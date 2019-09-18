تشريعية 2019- قفصة: قائمة الحزب الدستوري الحر تفتتح حملتها الدعائية

Mercredi 18 Septembre 2019
وات - افتتح اعضاء قائمة الحزب الدستوري الحر المترشحة للانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها يوم 6 أكتوبر القادم عن الدائرة الإنتخابية بقفصة، حملتهم الدعائية بتنظيم خيمة بساحة الحرية وسط مدينة قفصة وتوزيع مطويات على المواطنين للتعريف ببرنامج القائمة الإنتخابي.
وذكر رئيس قائمة الحزب الدستوري الحر محمد الصغير الزعبوطي، انه تم اعداد برنامج انتخابي يتماشى مع خصائص الجهة يشمل ضبط خطة جهوية عميقة للنهوض بالقطاع الفلاحي بقفصة من خلال دعم الفلاحين ومرافقتهم وارشادهم، اضافة إلى تعزيز الخدمات الصحية وتقريبها من المواطن عبر تهيئة المستوصفات واحداث مؤسسة استشفائية جامعية بقفصة.
وقال الزعبوطي ل(وات)، انه في صورة نيله ثقة الناخبين سيدافع على مشروع جلب مياه البحر لاعتماده في غسل الفسفاط بما يخفف الضغط على استغلال المائدة المائية بالجهة، واضاف انه سيعمل على التسريع في تنفيذ مشروع الطريق السيارة تونس- قفصة.
يذكر ان عدد القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية عن الدائرة الإنتخابية بولاية قفصة يبلغ 70 قائمة حزبية وإئتلافية ومستقلّة ستتنافس من أجل الفوز ب7 مقاعد.
وذكر رئيس قائمة الحزب الدستوري الحر محمد الصغير الزعبوطي، انه تم اعداد برنامج انتخابي يتماشى مع خصائص الجهة يشمل ضبط خطة جهوية عميقة للنهوض بالقطاع الفلاحي بقفصة من خلال دعم الفلاحين ومرافقتهم وارشادهم، اضافة إلى تعزيز الخدمات الصحية وتقريبها من المواطن عبر تهيئة المستوصفات واحداث مؤسسة استشفائية جامعية بقفصة.
وقال الزعبوطي ل(وات)، انه في صورة نيله ثقة الناخبين سيدافع على مشروع جلب مياه البحر لاعتماده في غسل الفسفاط بما يخفف الضغط على استغلال المائدة المائية بالجهة، واضاف انه سيعمل على التسريع في تنفيذ مشروع الطريق السيارة تونس- قفصة.
يذكر ان عدد القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية عن الدائرة الإنتخابية بولاية قفصة يبلغ 70 قائمة حزبية وإئتلافية ومستقلّة ستتنافس من أجل الفوز ب7 مقاعد.
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Par:scorpio (Tunisia )
Sur:متى يرحل الغنوشي؟؟