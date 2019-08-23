المهدية: بنية تحتية مهترئة ونقص في الإطار التربوي والعملة يعيق عودة مدرسية طبيعية

Vendredi 23 Août 2019



وات

- يستعد أكثر من 90 ألف تلميذ في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية علاوة على التكوين المهني، للعودة إلى مقاعد الدراسة، فيما تبذل كل الأطراف المتدخلة مجهودات إضافية لتلافي النقص في الإطار التربوي والعملة واهتراء البنية التحتية للمؤسسات التربوية لضمان عودة مدرسية طبيعية، وفق ما أوضحه المندوب الجهوي للتربية رضا عبد الله ل(وات).وبين عبد الله، على هامش جلسة جهوية خصصت للغرض أشرف عليها والي الجهة بحضور مختلف الأطراف المتدخلة، أن عددا من المدارس الابتدائية تفتقر إلى التهيئة والصيانة مع غياب الأسوار علاوة على غلق 57 فصلا خلال الموسم الدراسي المنقضي وتعطل مشاريع إحداث أقسام جديدة.ودعا المندوب في هذا الإطار، إلى ضرورة استنفار المجتمع المدني والبلديات والمعتمديات لمد يد العون في ترميم الفصول وتسييج المدارس والطلاء ورفع الأتربة والأعشاب وسط الساحات وصيانة المركبات الصحية.وقال أن 79 مشروع إحداثات جديدة للمؤسسات التربوية أو للتهيئة أو بناء أقسام جديدة تتنوع وضعياتها حيث يوجد من بينها 9 مشاريع بلغت نسبة تقدم الأشغال بها 50 بالمائة، و6 مشاريع بصدد الإنطلاق، و11 أخرى ستنطلق غرة سبتمبر 2019، مقابل 18 مشروعا ينتظر أن تنطلق خلال شهر أكتوبر المقبل، و8 مشاريع في انتظار الاعتمادات، بينما يترقب 27 مشروعا الانطلاق في الدراسات.وتشكو العودة المدرسية بولاية المهدية من نقص في الإطار التربوي إذ تعد المدارس الابتدائية 2540 معلما مباشرا مع تسجيل شغور بنحو 764 معلما سيتم سداده عبر خريجي معاهد تكوين المعلمين من ابناء الجهة والرجوع الى قاعدة بيانات المعلمين النواب التي صادقت عليها وزارة التربية.وتعاني الإعداديات والمعاهد الثانوية، التي ينتظر أن يؤمها 35042 تلميذا خلال الموسم الدراسي المقبل، من شغور في الأساتذة يقدر بحوالي 60 أستاذا مع توفر 3020 أستاذا مباشرا في مختلف الإختصاصات.ولن يكفي هذا العدد، بحسب المندوب، لضمان عودة طبيعية إذ تعاني هذه المؤسسات من نقص في اساتذة الرياضيات والتفكير الإسلامي (وهو ما لا يتوفر بقاعدة بيانات الوزارة)، إلى جانب غياب أساتذة الإختصاصات التقنية بمراكز التكوين المهني وهو ما "سيضطر المندوبية إلى توجيه التلاميذ إلى اختصاصات متوفرة.وتعاني المؤسسات التربوية بمختلف أنواعها، وعددها 257 مؤسسة (194 ابتدائية و22 معهد و41 مدرسة اعدادية)، من نقص كبير في العملة وأساسا المختصون في الطبخ وذلك في ظل عودة عدد من مطابخ هذه المؤسسات إلى العمل.