بن عروس: معرض للصناعات التقليدية وسوق لعرض منتوجات الحرفيات

Samedi 24 Août 2019



وات

- احتضنت القرية الحرفية بحمام الانف من ولاية بن عروس اليوم السبت فعاليات اليوم الأول لمعرض الصناعات التقليدية الذي تضمن سوقا مفتوحة لعرض منتوجات الحرفيات وذلك بالتعاون بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف ببلدية حمام الأنف ولجنة شؤون المرأة والاسرة ببلدية بن عروس.ويأتي تنظيم هذه التظاهرة، وفق ماصرحت به رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ببلدية حمام الانف سعاد المرزوقي ل(وات) في إطار تنشيط الحياة الاقتصادية بالجهة وفتح المجال أمام الحرفيات للتعريف بمنتوجاتهن والإضاءة على مجال اقتصادي يظل في حاجة للدعم والإحاطة وسعيا من جهة أخرى لتكريس تقليد سنوي يتمثل في إرساء أيام للصناعات التقليدية دورية بجهة حمام الأنف .ويشتمل المعرض المفتوح على منتوجات حرفية مختلفة تتوزع بين الفسيفساء والنقش على النحاس وصناعة الخيزران والحلي والاكسسوارات وتقطير الزيوت الطبيعية وصناعات الفخار وصنع مواد التنظيف واستعمال المحامل المختلفة في الزينة.ويتواصل المعرض من خلال سوق للصناعات التقليدية الى غاية يوم 27 اوت الحالي من أمام الفضاء الخارجي للكازينو قبالة الفسحة الشاطئية لمدينة حمام الأنف.