 484) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 68 054) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 919) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 282) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 554) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 383) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 59 918) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 802) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
Par:Fessi425 (Tunisia )
Sur: فيديو اليوم : لاعب النادي البنزرتي علي المشّاني يطالب بمنح ضربة جزاء للترجي ؟؟