Radio Babnet Tunisie On Air: 100% - Tarab  

تشريعية 2019- قفصة: قائمة الحزب الدستوري الحر تفتتح حملتها الدعائية

Mercredi 18 Septembre 2019

Mercredi 18 Septembre 2019
وات - افتتح اعضاء قائمة الحزب الدستوري الحر المترشحة للانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها يوم 6 أكتوبر القادم عن الدائرة الإنتخابية بقفصة، حملتهم الدعائية بتنظيم خيمة بساحة الحرية وسط مدينة قفصة وتوزيع مطويات على المواطنين للتعريف ببرنامج القائمة الإنتخابي.

وذكر رئيس قائمة الحزب الدستوري الحر محمد الصغير الزعبوطي، انه تم اعداد برنامج انتخابي يتماشى مع خصائص الجهة يشمل ضبط خطة جهوية عميقة للنهوض بالقطاع الفلاحي بقفصة من خلال دعم الفلاحين ومرافقتهم وارشادهم، اضافة إلى تعزيز الخدمات الصحية وتقريبها من المواطن عبر تهيئة المستوصفات واحداث مؤسسة استشفائية جامعية بقفصة.


وقال الزعبوطي ل(وات)، انه في صورة نيله ثقة الناخبين سيدافع على مشروع جلب مياه البحر لاعتماده في غسل الفسفاط بما يخفف الضغط على استغلال المائدة المائية بالجهة، واضاف انه سيعمل على التسريع في تنفيذ مشروع الطريق السيارة تونس- قفصة.

يذكر ان عدد القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية عن الدائرة الإنتخابية بولاية قفصة يبلغ 70 قائمة حزبية وإئتلافية ومستقلّة ستتنافس من أجل الفوز ب7 مقاعد.

  
  
     
  
cadre-32b8e484a1ae49570e6c0bdce2698f1b-2019-09-18 12:26:10






0 de 0 commentaires pour l'article 189337



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 | 19 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:52 18:25 15:44 12:21 06:04 04:36
31°
 32° % 55 :الرطــوبة
تونــس 26°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
32°-2633°-2531°-2432°-2532°-25
  • Avoirs en devises
    18274,0

  • (17 sept)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,15172 DT        1$ =2,86526 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 sept)   991,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1568809748|189337 448|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires