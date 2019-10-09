المنتدى السنوي الثالث للصيدليات الخاصة يومي 18 و19 أكتوبر الجاري

Mercredi 09 Octobre 2019
وات - يحتضن معرض الكرم بتونس العاصمة يومي 18 و19 أكتوبر الجاري المنتدى السنوي الثالث للصيدليات الخاصة تحت شعار "الصيدليات الخاصة ومتطلبات التطور" وذلك ببادرة من النقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة.
وينعقد على هامش المنتدى النسخة الثانية من تظاهرة "تونس الصحة الرقمية" وذلك تحت شعار "الصحة الرقمية بين التطور والاخلاقيات" والتي ستتضمن لقاءات على مستوى عالمي حول الصحة الرقمية حسب ماورد على الصفحة الرسمية للنقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي .
وتندرج هذه البادرة في اطار تعصير قطاع الصحة في تونس وادراج رؤية عصرية اكثر تعتمد على تكنولوجيا عالية.
وينعقد على هامش المنتدى النسخة الثانية من تظاهرة "تونس الصحة الرقمية" وذلك تحت شعار "الصحة الرقمية بين التطور والاخلاقيات" والتي ستتضمن لقاءات على مستوى عالمي حول الصحة الرقمية حسب ماورد على الصفحة الرسمية للنقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي .
وتندرج هذه البادرة في اطار تعصير قطاع الصحة في تونس وادراج رؤية عصرية اكثر تعتمد على تكنولوجيا عالية.
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