أنيس الجربوعي.. هيئة الانتخابات ستطعن في قرار المحكمة الإدارية المتعلّق بإعادة مقعد حزب الرحمة عن دائرة بن عروس

Lundi 21 Octobre 2019



وات

- قال عضو الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، أنيس الجربوعي، إنّ الهيئة ستطعن في قرار المحكمة الإدراية الصادر اليوم الاثنين إبتدائيّا، والمتعلّق بإعادة المقعد الذي فاز به حزب الرحمة في دائرة بن عروس، والذي سحب منه وأسند إلى حركة الشعب، وذلك على إثر قبولها للطعن الذي تقدّم به الحزب المذكور شكلا وأصلا.وأوضح الجربوعي في تصريح مساء الاثنين لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الهيئة ستستأنف قرار المحكمة الإدارية في الآجال القانونيّة (3 أيام من تاريخ صدور القرار الإبتدائي)، شأنها شأن حركة الشعب، التي ستستأنف القرار أيضا، على حد قوله.وفي هذا الصدد، ذكّر الجربوعي بأنّ هيئة الانتخابات دأبت ومنذ سنة 2011 على استئناف قرارات المحكمة الإدارية التي تكون ضدّ قراراتها، لكنّها ستلتزم أيضا كهيئة دستوريّة بقرار الطور الإستئنافي، وستعمل على إعادة احتساب المقاعد وتوزيعها طبقا لما تقضي به المحكمة الإدارية، وإعادة المقعد الذي فاز به حزب الرحمة، في شخص رئيس قائمتها بدائرة بن عروس، سعيد الجزيري.وكانت المحكمة الإدارية قد قرّرت اليوم، إبتدائيا، قبول طعن حزب الرحمة، شكلا وفي الأصل، بخصوص إلغاء قرار الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات القاضي بسحب مقعد لهذا الحزب فاز به في دائرة بن عروس وإسناده لحركة الشعب.وبلغ عدد الطعون المقدّمة في نتائج الإنتخابات التشريعية، بانتهاء آجال الطعون، 101 طعنا، كان النصيب الأكبر منها، للقائمات الحزبية إذ استأثرت قائمات حركة قلب تونس لوحدها بـ 34 طعنا، تلتها قائمات حركة النهضة بـ 33 طعنا.يشار إلى أنّ المحكمة الإدارية ستعلن غدا عن قراراتها بخصوص الطعون (101 طعنا) المقدمة في نتائج الإنتخابات التشريعية، ما سيفتح المجال أمام استئنافها من قبل من له مصلحة، على غرار هيئة الانتخابات والأحزاب المعنية بالطعون".يُذكر أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات كانت أعلنت يوم 9 أكتوبر، عن النتائج الأولية للإنتخابات التشريعية التي جرت يوم الأحد 6 أكتوبر2019 وقررت إسقاط قائمة حزب "الرحمة" كليا في دائرة بن عروس وإلغاء جزئي لنتائج قائمة "عيش تونسي" في دائرة فرنسا2.وأوضح رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون أنه تمّ اتخاذ قرار إسقاط قائمة "عيش تونسي صوت التونسيين بالخارج"، بعد ثبوت ارتكاب القائمة لمخالفة تتمثل في الترويج مدفوع الأجر على صفحات قائمتها بدائرة فرنسا 2 على الفايسبوك، خلال الحملة الانتخابية والتى ينطبق عليها تعريف الإشهار السياسي المخالف للفصل 57 من القانون الانتخابي.كما أشار بفون إلى أنّ هيئة الإنتخابات قرّرت أيضا الإلغاء الكلّي لنتائج "حزب الرحمة" بدائرة بن عروس وذلك بسبب رصد مخالفات تعلّقت بخرق ضوابط الصمت الإنتخابي للانتخابات التشريعية لسنة 2019 خلال الحملة الانتخابية، موضّحا أنّه ثبت ارتكاب رئيس القائمة، سعيد الجزيري، للإشهار السياسي المكثّف تمثل في أخذ الكلمة 67 ساعة و 19 دقيقة بإذاعة " القرآن الكريم" الخاصة بما يعني الترويج لحزبه لثلاث ساعات يوميا خلال الحملة.