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محمد ﷺ ... هو أعظم الشخصيات أثراً في تاريخ الإنسانية كلها

Vendredi 08 Novembre 2019

Vendredi 08 Novembre 2019
باب نات - يسرّ موقع باب نات أن يرفع لكم جميعا التهاني بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف مولد أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام راجين من العلّي القدير أن يُعيده عليكم سنوات وسنوات بموفور الصحة والسعادة الدائمة والأمن والرقي للعالم الإسلامي بإذن الله.


محمد ﷺ هو أعظم الشخصيات أثراً في تاريخ الإنسانية كلها

يقول مايكل هارت في كتابه المائة : تقويم لأعظم الناس أثراً في التاريخ :
لقد اخترت محمد صلى الله عليه وسلم في أول هذه القائمة, ولابد أن يندهش كثيرون لهذا الاختيار, ومعهم حق في ذلك. ولكن محمداً عليه السلام هو الإنسان الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاحاً مطلقاً على المستوى الديني والدنيوي.

وهو قد دعا إلى الإسلام ونشره كواحد من أعظم الديانات وأصبح قائداً سياسياً وعسكرياً ودينياً. وبعد 13 قرناً من وفاته. فإن أثر محمد عليه السلام ما يزال قوياً ومتجدداً.

وأكثر هؤلاء الذين اخترتهم قد ولدوا ونشأوا في مراكز حضارية ومن شعوب متحضرة سياسياً وفكرياً. إلا محمداً ﷺ فهوا قد ولد سنة 570 ميلادية في مدينة مكة جنوب شبه الجزيرة العربية في منطقة متخلفة من العالم القديم. بعيدة عن مراكز التجارة والحضارة والثقافة والفن, وقد مات أبوه وهو لم يخرج بعد إلى الوجود. وأمه وهو في السادسة من عمر. وكانت نشأته في ظروف متواضعة وكان لا يقرأ ولا يكتب.

ولم يتحسن وضعه المادي إلا في الخامسة والعشرين من عمره عندما تزوج أرملة غنية. ولما قارب الأربعين من عمره. كانت هناك أدلة كثيرة على أنه ذو شخصية فذة بين الناس.



وكان أكثر العرب في ذلك الوقت وثنيين. يعبدون الأصنام. وكان يسكن مكة عدد قليل من اليهود والنصارى. وكان محمد ﷺ على علم بهاتين الديانتين.
وفي الأربعين من عمره امتلأ قلبه إيماناً بأن الله واحد أحد, وأن وحياً ينزل عليه من السماء, وأن الله قد اصطفاه ليحمل رسالة سامية إلى الناس.
وأمضى محمد ﷺ ثلاث سنوات يدعو لدينه الجديد بين أهله وعدد قليل من الناس.

وفي سنة 613 ميلادية أذن الله لمحمد بأن يجاهر بالدعوة إلى الدين الجديد فتحول قليلون إلى الإسلام.

وفي 622 ميلادية هاجر الرسول ﷺ إلى المدينة المنورة. وهي تقع على مدى 400 كيلو متر من مكة المكرمة. وفي المدينة المنورة اكتسب الإسلام مزيداً من القوة, واكتسب رسوله عدداً كبيراً من الأنصار.

وكانت الهجرة إلى المدينة المنورة نقطة تحول في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الذين اتبعوه في مكة قليلين, فإن الذين ناصروه في المدينة كانوا كثيرين.
وبسرعة اكتسب الرسول والإسلام قوة ومنعة. وأصبح محمد صلى الله عليه وسلم أقوى وأعمق أثراً في قلوب الناس.

وفي السنوات التالية, تزايد عدد المهاجرين والأنصار. واشتركوا في معارك كثيرة بين أهل مكة من الكفار, وأهل المدينة من المهاجرين والأنصار.
وانتهت كل هذه المعارك في سنة 630 بدخول الرسول منتصراً إلى مكة.

وقبل وفاته بسنتين ونصف السنة شهد محمد الناس يدخلون في دين الله أفواجاً, ولما توفي الرسول ﷺ كان الإسلام قد انتشر في جنوب شبه الجزيرة العربية.

وكان البدو من سكان شبه الجزيرة العربية مشهورين بشراستهم في القتال, وكانوا ممزقين أيضاً. رغم أنهم قليلو العدد, ولم تكن لهم قوة أو سطوة العرب في الشمال الذين عاشوا على الأرض المزروعة, ولكن الرسول استطاع لأول مرة في التاريخ, أن يوحد بينهم وأن يملأهم بالإيمان وأن يهديهم جميعاً بالدعوة إلى الإله الواحد.

وربما بدا شيئاً غريباً حقاً أن يكون الرسول محمد ﷺ على رأس هذه القائمة رغم أن عدد المسيحيين ضعف عدد المسلمين, وربما بدا غريباً أن يكون الرسول محمد عليه السلام هو رقم واحد في هذه القائمة, بينما عيسى عليه السلام هو رقم 3 وموسى عليه السلام هو رقم 16.

ولكن لذلك أسباب: من بينها أن الرسول محمداً صلى الله عليه وسلم قد كان دوره أخطر وأعظم في نشر الإسلام وتدعيمه وإرساء قواعد شريعته أكثر مما كان لعيسى عليه السلام في الديانة المسيحية. وعلى الرغم من أن عيسى عليه السلام هو المسئول عن مبادئ الأخلاق في المسيحية, غير أن القديس بولس هو الذي أرسى أصول الشريعة المسيحية, وهو أيضاً المسئول عن كتابة الكثير مما جاء في كتب “العهد الجديد”.
أما الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فهو المسئول الأول والأوحد عن إرساء قواعد الإسلام وأصول الشريعة والسلوك الاجتماعي والأخلاقي وأصول المعاملات بين الناس في حياتهم الدينية والدنيوية. كما أن القرآن الكريم قد نزل عليه وحده. وفي القرآن الكريم وجد المسلمون كل ما يحتاجون إليه في دنياهم وآخرتهم.


والقرآن الكريم نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم كاملاً. وسُجلت آياته وهو مايزال حياً. وكان تسجيلاً في منتهى الدقة, فلم يتغير منه حرف واحد, وليس في المسيحية شئ مثل ذلك.

فلا يوجد كتاب واحد محكم دقيق لتعاليم المسيحية يشبه القرآن الكريم. وكان أثر القرآن الكريم على الناس بالغ العمق. ولذلك كان أثر محمد صلى الله عليه وسلم أكثر وأعمق من الأثر الذي تركه عيسى عليه السلام في الديانة المسيحية.

فعلى المستوى الديني كان أثر محمد ﷺ قوياً في تاريخ البشرية, وكذلك كان عيسى عليه السلام.

وكان الرسول محمد على خلاف عيسى عليه السلام رجلاً دنيوياً فكان زوجاً وأباً. وكان يعمل في التجارة ويرعى الغنم. وكان يحارب ويصاب في الحروب ويمرض ثم مات.
ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قوة جبارة, فيمكن أن يقال أيضاً أنه أعظم زعيم سياسي عرفه التاريخ.

وإذا استعرضنا التاريخ, فإننا نجد أحداثاً كثيرة من الممكن أن تقع دون أبطالها المعروفين مثلاً: كان من الممكن أن تستقل مستعمرات أمريكا الجنوبية عن أسبانيا دون أن يتزعم حركاتها الإستقلالية رجل مثل سيمون بوليفار. هذا ممكن جداً على أن يجئ بعد ذلك أي إنسان ويقوم بنفس العمل.

ولكن من المستحيل أن يقال ذلك على البدو وعن العرب عموماً وعن إمبراطوريتهم الواسعة دون أن يكون هناك محمد ﷺ. فلم يعرف العالم كله رجلاً بهذه العظمة قبل ذلك.

وما كان من الممكن أن تتحقق كل هذه الإنتصارات الباهرة بغير زعامته وهدايته وإيمان الجميع به.

ربما ارتضى بعض المؤرخين أمثلة أخرى من الغزوات الساحقة. كالتي قام بها المغول في القرن الثالث عشر. والفضل في ذلك يرجع إلى جنكيز خان, ورغم أن غزوات جنكيز خان كانت أوسع من غزوات المسلمين فإنها لم تدم طويلاً, ولذلك كان أثرها أقل خطراً وعمقاً. فقد انكمش المغول وعادوا إلى احتلال نفس الرقعة التي كانوا يحتلونها قبل ظهور جنكيز خان.

وليست كذلك غزوات المسلمين, فالعرب يمتدون من العراق إلى المغرب. وهذا الإمتداد يحتوي دولاً عربية. لم يوحّد بينها الإسلام فقط, ولكن وحّدت بينها اللغة والتاريخ والحضارة. ومن المؤكد أن إيمان العرب بالقرآن هذا الإيمان العميق هو الذي حفظ لغتهم العربية وأنقذها من عشرات اللهجات الغامضة. صحيح أن هناك خلاف بين الدول العربية وهذا طبيعي, ولكن هذه الخلافات يجب ألا ينسينا الوحدة المتينة بينها. مثلاً: لم تشترك إيران المسلمة وأندونيسيا المسلمة في فرض حظر البترول على العالم الغربي فيما بين 1973 و1974 بينما نجد أن الدول العربية البترولية قد شاركت جميعاً في هذا الحظر!

فهذا الامتزاج بين الدين والدنيا هو الذي جعلني أؤمن بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم الشخصيات أثراً في تاريخ الإنسانية كلها.

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خطبة الرسول في حجة الوداع

أيها الناس اسمعوا قولي ، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا ، أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا ، وكحرمة شهركم هذا ، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت ، فمن كان عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها ، وإن كل ربا موضوع ولكن لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون . قضى الله أنه لا ربا ، وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله وأن كل دم كان في الجاهلية موضوع وإن أول دمائكم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، وكان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية . أما بعد أيها الناس فإن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا ، ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به بما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم أيها الناس إن النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا ، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ، ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله . إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا ، منها أربعة حرم ثلاثة متوالية ورجب مضر ، الذي بين جمادى وشعبان . أما بعد أيها الناس ، فإن لكم على نسائكم حقا ، ولهن عليكم حقا ، لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه وعليهن أن لا يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف واستوصوا بالنساء خيرا ، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا ، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله فاعقلوا أيها الناس قولي ، فإني قد بلغت ، وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا ، أمرا بينا ، كتاب الله وسنة نبيه . أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم وأن المسلمين إخوة فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلمن أنفسكم اللهم هل بلغت ؟ فذكر لي أن الناس قالوا : اللهم نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اللهم ا شهد





  
  
     
  
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261 de 261 commentaires pour l'article 151733

Fessi425  (Tunisia)  |Vendredi 08 Novembre 2019 à 21h 44m |           
أَبُو القَاسِم مُحَمَّد بنِ عَبد الله بنِ عَبدِ المُطَّلِب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا هو آخر و خاتم و إمام الأنبياء و المُرسَلين , نبي التوبة، نبي الرحمة، نبي المرحمة، نبي الملحمة، الرحمة المهداة، سيد ولد آدم، حبيب الرحمن، المختار، المصطفى، المجتبى، الصادق، المصدوق، الأمين، صاحب الشفاعة والمقام المحمود، صاحب الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، صاحب التاج والمعراج، إمام المتقين، سيد المرسلين، قائد الغر المحجلين، النبي
الأمّي عليه أفضل الصلاة و أزكى التسليم.

Zeitounien  (Tunisia)  |Mardi 20 Novembre 2018 à 15h 54m |           
للأسف الشديد نرى خطابا هداما ومدمرا لوحدة المسلمين يقوده الذين يقولون عن أنفسهم إنهم سلفيون. فإنهم لا يعتدون إلا على المسلمين حتى أنهم سلم وسلام على الكيان الصهيوني وسائر أعداء الإسلام. ولا يقبل أباطيلهم وضلالاتهم إلا الجهلة في العلوم الشرعية.

إن لهم تفسيرا شاذا للبدعة وليس لي اعتراض على ذلك ولكني أعترض على فرضهم شذوذهم على عامة المسلمين. فلو كانوا أصحاب علم لطبقوا درس العام والخاص من مادة أصول الفقه ولعرفوا أن حديث (كل بدعة ضلالة) هو عموم أريد به خصوص. ويخصصه الحديث (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). فلو كانوا يفقهون قدرا أدنى من الفقه لعلموا أن البدعة المنكرة مشروطة بالخروج عن أمر الإسلام.

وهم يكتمون عمدا وتضليلا (وهذا الكتمان نوع من أنواع الكذب والخيانة العلمية) ما قاله الإمام الشافعي (صاحب المذهب) في البدعة وهي إما حسنة وإما سيئة بعد ميزانها على الشرع.

وكذلك فهم يكذبون ويضللون الناس بزعمهم أن الحرام هو ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن المحرم ما نهى عنه المشرع نهيا جازما. فمثلا يكون إغلاق الهاتف عند الصلاة حراما على زعمهم المضلل لأنه أمر لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأدعوهم إلى عدم فرض شذوذهم على الغير والتحلي برحابة الصدر وقبول الخلاف. وما دعوتهم إلا لأخلاق الإسلام.

Kerker  (France)  |Mardi 20 Novembre 2018 à 14h 53m |           
"من كان يعبد محمّدا فإنّ محمّدا قد مات و من كان يعبد الله فإنّ الله حيّ لا يموت"
صدق ثاني الإثنين رضي الله عنه.

Ajanoub  (France)  |Mardi 20 Novembre 2018 à 14h 16m |           
خلقت نبرأ من كل عيب ... كأنك خلقت كما تشاء.

Sayada  (France)  |Mardi 20 Novembre 2018 à 11h 37m |           
من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ما تركتُ شيئاً يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به ))
فإذا كان المولد خيراً وكان مما يقربنا إلى الله زُلفى فينبغي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دلنا عليه .
هذا الاحتفال متفقون على أن هذا المولد لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة الكرام ولا في عهد الأئمة الأعلام .: لو كان خيراً لسبقونا إليه .
وماذا في المولد ؟ إنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصلاة عليه ونحو ذلك
هل تعتقد بما أوتيت من عقل وفهم أنه يمكننا ونحن في آخر الزمان أن نكون أعلم من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين في العلم الشرعي وأن نكون أسرع إلى العمل بالخير والتقرب إلى الله من هؤلاء السلف الصالح ؟
ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا تسبوا أصحابي ؛ فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أُحدٍ ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نَصيفَهُ )) . مدى الفرق بيننا وبينهم ؟!
جاهدوا في سبيل الله تعالى ، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتلقوا العلم منه غضاً طرياً بدون هذه الوسائط الكثيرة التي بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم ،
و الله يتوب على من تاب

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Mardi 20 Novembre 2018 à 11h 31m |           
بهذه المناسبة السعيدة، هل هناك من يتطوع وينقل لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل بعيد ميلاده هو وأصحابه كي نقتدي بهم؟

Sayada  (France)  |Mardi 20 Novembre 2018 à 10h 07m |           
وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (144) من سورة آل عمران

Tfouhrcd  (Finland)  |Mardi 20 Novembre 2018 à 09h 05m |           

اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Aideaudeveloppement  (Tunisia)  |Mardi 20 Novembre 2018 à 08h 49m |           
الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مليارات المرات مضاعفة إلى ما لا نهاية لها واكثر

Mandhouj  (France)  |Mardi 20 Novembre 2018 à 08h 35m |           
صلی ﷲ عليه و سلم ..

Selsebil  (France)  |Mardi 20 Novembre 2018 à 07h 47m |           
Voir Goethe : ou Danter : " in Mohammed"
C'est sublime.

Zeitounien  (Tunisia)  |Vendredi 01 Decembre 2017 à 21h 43m |           
إلى مسالم،

لست مختصا في العقيدة لتقول ما قلت. وإنما أنت متبع للجهلة الذين فسروا شعر البوصيري كما ذكرت خطأ وتجنيا على العلوم الشرعية ضلالا وإضلالا.

إن هؤلاء القوم الشواذ والمدلسين للدين فسروا النصوص الشرعية على ما يقر ملك آل سعود وكفروا عديد المسلمين وتاريخ نجد أظلم بأفعالهم الشنيعة.

وتفسير البيت باختصار هو التفاف المسلمين بالرسول الأعظم يوم القيامة خوفا من معاصيهم وطلبا لشفاعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.

واعتبارا بعدم اختصاصك، فإني أسألك كم فهمت (ولا كم قرأت) من شرح للبردة ؟

Kamelwww  (France)  |Vendredi 01 Decembre 2017 à 13h 59m |           


كل المسلمين في جميع أنحاء الارض @

كل التهاني والأماني بمناسبة مولد النبي الكريم، أفضل خلق الله.

يقول أحمد شوقي في سيد المرسلين:

"وُلِدَ الهُدى فَالكائِناتُ ضِياءُ” “وَفَمُ الزَمانِ تَبَسُّمٌ وَثَناءُ
الروحُ وَالمَلَأُ المَلائِكُ حَولَهُ” “لِلدينِ وَالدُنيا بِهِ بُشَراءُ
وَالعَرشُ يَزهو وَالحَظيرَةُ تَزدَهي” “وَالمُنتَهى وَالسِدرَةُ العَصماءُ
وَحَديقَةُ الفُرقانِ ضاحِكَةُ الرُبا” “بِالتُرجُمانِ شَذِيَّةٌ غَنّاءُ
وَالوَحيُ يَقطُرُ سَلسَلًا مِن سَلسَلٍ” “وَاللَوحُ وَالقَلَمُ البَديعُ رُواءُ
نُظِمَت أَسامي الرُسلِ فَهيَ صَحيفَةٌ” “في اللَوحِ وَاسمُ مُحَمَّدٍ طُغَراءُ
اسمُ الجَلالَةِ في بَديعِ حُروفِهِ” “أَلِفٌ هُنالِكَ وَاسمُ طَهَ الباءُ
يا خَيرَ مَن جاءَ الوُجودَ تَحِيَّةً” “مِن مُرسَلينَ إِلى الهُدى بِكَ جاؤوا
بَيتُ النَبِيّينَ الَّذي لا يَلتَقي” “إِلّا الحَنائِفُ فيهِ وَالحُنَفاءُ
خَيرُ الأُبُوَّةِ حازَهُمْ لَكَ آدَمٌ” “دونَ الأَنامِ وَأَحرَزَت حَوّاءُ
هُم أَدرَكوا عِزَّ النُبُوَّةِ وَانتَهَت” “فيها إِلَيكَ العِزَّةُ القَعساءُ
خُلِقَت لِبَيتِكَ وَهوَ مَخلوقٌ لَها” “إِنَّ العَظائِمَ كُفؤُها العُظَماءُ
بِكَ بَشَّرَ اللَهُ السَماءَ فَزُيِّنَت” “وَتَضَوَّعَت مِسكًا بِكَ الغَبراءُ
وَبَدا مُحَيّاكَ الَّذي قَسَماتُهُ” “حَقٌّ وَغُرَّتُهُ هُدىً وَحَياءُ ".




Tarasbulba  (Tunisia)  |Vendredi 01 Decembre 2017 à 12h 16m |           
هل آهتدينا بهديه وأتبعنا سنته وأقتفينا اثره

Nasehlelleh  (Tunisia)  |Vendredi 01 Decembre 2017 à 11h 32m |           

من مثل أحمد فـــي الكونين نهواه***** بدر جميع الورى فــي حسنه تاهـو
من مثله والـــه العرش شــرفـــه ****** في الخَلق والخُــلق إن الله أعطــاه
الشمس تخجل من أنـوار طلعتــه ****** حارت عقول الورى في وصف معناه
تبارك الله ما أحلى شمائــــلـــــه ****** حاز الجمال فمـــا أبهــــى محيــــاه
يا عُربَ وادى النقايا يا أهل كاظمة ***** في حيكم قمـــر فـــي القلب مأواه
صلى عليه اله العرش ماطلعـــت ***** شمس ومـــا حثحث الحادي مطايـاه

Fessi425  (Tunisia)  |Vendredi 01 Decembre 2017 à 09h 54m |           
دعاء رسول الله صلى الله عليه و سلم
(( اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت ربُّ المستضعفين، وأنت ربِّي، إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدوٍّ ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، ولكن عافيتَك هي أوسعُ لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك أو يحلَّ عليَّ سخطك، ولا حول ولا وقوة إلا بك ))

Aideaudeveloppement  (Tunisia)  |Vendredi 01 Decembre 2017 à 09h 54m | Par           
يارب صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عددا كبيرا يفوق كل ماقبل ويقال إلى ما لا نهاية له وعلى كل الرسل والأنبياء امين

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 01 Decembre 2017 à 09h 19m |           
تحية صباحية إلى الجميع في يوم يحتفل فيه العالم الإسلامي بذكرى مولد آخر الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام وهذا الإحتفال كما يذكر الإمام السيوطي أن أول من احتفل بالمولد بشكل كبير ومنظم هو حاكم أربيل (في شمال العراق حاليًا) الملك المظفر أبو سعيد كوكبري بن زين الدين علي بن بكتكين وهي مناسبة لتحذير المحتفلين من ترديد مدائح تسقط صفات الخالق على الرسول عليه الصلاة والسلام في حين يؤكد القرآن على إنسانيته كما هو حال المسيح عليه السلام -( يوم لا تملك
نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله ) وبعض هذه الأبيات التي تدفع بعض الغافلين لعبادة إلاهين .1. يا أكرمَ الخلْقِ مالي مَن ألوذُ به ***** سواك عند حدوثِ الحادثِ العَمم
2. إن لم تكن آخذاً يوم المعاد يدي ***** عفواً وإلا فقل يا زلة القدم
3. فإن مِن جودك الدنيا وضَرتها ***** ومن علومك علم اللوح والقلم
4. دع ما ادعته النصارى في نبيهم ***** واحكم بما شئت مدحاً فيه واحتكم
5. لو ناسبت قدره آياته عظما ***** أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم
6. فإن لي ذمة منه بتسميتي ***** محمداً وهو أوفى الخلق بالذمم

Zeitounien  (Tunisia)  |Vendredi 01 Decembre 2017 à 05h 58m |           
ما أبلغ شعر الإمام البوصيري إذ قال : يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم!

Sly  (Tunisia)  |Jeudi 30 Novembre 2017 à 23h 22m |           
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك
سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم
عدد معلوماتك
و مداد كلماتك
كلما ذكرك و ذكره الذاكرون
و غفل عن ذكرك و ذكره الغافلون
سبحان ربك رب العزة عما يصفون
و سلام على المرسلين
و الحمد لله رب العالمين

Tuttifrutti  (Singapore)  |Jeudi 30 Novembre 2017 à 23h 19m |           
اللهم صلي على حبيبك
وعلى خير الناس محمد بن عبد الله

Mandhouj  (France)  |Jeudi 30 Novembre 2017 à 23h 05m | Par           
Gagner les défis qu'impose cette séquence historique.... Et là on pourra parler d'une nouvelle naissance à notre peuple .

Mandhouj  (France)  |Jeudi 30 Novembre 2017 à 23h 02m | Par           
Mawled Saïd Aujourd'hui nous Vivons une séquence historique très dangereuse. L'important est que nous saurons gagner les défis

Radhbe  (France)  |Jeudi 30 Novembre 2017 à 21h 48m |           
الصلاةةوالسلام على رسول الله

Bardo_tounes  (Denmark)  |Samedi 03 Janvier 2015 à 23h 51m |           
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم عدد معلوماتك و مداد كلماتك كلما ذكرك و ذكره الذاكرون و غفل عن ذكرك و ذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين

Mah20  (Martinique)  |Samedi 03 Janvier 2015 à 13h 38m |           
Againious
Bonjour frère
Tu ne m a jamais déçu!
Attendons les autres réactions,mais la justesse de ton point de vue me ravit....sur le plan conceptuel religieux!

Kairouan  (Qatar)  |Samedi 03 Janvier 2015 à 13h 35m |           
صلى عليك الله يا علم الهدى
يا سيدي وحبيبي وأسوتي يا رسول الله
أشهد أنك بلغت الرسالة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده
اللهم صلى على محمد وآل محمد

Nourammar  ()  |Samedi 03 Janvier 2015 à 13h 35m |           
صلى الله عليك يارسول الله
توفي والده و هو في بطن امه
● توفيت والدته وهو لم يتجاوز السادسه من عمره ♡
● عاش في بيت جده ثم في بيت عمه ♡
● تزوج احب حبا جما زوجته فماتت ♡
● فقد اوﻻده اﻻثنين ولم يتجاوز السنتان من عمرهم ("=
● رموه بالحجارة فعفى عنهم ♡
● سجد فوضعوا على رأسه أحشاء اﻹبل والدماء وهو
ساجد فظل ساجدا ولم يرفع رأسه فعفى عنهم ♡
● أخذوا رداءه وشدوه على عنقه حتى كاد أن يختنق
فعفى عنهم
● وضعوا الشوك والقاذورات في طريقه
فعفى عنهم
● سموه مذمم فعفى عنهم ♡
● ودخل الحديد في وجهه وسُم وسُحر
● وطُرد من مدينته فعفى عنهم ♡
كل هذا ﻷجلي وﻷجلك ("
فصلوا على من يشتاق إلينا وهو لم يرانا ♡ صلوا على من يقول امتي امتي يوم القيامة
اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد

AGAINIOUS  (France)  |Samedi 03 Janvier 2015 à 09h 27m |           
MAH20
Ton point de vue philosophique vient d'un esprit qui voit dans la religion en générale un outil qui aide pour avancer comme une lanterne qui éclaire dans la nuit mais le coté pratique de la chose est autre la religion hébraïque engendre Israël le pays qui commande dans le monde le christianisme la puissance du monde occidental l’Europe l’Amérique et autre l'islam al quaida ,les salafistes wahhabites , les talibans et le cerise sur le gâteau
daéche tous ces monstres sont issues de la religion islamique et ce n'est pas par hasard tout simplement dans l'islam rien n'est défini d'une manière claire

AGAINIOUS  (France)  |Samedi 03 Janvier 2015 à 09h 06m |           
C'est certain pour un musulman MOHAMED est le meilleur pour un juif c'est bien MOISE pour un chrétien c'est JÉSUS mais la réalité est ailleurs je pense à celui qui avait donné naissance à toute cette lignée le patriarche ABRAHAM

Wildelbled  ()  |Samedi 03 Janvier 2015 à 02h 21m |           
عليه صلاة الله وسلامه

Mah20  (Martinique)  |Samedi 03 Janvier 2015 à 01h 11m |           
Les commentaires tournent a l hystérie,a l idolâtrie et au fanatisme aveugle!
Mon approche de l islam s est modifié le jour ou j ai lu sur le coranque le BOUT DU MONDE ÉTAIT DÉSIGNE EN L OBJET D UNE FONTAINE?poourquoi se torturer l esprit et s ingénier a chercher l'irrefutable dans les constructions mentales les plus alambiqués!partons de cet énoncé simple et limpide!voila une introduction intéressante pour débattre objectivement!QUI VEUT RÉPONDRE?

MrBrain_  (France)  |Samedi 03 Janvier 2015 à 00h 37m |           
اللهم صلي و سلم على أفضل الخلق محمد بن عبد الله. أريد فقط ان أقول لبعض الذين يجهدون أنفسهم فقط لإثبات العكس حتى و إن كان لا ينفعهم في شيئ، هناك قاعدة تقول: "المنكر معه زيادة في العلم" هم فقط يقولون لك الله لا يوجد وهو من فعل البشر و ليس لنا دليل لإثبات انعدام وجوده، انكار بدون حجة. لدي مثال بسيط " إنك ميت و هم ميتون" منذ 14 قرن نافذة المفعول بل من ذي قبل فما الذي اتى به العلم لمنع المو؟ ثم ردا على مقولة: توفرت عوامل ساعدت على اطالة العمر و
بالتالي "كل شيئ مكتوب" تفقد مصداقتها أقول كم كان يعيش الفراعنة و كم عاش نوح و طبعا الإجابة ليست فقط في القرآن بل في بعض كتب المؤرخين.

Ajanoub  (France)  |Samedi 03 Janvier 2015 à 00h 29m |           
محمد سيد الكونين و الثقلين
و الفريقين من عرب و عجم
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
لكل هول من الاغوال يقتحم
ثم الرضا عن ابي بكر و عن عمر
و عن علي و عن عثمان ذي كرم ....
______________________
صلوات الله عليك يا حبيبي يا رسول الله

Ibnaglab  (Tunisia)  |Samedi 03 Janvier 2015 à 00h 17m |           
بأبي وأمي أنت يا خيـر الـورى
وصـلاةُ ربـي والسـلامُ معـطـرا

يا خاتـمَ الرسـل الكـرام محمـدٌ
بالوحي والقرآن كنـتَ مطهـرا

لك يـا رسـول الله صـدقُ محبـةٍ
وبفيضها شهِـد اللسـانُ وعبّـرا

لك يـا رسـول الله صـدقُ محبـةٍ
فاقتْ محبةَ مَن على وجه الثـرا

لك يـا رسـول الله صـدقُ محبـةٍ
لا تنتهـي أبـداً ولـن تتغـيـرا

لـك يـا رسـول الله منـا نصـرةٌ
بالفعـل والأقـوال عمـا يُفتـرا

نفديك بـالأرواح وهـي رخيصـةٌ
من دون عِرضك بذلها والمشترا

للشـر شِرذمـةٌ تطـاول رسمُهـا
لبستْ بثوب الحقد لونـاً أحمـرا

قد سولـتْ لهـمُ نفوسُهـم التـي
خَبُثَتْ ومكرُ القومِ كـان مدبَّـرا

تبّت يـداً غُلَّـتْ بِشـرّ رسومِهـا
وفعالِهـا فغـدت يمينـاً أبتـرا

الديـنُ محفـوظٌ وسنـةُ أحمـدٍ
والمسلمون يدٌ تواجِـه مـا جـرى

أوَ ما درى الأعداءُ كم كنـا إذا
ما استهزؤوا بالدين جنداً مُحضَرا

الرحمـةُ المهـداةُ جـاء مبشِّـرا
ولأفضـلِ الأديـان قـام فأنـذرا

ولأكـرمِ الأخـلاق جـاء مُتمِّـمـاً
يدعو لأحسنِهـا ويمحـو المنكـرا

صلـى عليـه اللهُ فـي ملكـوتـه
ما قام عبدٌ فـي الصـلاة وكبّـرا

صلـى عليـه اللهُ فـي ملكـوتـه
ما عاقب الليـلُ النهـارَ وأدبـرا

صلـى عليـه اللهُ فـي ملكـوتـه
ما دارت الأفلاكُ أو نجـمٌ سـرا

وعليـه مـن لـدن الإلـهِ تحيـةٌ
رَوْحٌ وريحـانٌ بطـيـب أثـمـرا

وختامُها عـاد الكـلامُ بمـا بـدا
بأبي وأمي أنت يا خيـرَ الـورا
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DOUZ12  (Tunisia)  |Samedi 03 Janvier 2015 à 00h 13m |           
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم "كل أمتي يدخلون الجنة الا من ابى "
قيل ومن يأبى يا رسول الله قال "من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى"

MURAQIB  (United States)  |Vendredi 02 Janvier 2015 à 22h 45m |           
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ.
صدق الله العظيم وصل اللهم على نبيك الكريم.

AhmedFrance  (France)  |Vendredi 02 Janvier 2015 à 22h 39m |           
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وعلى أل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى أل ابراهيم وبارك على محمد وعلى أل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى أل ابراهيم في العالمين انك حميدٌ مجيد.



Elyes68  (Tunisia)  |Vendredi 02 Janvier 2015 à 22h 21m |           
مشاء الله كثيرة هى التعاليق الطيبة على رسول الله....اللهم صل و سلم على رسول الله و بارك علية و على أهله و أصحابه.....................

Mandhouj  (France)  |Vendredi 02 Janvier 2015 à 22h 12m |           
صلى الله عليه و سلم

كان رجل يعمل ، و يبعث الأمل في قلوب الناس ، و لا يعد كذبا ، و يدفع بالناس إلى حلبة الجهد و المساهمة . و همه كان شعبه ، و أمن شعبه ، و قفة الزوالي .

Botti1962  (Tunisia)  |Samedi 16 Février 2013 à 12h 26m |           
Dans nos coeurs on a assez de foi et de preuve pour savoir que notre prophete est l'homme le plus noble de tous les hommes et c'est suffisants pour nous :li illaha illa allah mohamad rassoul allah

Tounssi366  (Tunisia)  |Dimanche 10 Février 2013 à 02h 59m |           

اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد

Abder50  (Tunisia)  |Samedi 09 Février 2013 à 13h 08m |           
اللّهم صلّي وسلّم على نبيّنا محمّد

Elbaldy  (Germany)  |Jeudi 24 Janvier 2013 à 21h 40m |           
اللهم صلي على محمد وعلى أل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى أل ابراهيم وبارك على محمد وعلى أل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى أل ابراهيم في العالمين انك حميدٌ مجيد.

Debizerte  (France)  |Jeudi 24 Janvier 2013 à 18h 22m |           

الف صلات عليك يارسول الله

Mhammed  (Tunisia)  |Jeudi 24 Janvier 2013 à 14h 47m |           

قبل
وفاةالرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت حجة الوداع، وبعدها نزل قول الله عز وجل( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا( فبكي أبوبكر الصديق عند سماعه هذه الآيه.. فقالوا له مايبكيك يا أبوبكر أنها آية مثل كل آيه نزلت علي الرسول .. فقال : هذا نعي رسول الله .... وعاد الرسول .. وقبل الوفاه بـ 9 أيام نزلت آخر ايه من القرآن ( واتقوا يوما ترجعون فيه الي الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون( .... وبدأ الوجع يظهر علي الرسول
فقال : ) أريد أن أزور شهداء أحد ) فذهب الي شهداء أحد ووقف علي قبور الشهداء وقال :( السلام عليكم يا شهداء أحد، أنتم السابقون وإنا إنشاء الله بكم لاحقون، وإني إنشاء الله بكم لاحق (. وأثناء رجوعه من الزياره بكي رسول الله صلى الله عليه و سلم قالوا ما يبكيك يا رسول الله ؟ قال :( اشتقت إلي إخواني ) ، قالوا : أولسنا إخوانك يا رسول الله ؟ قال :( لا أنتم أصحابي، أما إخواني فقوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني ( .اللهم أنا نسالك أن نكون منهم وعاد الرسول
، وقبل الوفاه بـ 3 أيام بدأ الوجع يشتد عليه وكان في بيت ميمونه، فقال: ( اجمعوا زوجاتي ) ، فجمعت الزوجات ، فقال النبي: ( أتأذنون لي أن أمرض في بيت عائشه ؟ ) فقلن: أذن لك يا رسول الله فأراد أن يقوم فما استطاع فجاء علي بن أبي طالب والفضل بن العباس فحملا النبي وخرجوا به من حجرة ميمونه الي حجرة عائشة فرآه الصحابة علي هذا الحال لأول مره .. فيبدأ الصحابه في السؤال بهلع: ماذا أحل برسول الله.. ماذا أحل برسول الله. فتجمع الناس في المسجد وامتلأ وتزاحم الناس
عليه. فبدأ العرق يتصبب من النبي بغزاره، فقالت عائشة : لم أر في حياتي أحد يتصبب عرقا بهذا الشكل . فتقول: كنت آخذ بيد النبي وأمسح بها وجهه، لأن يد النبي أكرم وأطيب من يدي. وتقول : فأسمعه يقول :( لا اله إلا الله ، إن للموت لسكرات ). فتقول عائشه : فكثر اللغط ( أي الحديث ) في المسجد اشفاقا علي الرسول فقال النبي :( ماهذا ؟ ) . فقالوا : يارسول الله ، يخافون عليك فقال : ( احملوني إليهم ) . فأراد أن يقوم فما استطاع ، فصبوا عليه 7 قرب من الماء حتي يفيق .
فحمل النبي وصعد إلي المنبر.. آخر خطبه لرسول الله و آخر كلمات لهفقال النبي : ( أيها الناس، كأنكم تخافون علي ) فقالوا : نعم يارسول الله . فقال :( أيها الناس، موعدكم معي ليس الدنيا، موعدكم معي عند الحوض.. والله لكأني أنظر اليه من مقامي هذا. أيها الناس، والله ما الفقر أخشي عليكم، ولكني أخشي عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم، فتهلككم كما أهلكتهم ) .... ثم قال :( أيها الناس ، الله الله في الصلاه ، الله الله في الصلاه ) بمعني أستحلفكم
بالله العظيم أن تحافظوا علي الصلاه ، وظل يرددها ، ثم قال : ( أيها الناس، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، اوصيكم بالنساء خيرا ) ثم قال :( أيها الناس إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله ، فاختار ما عند الله ) فلم يفهم أحد قصده من هذه الجمله ، وكان يقصد نفسه ، سيدنا أبوبكر هو الوحيد الذي فهم هذه الجمله ، فانفجر بالبكاء وعلي نحيبه ، ووقف وقاطع النبي وقال : فديناك بآبائنا ، فديناك بأمهاتنا ، فديناء بأولادنا ، فديناك بأزواجنا ،
فديناك بأموالنا ، وظل يرددها ..... فنظر الناس إلي أبو بكر ، كيف يقاطع النبي .. فأخذ النبي يدافع عن أبو بكر قائلا :( أيها الناس ، دعوا أبوبكر ، فما منكم من أحد كان له عندنا من فضل إلا كافأناه به ، إلا أبوبكر لم أستطع مكافأته ، فتركت مكافأته إلي الله عز وجل ، كل الأبواب إلي المسجد تسد إلا باب أبوبكر لا يسد أبدا ) وأخيرا قبل نزوله من المنبر .. بدأ الرسول بالدعاء للمسلمين قبل الوفاه كآخر دعوات لهم ، فقال : ( أوآكم الله ، حفظكم الله ، نصركم الله ،
ثبتكم الله ، أيدكم الله ) .. وآخر كلمه قالها ، آخر كلمه موجهه للأمه من علي منبره قبل نزوله ، قال : ( أيها الناس ، أقرأوا مني السلام كل من تبعني من أمتي إلي يوم القيامه ) . وحمل مرة أخري إلي بيته. وهو هناك دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك، فظل النبي ينظر الي السواك ولكنه لم يستطيع ان يطلبه من شدة مرضه. ففهمت عائشه من نظرة النبي، فأخذت السواك من عبد الرحمن ووضعته في فم النبي، فلم يستطع أن يستاك به، فأخذته من النبي وجعلت تلينه بفمها وردته
للنبي مره أخري حتى يكون طريا عليه فقالت : كان آخر شئ دخل جوف النبي هو ريقي ، فكان من فضل الله علي أن جمع بين ريقي وريق النبي قبل أن يموت .... تقول عائشه : ثم دخل فاطمه بنت النبي ، فلما دخلت بكت ، لأن النبي لم يستطع القيام ، لأنه كان يقبلها بين عينيها كلما جاءت إليه .. فقال النبي : ( ادنو مني يا فاطمه ) فحدثها النبي في أذنها ، فبكت أكثر . فلما بكت قال لها النبي :( أدنو مني يا فاطمه ) فحدثها مره أخري في اذنها ، فضحكت ..... ( بعد وفاته سئلت ماذا قال
لك النبي ، فقالت : قال لي في المره الأولي :( يا فاطمه ، إني ميت الليله ) فبكيت ، فلما وجدني أبكي قال :( يا فاطمه ، أنتي أول أهلي لحاقا بي ) فضحكت . تقول عائشه : ثم قال النبي :( أخرجوا من عندي في البيت ) وقال : ( ادنو مني يا عائشه ) فنام النبي علي صدر زوجته ، ويرفع يده للسماء ويقول :( بل الرفيق الأعلي، بل الرفيق الأعلي ) .. تقول عائشه: فعرفت أنه يخير.دخل سيدنا جبريل علي النبي وقال : يارسول الله ، ملك الموت بالباب ، يستأذن أن يدخل عليك ، وما استأذن
علي أحد من قبلك فقال النبي :( ائذن له يا جبريل ) فدخل ملك الموت علي النبي وقال : السلام عليك يا رسول الله ، أرسلني الله أخيرك ، بين البقاء في الدنيا وبين أن تلحق بالله فقال النبي :( بل الرفيق الأعلى ، بل الرفيق الأعلى ) ووقف ملك الموت عند رأس النبي وقال : أيتها الروح الطيبه ، روح محمد بن عبد الله ، أخرجي إلي رضا من الله و رضوان ورب راض غير غضبان ...... تقول عائشه: فسقطت يد النبي وثقلت رأسه في صدري ، فعرفت أنه قد مات ... فلم أدري ما أفعل ، فما كان
مني غير أن خرجت من حجرتي وفتحت بابي الذي يطل علي الرجال في المسجد وأقول مات رسول الله ، مات رسول الله . تقول: فانفجر المسجد بالبكاء. فهذا علي بن أبي طالب أقعد، وهذا عثمان بن عفان كالصبي يؤخذ بيده يمني ويسري وهذا عمر بن الخطاب يرفع سيفه ويقول من قال أنه قد مات قطعت رأسه، إنه ذهب للقاء ربه كما ذهب موسي للقاء ربه وسيعود ويقتل من قال أنه قد مات. أما أثبت الناس فكان أبوبكر الصديق رضي الله عنه دخل علي النبي واحتضنه وقال :وآآآ خليلاه ، وآآآصفياه ، وآآآ
حبيباه ، وآآآ نبياه . وقبل النبي وقال: طبت حيا وطبت ميتا يا رسول الله. ثم خرج يقول : من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ... ويسقط السيف من يد عمر بن الخطاب، يقول: فعرفت أنه قد مات... ويقول: فخرجت أجري أبحث عن مكان أجلس فيه وحدي لأبكي وحدي.... ودفن النبي و فاطمه تقول : أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب علي وجه النبي ... ووقفت تنعي النبي وتقول:يا أبتاه ، أجاب ربا دعاه ، يا أبتاه ، جنة الفردوس مأواه ، يا أبتاه ، الي
جبريل ننعاه . تري، هل ستترك حياتك كما هي بعد وصايا رسول الله صلي الله عليه وسلم لك في آخر كلمات له ؟؟ لا أدري ماذا ستفعل كي تصبر على ابتلاءات الدنيا..

Swigiill  (Tunisia)  |Jeudi 24 Janvier 2013 à 12h 55m |           
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وعلى أل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى أل ابراهيم وبارك على محمد وعلى أل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى أل ابراهيم في العالمين انك حميدٌ مجيد.

بمناسبة ذكرى مولد الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم
أهدي لك أخي المسلم هذا الموقع لتعرف المعجزة التي أمرنا الرسول باتباعها وهي رسالة رب العالمين لخلقه،
لا تنسونا من صالح دعائكم.

http://www.quran-miracle.com/home.aspx

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Jamelel2002  (Tunisia)  |Jeudi 24 Janvier 2013 à 12h 34m |           
بمناسبة المولد النبوي الشريف اقول لكل التونسيين من الاسلاميين والسلفيين و العلمانيين و كل الاطياف هل اكتسبتم من رسولكم الكريم سماحته و تواضعه و سعة صدره و صدقه و امانته و حبه للناس و لينه و احترامه للراي الاخر و اتباعه للشورى وحرصه على حرومات الناس من مالهم و اعراضهم و ممتكاتهم وعدم ايذائهم ماديا و معنويا هل اكتسبتم من سماحته حرصه على العمل و نقاء ضميره و صفاء سريرته هل اكتسبتم عدله و خلقه واخلاقه عذرا فانتم لم تكتسبوا سوى ما نهى عنه من كذب و
نفاق وتجني على الخلق و شتم الناس و الغلو و الفوضى و العزوف عن العمل والغش و عدم الاحترام و الكذب و الرذيلة وغياب الرحمة و التحابب .كنتم نعم كنتم خير امة اخرجت للناس

Nouri  (Switzerland)  |Jeudi 24 Janvier 2013 à 12h 03m |           
اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد

Amir1  (Tunisia)  |Jeudi 24 Janvier 2013 à 12h 00m |           

والله ان لخطبة الوداع لدموعا في القلب

اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى أل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى أل سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى أل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى أل سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميدٌ مجيد.

Swigiill  (Tunisia)  |Jeudi 24 Janvier 2013 à 11h 14m |           
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وعلى أل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى أل ابراهيم وبارك على محمد وعلى أل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى أل ابراهيم في العالمين انك حميدٌ مجيد.

Adell  (Tunisia)  |Jeudi 24 Janvier 2013 à 10h 58m |           
اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد

Norchane  (Tunisia)  |Jeudi 24 Janvier 2013 à 10h 24m |           
@sos
علا الأقل في ذكرا مولد نبينا محمد صل الله اليه وسلم تنازل وقولها "الصلاة علا النبي
وإلا حالفين بش ما إتقولوهاش؟

هل معقول أن يبخل مسلم أن يصلي ويسلم بوضوح على نرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ؟ فأناأراكوام تنشرون كلمة جديدة أراها دخيلة و خبيثة وهي "سوس"

ما هذه اللغة إن كنتم مسلمين فلما العجلة من أمركم حتى تضطرون إلى قول "سوس "بدلا عن "محمد رسول الله" صلا الله عليه وسلم

الحاصل هي كلمة ادخلها عليكم حديثا الصهاينة ونحن نراها عند الخبيثون أم عند البسيطون كيف العادة
أمل أنا شالقة بيكم هذاك علاش برشة من المندسين في بلدنا تونس وفي باب نت مثحرجين مني وينعتوني بما فيهم هم من صفات

انشالله يهديهم ربي ويصلوا على النبي

MSHben1  (Tunisia)  |Jeudi 24 Janvier 2013 à 08h 42m |           
من خلال خطبة الوداع لرسولنا الكريم نعرف انه كان عقلي العقليين اذ في خطبته هذه استعمل كم من مرة كلمة " اعقلوا " و بهذا يكون صلى الله عليه و سلم اكبر عالم و اكبر عامل و اكبر عملي و اكبر متحضر في البشرية كافة من اولها الى يوم يرث الله الارض و من عليها . فهو الذكي بدون حدود و هو الاخلاقي بدون حدود وهو السمح و السهل بدون حدود وهو معلم و ملهم اولياء الله الصالحين الذين درسوا على يديه و على ايدي صحابته الطاهرين و هؤلاء هم احد جناحيه الذين بنوا القرى و
المدن الاسلامية بعد ان تعلموا منه وهؤلاء ايضا هم الذين علموا اجدادنا الميامين في قراهم و مدنهم فكانوا قبس الايمان الذي يمر من جيلهم الى جيل ابنائهم و احفادهم و احفاد احفادهم . كل هذا كان بفضل الله في ان بعث في الاميين رسولا و نبيا يكون خاتم الانبياء و اماما و سراجا منيرا صلى الله عليه و سلم . فاين انتم منه ياجهلة . لقد غركم الشيطان فصرتم قطاع طرق و حراقي الممتلكات العامة و الخاصة و موقفين للعمل و للمعامل و مجرمين قلوم و مخدرات و كسالى و فنيانين .
اصلحوا انفسكم بانفسكم عسى ان تتداركوا امركم و لا تعولوا على حاكم يصلحكم فخير الاصلاح من الذات .

انا خبير الاستراتيجيين و تقني التقنيين
انا mshben1 .

SOS12  (Tunisia)  |Jeudi 24 Janvier 2013 à 08h 15m |           
قال صس العلوم اربع

الفقه للاديــان والطب للابدان والنجــوم للازمــان والبلاغــة للـــسان

MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 24 Janvier 2013 à 07h 46m |           
يبدو من كل المداخلات الجميلة لأصدقاء الموقع أنهم يتوحدون حول شمس الرسول عليه الصلاة والسلام رغم تنوع أفكارهم في محيط الدائرة .انه قانون من خالق واحد يمسك بكل الكون في تناغم وتوازن سمفوني بديع من البداية الى النهاية والانسان هذا الكائن العجيب والمبدع هو سيد كوكب التنافس وبداخله يمتلك الشبكة الكونية للمعارف التي تجيب على كل الأسئلة الغامضة والمحيرة بدءا من الانفجار العظيم الى نهاية رحلة الانسان على الكوكب .فمن كان يتخيل أن الجواب على الداروينية
وعلى ادعائها لانتظام الكون كان بعد ملايين السنين من الخطا والصواب ينكشف بطلانه في غزوة البويضة بأدلة دامغة مدهشة منها المثال الهندسي البالغ التعقيد والتشفير المحمول من الغزاة المتسابقين لكرسي السلطة بالبويضة ومنها استحالة العودة لأي من الغزاة لتصحيح الأخطار بعد مغادرة المعسكر والى الأبد .أهنىء كل المتصفحين بمولد الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام ونتمنى أن يكون قدوة للجميع في تشييد مدينة المعرفة المستقبلية التي تجمع بين الايمان والعلم ولو كان في
الصين لأنه فعلا قدوة وكل الشبهات التي تثار من الكافرين برسالته لا يعتد بها حتى ولو كانت أحاديث صحيحة ان كانت مخالفة للقرآن ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من كمال قبل وبعد بعثته برسالة الاسلام ...

Hamdoun  (Tunisia)  |Jeudi 24 Janvier 2013 à 07h 42m |           
من أراد أن يقوى إيمانه ويفوز بمحبة الله ورسوله فلسع خطب ودروس الإمام القدير رحمه الله كشك ومدرسة محمد صلى الله عليه وسلم.

TunisianForever  (Switzerland)  |Jeudi 24 Janvier 2013 à 07h 36m |           
اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد
ياحبيبي يا رسول الله

Aziz2010  (Tunisia)  |Mercredi 23 Janvier 2013 à 23h 58m |           
يا رسول اله صلوات اله عليك

Adamistiyor  (Tunisia)  |Mercredi 23 Janvier 2013 à 23h 20m |           
الى كل مسلم @

ايها المسلم لن تفوز بحب الله ومغفرته حتى تَتَّبِعَ رسول الله

قال تعالى : قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت
النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم

Norchane  (Tunisia)  |Mercredi 23 Janvier 2013 à 22h 54m |           
Superbe emission sur nessma sur notre notre islam modere an,cre dans notre pays mais guette par les wahabites et les sionist

ce sont des docteurs et des penseurs islamiques qui parlent et non des voyous sales avec des pantalons cours

regardez l'emission et comprenez votre religion et assimilez les valeures et les coutumes des tunisiens
je dedie cette emission au swahabites et aux sionistes
mouled sayedna mohammad alayh assalam mabrouk

conseil: ceux qui disent saws au lieu de dire salla allah alyh wa sallam sont pieges c'est justement un piege tendu pour ne plus etsalliou ala annabi.....

Norchane  (Tunisia)  |Mercredi 23 Janvier 2013 à 22h 42m |           
Le roi des marins,commandant cousteau le chercheurs des oceants a annonce sa conversion a l'islam lorsqu'il a decouvert l'un des miracle du coran
il a en effet trouve au fond de l'ocean les deux courants d'eau l'une froide et l'autre chaude mais qui ne se melangeait pas, c'eatit decrit dans le coran qu'avait amener notre prophete alors qu'il venait du fin fond du sahara et qu'il n'a jamais vu de mer .. les exemples de phenomenes scientifics annoces dans le coran et decouvert longtemps apres sont encore nombreaux

Norchane  (Tunisia)  |Mercredi 23 Janvier 2013 à 22h 30m |           
Allahomma salli aala annabi mohammad wa sallam

ihtifaal moubarak inchallah bi maoulid sydna mohammad alay assalam

mouled mabrouk aux tunisiens musulmans, c'est un bonheur de voir que chez nous en tunisie nous fcélébrons dans nos mosques, nos zouis et en famille la naissance de notre prophete et que nous nous rappelions de ses qualites tellesqu la charite, le pardon, l'amour, la justice le savoir et le bonheure de vivre

reciter el borda dans les mosques, reciter le coran dans tout le pays, preparer et manger l'assiuda tunisienne sont une fascon de celebrer l'enracinement de notre attachement a notre prophete mohamad salla allah alay wa sallam

Adam1900  (Poland)  |Mercredi 23 Janvier 2013 à 22h 26m |           
السلام عليكم و رحمة الله و بركانه ... السلام علي عشاق الواحد الأحد الله جل جلاله و رسوله الصادق الأمين محمد صل الله عليه و سلم .... قال الله تعالي
إن الله وملائكته يصلون علي النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما
اللهم صلى و سلم على سيدنا محمد و على اله و صحبه
اللهم صلى و سلم على سيدنا محمد و على اله و صحبه
اللهم صلى و سلم على سيدنا محمد و على اله و صحبه
اللهم صل علي سيد الأسياد ... و أشهد أن لا اله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله
وقال النبي صلي الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتي أكون أحب إليه من ووالده والناس أجمعين رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه
و كل عام و أنتم بخير با محبي رسول الله اللهم صلي و سلم على حبيبك و رسولك محمد

Gandi  (Tunisia)  |Mercredi 23 Janvier 2013 à 20h 56m |           
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد.

Tunisia  (France)  |Mercredi 23 Janvier 2013 à 20h 17m |           
اللهم صلي وسلم علي سيدنا محمد وعلي ال سيدنامحمد وبارك علي سيدنا وال سيدنا محمد
هذه صفات سيدنا محمد صلي الله عليه و سلم علي لسان ام معبد

يروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه ومولاه ودليلهما، خرجوا من مكة ومروا على خيمة امرأة عجوز تسمى (أم معبد)، كانت تجلس قرب الخيمة تسقي وتطعم، فسألوها لحماً وتمراً ليشتروا منها، فلم يجدوا عندها شيئاً. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في جانب الخيمة، وكان قد نفد زادهم وجاعوا. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أم معبد: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد والضعف عن الغنم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بها من
لبن؟ قالت: بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلباً فاحلبها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الشاة، ومسح بيده ضرعها، وسمى الله جل ثناؤه ثم دعا لأم معبد في شاتها حتى فتحت الشاة رجليها، ودرت. فدعا بإناء كبير، فحلب فيه حتى امتلأ، ثم سقى المرأة حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا (أي شبعوا)، ثم شرب آخرهم، ثم حلب في الإناء مرة ثانية حتى ملأ الإناء، ثم تركه عندها وارتحلوا عنها. وبعد قليل أتى زوج المرأة (أبو معبد) يسوق عنزاً يتمايلن من الضعف، فرأى اللبن، فقال لزوجته:
من أين لك هذا اللبن يا أم معبد والشاة عازب (أي عن الغنم) ولا حلوب في البيت!، فقالت: لا والله، إنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا، فقال أبو معبد: صفيه لي يا أم معبد، فقالت: رأيت رجلاً ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه (أي مشرق الوجه)، لم تعبه نحلة (أي نحول الجسم) ولم تزر به صقلة (أنه ليس بناحلٍ ولا سمين)، وسيمٌ قسيم (أي حسن وضيء)، في عينيه دعج (أي سواد)، وفي أشفاره وطف (طويل شعر العين)، وفي صوته صحل (بحة وحسن)، وفي عنقه سطع (طول)، وفي لحيته كثاثة (كثرة
شعر)، أزج أقرن (حاجباه طويلان ومقوسان ومتصلان)، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأجلاهم وأحسنهم من قريب، حلو المنطق، فصل لا تذر ولا هذر (كلامه بين وسط ليس بالقليل ولا بالكثير)، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، ربعة (ليس بالطويل البائن ولا بالقصير)، لا يأس من طول، ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنضر الثلاثة منظراً، وأحسنهم قدراً، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره، محشود
محفود (أي عنده جماعة من أصحابه يطيعونه)، لا عابس ولا مفند (غير عابس الوجه،خالٍ من الخرافة)،

Elwatane  (France)  |Mercredi 23 Janvier 2013 à 20h 03m |           
شفاعته يا رسول الله يا خير البرية اللهم صلي و سلم على حبيبك و رسولك محمد

Lapravda  (Switzerland)  |Mercredi 23 Janvier 2013 à 19h 37m |           
Incroyable pour la 1 ere fois je suis d accord avec les petits khouanjiya! pour la grandeur du nabbi ! il ya un savant occidental qui s est converti a l islam au 18 siecle en lisant sur notre religion et quand il est allé en afrique du nord il a dit une phrase celébre: heureusement que j ai connu l islam avant de connaitre les arabes! le probleme n est pas l islam ce sont les cons qui y adherent et qui ne le comprennent pas omme les wahabites!

Ibnaglab  (Tunisia)  |Mercredi 23 Janvier 2013 à 19h 33m |           

لقد اهتمَّ في حياته صلى الله عليه وسلم بفقراء الأمة على مَرِّ الأجيال فأوصى بهم, وحذَّر الأمة من إهمالهم..

والأحاديث في حَثِّ الأغنياء على الإنفاق على الفقراء لا حصر لها, فمنها قوله صلى الله عليه وسلم:"مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلا مَلَكَانِ يَنْزِلانِ, فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا, وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا".

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لأسماء رضي الله عنها ينصحها, وينصح المسلمين بالإنفاق على الفقراء بغير حساب: "أَنْفِقِي وَلا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ".

كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرحم معنويات الفقراء, ولا يريد أن يُشعِرَهُم بنقصهم عن غيرهم, ومن أروع دلائل رحمته في هذا المجال ما رواه أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضَحَّى اشترى كبشين سمينين قرنين أملحين, فإذا صَلَّى وخطب الناس أُتِيَ بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية, ثم يقول: "اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِي جَمِيعًا مِمَّنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ
لِي بِالْبَلاغِ ثُمَّ يُؤْتَى بِالآخَرِ فَيَذْبَحُهُ بِنَفْسِهِ وَيَقُولُ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ فَيُطْعِمُهُمَا جَمِيعًا الْمَسَاكِينَ وَيَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنْهُمَا".
إلى هذه الدرجة الراقية من الرحمة وَصَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم.. إنها رحمته بالأحاسيس والمشاعر, وليس فقط بالمادة والجسد..

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرحم المحتاج أيًّا كانت صورة احتياجه, ويحثُّ المؤمنين على عون المحتاجين, وما أروع ما قاله , وهو يوسِّع مفهوم الصدقة عند المسلمين حتى تشمل أعمالاً كثيرة ليس فيها درهم ولا دينار, إنما قصد بذلك أن تشيع الرحمة بين الناس, ولا يبقى في وسطهم معوز ولا محتاج..

يقول رسول الله : "تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ, وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ, وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلالِ لَكَ صَدَقَةٌ, وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ, وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنْ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ, وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ".
صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبّت النسائم و ما ناحت على الأيك الحمائم.

CONTRA  (Tunisia)  |Mercredi 23 Janvier 2013 à 19h 26m |           
نحبك كثيرا يا رسول الله يا خير خلق الله

TunisiaYes  (Tunisia)  |Mercredi 23 Janvier 2013 à 19h 25m |           
من معجزات الحبيب صلى الله عليه وسلم الدالة على نبوته وصدق رسالته نبوع الماء من بين أصابعه الشريفة فقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا منه فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم قال قتاده قلت لأنس : كم كنتم؟ قال: زهاء ثلاثمائة
رجل.
فهذه معجزة ظاهرة إذ ليس في طوق البشر أن يأتوا بمثلها إذ لم تجر سنة الله في الكون أن الماء ينبع من بين أصابع الإنسان مهما كان إلا أن تكون آية تدل على صدق نبوة من ادعاها فقد كانت هذه آية على نبوته صلى الله عليه وسلم

Foued  (France)  |Mercredi 23 Janvier 2013 à 18h 31m |           
Qui peut dire autre chose,seulement n'a pas d'héritier et personne ne peut s'approprier à lui tout seul son héritage,ni se proclamer porte parole de l'islam'que ceux qui ont choisi l’enchère comme moyen d'éxistance, prennent la peine de lire la vie du prophète,sa politique,ses prises de position,le prophète était clément,ne se gênait pas de demander l'avis de ses compagnons,et de modifier le cour des choses quand c'était juste,que tout
les musulmans sachent une chose,tout les grands hommes compagnons du prophète et ceux d’après,sont la créature de l'islam,ils beaucoup servi notre religion,mais leur grandeur venait de notre religion,et pas le contraire,l'islam c'est le quran et elhadith et tout autre sujet sur lequel il n'y a pas de sourate ou hadith est sujette à discussion,mon dieu salli et sellem ala rasoul ellah.

VANBASTEN  (Tunisia)  |Mercredi 23 Janvier 2013 à 18h 18m |           

قال أبو طالب بن عبد المطلب بن عبد مناف
: في النبي صلى الله عليه وسلم

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ..
ثمال اليتامى عصمة للأرامل..

يلوذ به الهلاك من آل هاشم..
فهم عنده في نعمة وفواضل..

وأصبح فينا أحمد في أرومة..
تقصر عنها سورة المتطاول

حليم رشيد عادل غير طائش ..
يوالي إلاها ليس عنه بغافل

Anti_rcd  (Tunisia)  |Mercredi 23 Janvier 2013 à 18h 13m |           
شي يقشعر البدن وبعض الجهلاء مازالو يهزّو فى الشمع لزوي، اللهم صلي وسلم على سيد الخلق المصطفى محمد

Dalraad  (Tunisia)  |Mercredi 23 Janvier 2013 à 18h 01m |           
صلي الله علي محمد صلي الله عليه و سلم في كل آن و حين

3azizou  (Tunisia)  |Mercredi 23 Janvier 2013 à 17h 07m |           
اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد.
merci pour cet article

3azizou  (Tunisia)  |Mercredi 23 Janvier 2013 à 17h 05m |           
اللهم صلى على محمد و على آل محمد

Moncef  (United States)  |Mercredi 23 Janvier 2013 à 17h 00m |           
Saaws, he was the greatest.
effectivement c t l'être le plus intelligent:
1- dans une société qui priait des roches et tuait les jeunes filles vivantes, il était une lumière;
2- la prière est une excellente acitivité physique et psychique, en plus de l'hygiène personnelle obligatoire;
3- ezzakat: l'entraide quoi de mieux! aujourd'hui on se fait laver en impôts par les gouvernements municipaux, provinciaux fédéraux...en plus des taxes, ce n'est plus zakat c du vol;
4- le jeun: excellent pour la santé, prouvé par la médecine, le rappel de la souffrance que vit un pauvre. il y aurait bien moins d'obèses si tout le monde l'appliquait;
5- le pélérinage des lieux saints: quel coup de génie de notre prophète, qui, dans une région aride sans aucune ressource à l'époque en a fait une destination obligatoire pour les "fortunés". quel pays ne rêve pas d'avoir 4-5 millions de touristes qui amènent 10,000$ au lieu du tourisme bas de gamme à 500 euros tout inclus!!

sur ce point, je me demande comment notre prophète saaws, aurait géré s'il savait qu'il y aurait du petrole en arabie!! peut être qu'il aurait demandé qu'il soit enterré à gaza, sidi bouzid ou tela...un lieu sans aucune ressource et qui en a besoin en ce millinaire!

al islam, le vrai, dinou yosr wa leysa dinou ousr!!
malheureusement sâlit par les ben laden, zawairi, el mokhtar, ghannouchi et plusieurs autres extérimistes et wahabistes.


Nourammar  (Tunisia)  |Mercredi 23 Janvier 2013 à 16h 51m |           
اللهم صل على محمد وآل محمد .الحمد لله على نعمة الاسلام

Sb0776  (Tunisia)  |Mercredi 23 Janvier 2013 à 16h 44m |           
كذلك من أسباب الترتيب الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر مليارات المرات في اليوم كذلك الآيات القرآنية تذكر مليارات المرات فلو فرضنا أن 500 مليون فقط يصلون كل يوم 17 عشر ركعة فأنظر كم مرة تقرأ سورة الفاتحة.
اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا جواره في الجنة

Moslim  (Tunisia)  |Mercredi 23 Janvier 2013 à 16h 40m |           
إن الحمد للهّ نَحمده ونَستغفره ونَتوب إليه؛ ونعوذ بالله من شرُور أنفسنا، ومن سَيئات أعمالنا، مَن يَهْد اللّه فلا مُضِلِّ له، ومَن يُضلل فلا هاديَ له وأَشهد أن لا إله اللّه وحدَه لا شريك له، وأنّ محمداً عبدُه ورسولُه. أُوصيكم عبادَ اللهّ بَتْقوى اللّه، وٍ أَحثُّكم على طاعته، وأَسْتَفْتح بالذي هو خير. أما بعد، أيّها الناس، اسمعوا منّي أبيّنَ لكم، فإني لا أدري لعليّ لا أَلْقاكم بعد عامي هذا في مَوْقفي هذا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالَكم عليكم حَرام
إلى أن تَلقوا ربَّكم، كحُرمة يومكم هذا في شَهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بَلّغت، اللهم اشهد. فمن كانت عنده أمانة فَلْيُؤَدها إلى الذي ائتمنه عليها، وإن رِبَا الجاهلية مَوْضوع، وإن أوّل ربا أبدأ به ربا عمّي العبّاس بن عبد المطلب، وإن دماء الجاهليَّة مَوْضوعة، وإن أول دَم أبدأ به دَم عامر بن رَبيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وإنّ مآثر الجاهلية موضوعة غير السّدانة والسّقاية. والعَمْدُ قَوَد، وشبْه العمد ما قُتل بالعصا والحجر، ففيه مائة بعير، فمَن زاد
فهو من أهل الجاهلية. أيها الناس، إنّ الشيطان قد يَئسْ أن يُعبد في أرْضكم هذه ولكنه رضي أن يُطاع فيما سوى ذلك مما تُحَقِّرون من أعمالكم. أيها الناس، إنّما النّسيء زيادة في الكُفر، يُضَل به الذين كَفروا، يُحلّونه عاماً ويُحَرمونه عاماً، ليُواطئوا عدّة ما حَرّم اللّه، وإنالزمان قد استدار كهيئته يوم خَلق اللّه السموات والأرض، وإن عدّةَ الشهور عند اللهّ اثنا عشر شهراً في كتاب اللّه يوم خلق، السموات والأرض، منها أربعة حُرم، ثلاثة متواليات، وواحد فرد،
ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب الذي بين جمادي وشعبان، ألَا هل بلّغت، اللهم أشهد. أيها الناس، إنّ لنسائكم عليكم حقَاً، وإنّ لكم عليهن حقّاَ، لكم عليهن أن لا يُوطِئن فَرْشَكم غيركم، ولا يُدخلن أحداً تكرهونه بيوتكم إلاّ بإذنكم، ولا يأتين بفاحشة، فإن فعلن فإن اللّه قد أذن لكم أن تَعْضُلوهن وتَهْجروهن في المَضاجع وتضربوهن ضرباً غير مُبرِّح، فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رِزقُهن وكسوتهن بالمعروف، وإنما النساء عندكم عَوَار لا يملكن لأنفسهن شيئاً،
أخذتموهن بأَمانة اللّه، واستحلَلتُم فُروجهن بكلمة اللّه، فاتقوا اللّه في النساء واستوصوا بهن خيراً. أيها الناس، إنما المؤمنون إخوة فلا يحل لامرئ مالُ أخيه إلاّ عن طِيب نفسه، ألا هل بلّغت، اللهم أشهد. فلا تَرْجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم أعناق بعض، فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تَضلّوا: كتابَ اللّه، أ

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 23 Janvier 2013 à 16h 37m |           
اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد.

TunisiaYes  (Tunisia)  |Mercredi 23 Janvier 2013 à 16h 29m |           
اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد

TunisiaYes  (Tunisia)  |Mercredi 23 Janvier 2013 à 16h 27m |           
Rasoulallah.net


Toonssii  (Tunisia)  |Mercredi 23 Janvier 2013 à 16h 16m |           

اللهم صلي و سلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

عظمته أنه رسول كريم بعث للخلق جميعا في كل مكان و كل زمان إلى يوم القيامة و دينه هو المعتبر عند الله يقول سبحانه و تعالى : ( إن الدين عندالله الإسلام


Kamelsaidi  (Tunisia)  |Mercredi 23 Janvier 2013 à 16h 09m |           
اللهم صلي وسلم على رسولنا وسيدنا محمد

Tounsi_2010  (France)  |Mercredi 23 Janvier 2013 à 15h 55m |           
اللهم صلي و سلم على حبيبك خير الخلق كلهم

Mhammed  (Tunisia)  |Mercredi 23 Janvier 2013 à 15h 52m |           

مولاي صلــــي وسلــــم دائمـــاً أبــــدا * * * علـــى حبيبــــك خيــر الخلق كلهـم

أمن تذكــــــرجيــــــرانٍ بذي ســــــلمٍ * * * مزجت دمعا جَرَى من مقلةٍ بـــــدمِ

أَمْ هبَّــــتالريـــــحُ مِنْ تلقاءِ كاظمــةٍ * * * وأَومض البرق في الظَّلْماءِ من إِضمِ

فما لعينيك إن قلتاكْفُفاهمتـــــــــــــــا * * * وما لقلبك إن قلت استفق يهـــــــــمِ

أيحسب الصب أن الحب منكتـــــــــــمٌ * * * ما بين منسجم منه ومضطــــــــرمِ

لولا الهوى لم ترق دمعاً على طـــــللٍ * * * ولا أرقت لذكر البانِ والعلــــــــــمِ

فكيف تنكر حباً بعد ما شـــــــــــــهدت * * * به عليك عدول الدمع والســـــــــقمِ

وأثبت الوجد خطَّيْ عبرةٍ وضــــــــنى * * * مثل البهار على خديك والعنــــــــمِ

يا هل ترى طيف من أهوى فأرقنـــــــي * * * والحب يعترض اللذات بالألــــــــمِ

يا لائمي في الهوى العذري معـــــذرة * * * مني إليك ولو أنصفت لم تلــــــــــمِ

عدتك حالي لا سري بمســــــــــــــتترٍ * * * عن الوشاة ولا دائي بمنحســـــــــمِ

محضتني النصح لكن لست أســـــمعهُ * * * إن المحب عن العذال في صــــــممِ

إنى اتهمت نصيح الشيب في عـــــذلي * * * والشيب أبعد في نصح عن التهـــم

فإن أمارتي بالسوءِ ما أتعظــــــــــــــت * * * من جهلها بنذير الشيب والهــــرمِ

ولا أعدت من الفعل الجميل قــــــــــرى * * * ضيف ألم برأسي غير محتشــــــم

لو كنت أعلم أني ما أوقــــــــــــــــــــره * * * كتمت سراً بدا لي منه بالكتــــــــمِ

من لي برّدِ جماحٍ من غوايتهـــــــــــــا * * * كما يردُّ جماح الخيلِ باللُّجـــــــــُمِ

فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتهــــــــــا * * * إن الطعام يقوي شهوة النَّهـــــــــمِ

والنفس كالطفل إن تهملهُ شبَّ علــــى * * * حب الرضاعِ وإن تفطمهُ ينفطــــمِ

فاصرف هواها وحاذر أن توليــــــــــه * * * إن الهوى ما تولى يصم أو يصـــــمِ

وراعها وهي في الأعمالِ ســــــــائمةٌ * * * وإن هي استحلت المرعى فلا تسمِ

كم حسنت لذةً للمرءِ قاتلــــــــــــــــــةً * * * من حيث لم يدرِ أن السم فى الدسمِ

واخش الدسائس من جوعٍ ومن شبع * * * فرب مخمصةٍ شر من التخـــــــــــمِ

واستفرغ الدمع من عين قد امتـــلأت * * * من المحارم والزم حمية النـــــــدمِ

وخالف النفس والشيطان واعصهمــا * * * وإن هما محضاك النصح فاتَّهِـــــمِ

ولا تطع منهما خصماً ولا حكمـــــــــاً * * * فأنت تعرف كيد الخصم والحكـــــمِ

أستغفر الله من قولٍ بلا عمـــــــــــــلٍ * * * لقد نسبتُ به نسلاً لذي عُقــــــــــُمِ

أمْرتُك الخير لكن ما ائتمرت بــــــــــه * * * وما اســـــتقمت فما قولى لك استقمِ

ولا تزودت قبل الموت نافلــــــــــــــةً * * * ولم أصل سوى فرض ولم اصـــــمِ

ظلمت سنة من أحيا الظلام إلــــــــــى * * * أن اشتكت قدماه الضر مــــــن ورمِ

وشدَّ من سغب أحشاءه وطــــــــــوى * * * تحت الحجارة كشحاً متـــــرف الأدمِ

وراودته الجبال الشم من ذهــــــــــبٍ * * * عن نفسه فأراها أيما شـــــــــــــــممِ

وأكدت زهده فيها ضرورتـــــــــــــــه * * * إن الضرورة لا تعدو على العصــــمِ

وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة مـــن * * * لولاه لم تخرج الدنيا من العـــــــــدمِ

محمد ســـــــــــــــيد الكونين والثقليـ * * * ـن والفريقين من عرب ومن عجـــــمِ

نبينا الآمرُ الناهي فلا أحـــــــــــــــــدٌ * * * أبر في قولِ لا منه ولا نعـــــــــــــــــمِ

هو الحبيب الذي ترجى شــــــــفاعته * * * لكل هولٍ من الأهوال مقتحـــــــــــــــمِ

دعا إلى الله فالمستسكون بــــــــــــه * * * مستمسكون بحبلٍ غير منفصـــــــــــمِ

فاق النبيين في خلقٍ وفي خُلــــــــُقٍ * * * ولم يدانوه في علمٍ ولا كـــــــــــــــرمِ

وكلهم من رسول الله ملتمـــــــــــسٌ * * * غرفاً من البحر أو رشفاً من الديـــــمِ

وواقفون لديه عند حدهـــــــــــــــــم * * * من نقطة العلم أو من شكلة الحكـــــمِ

فهو الذي تـــــــم معناه وصورتـــــــه * * * ثم اصطفاه حبيباً بارئُ النســــــــــــمِ

منزهٌ عن شريكٍ في محاســـــــــــنه * * * فجوهر الحسن فيه غير منقســـــــــمِ

دع ما ادعته النصارى في نبيهـــــم * * * واحكم بما شئت مدحاً فيه واحتكــــــم

وانسب إلى ذاته ما شئت من شــرف * * * وانسب إلى قدره ما شئت من عظــــمِ

فإن فضل رسول الله ليس لـــــــــــه * * * حدٌّ فيعرب عنه ناطقٌ بفــــــــــــــــــمِ

لو ناسبت قدره آياته عظمـــــــــــــاً * * * أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمــمِ

لم يمتحنا بما تعيا العقول بــــــــــــه * * * حرصاً علينا فلم نرْتب ولم نهــــــــمِ

أعيا الورى فهم معناه فليس يـــــرى * * * في القرب والبعد فيه غير منفحـــــمِ

كالشمس تظهر للعينين من بعُـــــــدٍ * * * صغيرةً وتكل الطرف من أمـــــــــــمِ

وكيف يدرك في الدنيا حقيقتــــــــــه * * * قومٌ نيامٌ تسلوا عنه بالحلــــــــــــــمِ

فمبلغ العلم فيه أنه بشـــــــــــــــــــرٌ * * * وأنه خير خلق الله كلهــــــــــــــــــمِ

وكل آيٍ أتى الرسل الكرام بهـــــــــا * * * فإنما اتصلت من نوره بهـــــــــــــمِ

فإنه شمس فضلٍ هم كواكبهـــــــــــا * * * يظهرن أنوارها للناس في الظلـــــمِ

أكرم بخلق نبيّ زانه خلــــــــــــــــقٌ * * * بالحسن مشتمل بالبشر متســـــــــمِ

كالزهر في ترفٍ والبدر في شــــرفٍ * * * والبحر في كرمٍ والدهر في همــــــمِ

كانه وهو فردٌ من جلالتـــــــــــــــــه * * * في عسكر حين تلقاه وفي حشــــــمِ

كأنما اللؤلؤ المكنون فى صـــــــدفٍ * * * من معدني منطق منه ومبتســــــــم

لا طيب يعدل تُرباً ضم أعظمــــــــــهُ * * * طوبى لمنتشقٍ منه وملتثــــــــــــــمِ

أبان مولده عن طيب عنصـــــــــره * * * يا طيب مبتدأ منه ومختتــــــــــــــمِ

يومٌ تفرَّس فيه الفرس أنهـــــــــــــمُ * * * قد أنذروا بحلول البؤْس والنقـــــــمِ

وبات إيوان كسرى وهو منصــــدعٌ * * * كشمل أصحاب كسرى غير ملتئـــمِ

والنار خامدة الأنفاس من أســــــفٍ * * * عليه والنهر ساهي العين من سـدمِ

Malcomx  (France)  |Mercredi 23 Janvier 2013 à 15h 49m |           
Merci merci merci ya rassoul allah pour ce que tu as enduré dans la patience et l'endurance pour que le message de l'islam nous arrive. merci de m'avoir fait découvrir cette belle religion en terre des mécréants. que c'est beau de sortir des ténèbres à la lumière. merci à allah de nous avoir envoyé cet homme extraordinaire, merci pour ce magnifique cadeau. quelle fierté que d'appartenir à cette religion et à cette communauté chaque jour je
remercie allah pour ce privilège.

Mhammed  (Tunisia)  |Mercredi 23 Janvier 2013 à 15h 47m |           
اللهم صلي و سلم على حبيبك خير الخلق كلهم

MED555  (Tunisia)  |Mercredi 23 Janvier 2013 à 15h 40m |           
هذا هو حبيبنا الذي صنع البشرية وأنار الله به عقول الإنسانية فأخرجهم من الظلمات إلى النور وقادهم بهديه وسنته إلى أبواب الجنان

يا سيدي يا رسول الله معذرة *** يامن أقمت لنا بالعز بنيانا
وقد سلكت بنا دربناًمعبدة *** تهدي إلى خير دنيا وأخرانا
وقد طلبت إلينا ان نسير على *** تلك السبيل زرافات ووحدانا

هذا رسولنا الحليم الذي أوذي من قبل أعداءه فبادرهم بالاحسان والاكرام


Free_Mind  (Tunisia)  |Mercredi 23 Janvier 2013 à 15h 33m |           
Vous aviez besoin d'un écrivain inconnu pour vous rappeler ca?

Kamal  (Kuwait)  |Mercredi 23 Janvier 2013 à 15h 28m |           
اللهم صل علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم احفظ بلادنا بحفظك
و امنها بأمنك وابعد عنها الفتن ماظهر منها و ما بطن
اللهم أحفظ بلادنا من كل سوء
اللهم أحفظ بلادنا من كل مايغضبك

اللّهم اهدِنا فيمَن هَديْت
و عافِنا فيمَن عافيْت
و تَوَلَّنا فيمَن تَوَلَّيْت
و بارِك لَنا فيما أَعْطَيْت
و قِنا واصْرِف عَنَّا شَرَّ ما قَضَيت
سُبحانَك تَقضي ولا يُقضى عَليك

Kamal  (Kuwait)  |Mercredi 23 Janvier 2013 à 15h 23m |           
اللهم صلّي وسلّم على سيّدنا محمّد

Abder50  (Tunisia)  |Mercredi 23 Janvier 2013 à 15h 16m |           
اللهم صلّي وسلّم على سيّدنا محمّد

Mourabit  (United States)  |Mercredi 23 Janvier 2013 à 15h 12m |           
اللهم صل و سلم وبارك على سيد الخلق في هدا اليوم المبارك وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم بجاه حبيبك المصطفى وحد صفوف المسلمين واجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين وهب لنا من لدنك الامن والاطمئنان و النجاح لبلادنا ولبلدان كافة المسلمين , اللهم واهلك بقوتك وسلطانك كل من استباح دماء المسلمين واعراضهم وانتهك حرماتهم ويتم صغارهم ودمر ديارهم وخرب اوطانهم الهم انك انت العلي القدير والصلاة والسلام على خير الانام ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.

Observer14  (Tunisia)  |Mercredi 23 Janvier 2013 à 15h 10m |           
اللهم صلي على سيّدنا محمّد عدد حبّات الرّمال في كلّ يوم ألف مرّة من يوم خلقت الدّنيا إلى يوم القيامة. اللهم صلي على سيّدنا محمّد عدد قطرات الأمطار في كلّ يوم ألف مرّة من يوم خلقت الدّنيا إلى يوم القيامة. آمين

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 23 Janvier 2013 à 15h 08m |           
شكرا لادارة الموقع لاعادة تنزيل أجمل المقالات المتجددة على الدوام لآخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام و مؤسس مدينة المعرفة المستقبلية ولكن أمة اقرأ تحتفل بالاضراب عن القراءة ...

Barbarous  (Tunisia)  |Mercredi 23 Janvier 2013 à 15h 03m |           
اللهم صلى على محمد وأل محمد، مهما تحدثنا عن سيدنا محمد فلن نوفيه حقه فهو شفيعنا يوم القيامة، اللهم شفعه فينا وفي جميع المسلمين أمين

Krimoso07  (Tunisia)  |Samedi 18 Février 2012 à 15h 49m |           
اللهم صلى على سيدنامحمد السابقي للخلق نوره ورحمةللعلمين ظهوره عددمن مضى من خلقك ومن بقى صلاةً تستغرق العد و تحيط بالحد صلاةً لا غاية لها ولا منتهى ولاانقضاء صلاةً دائمةً بداومك وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مثل ذلك

Conseil  (France)  |Samedi 04 Février 2012 à 13h 03m |           

اللهم صلي و سلم و بارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.
اعلموا إخوة الامان، أن ما أتى به بعض المفكرين و الفلاسفة و العظماء من إقراربعظمة رسول
الله صلى الله عليه و سلم أمر إيجابي في حد ذاته يذكر فيشكر، و لكنه غير كاف. حيث أن هذه الدراسات تقوم على النتائج فقط و تتجاهل كلياً الاصل، و الاصل في عظمة رسول الله صلى الله عليه و سلم هو فيما أراده له رب العزة، منذ خلقه و انشائه فكان هو المصطفى و هو المختار، فبالله عليكم كيف يمكن أن يكون غيره أعظم منه و قد اختاره العزيز الحكيم و إلا سيكون عبث سبحانه و تعالى عن ذلك.و إنطلاقا من هذا الاساس الصحيح و العمد القويم، جائت النتائج التي علم منها هاولاي
العباقرة شي و غابت عنهم اشياء. أما ما علموه فقالوه و جمعوه و كتبوه، و أما ما غاب عنهم فهو أعظم و أجل، و فالحقيقة لا نستطيع أن نحصي كل صفات رسول الله صلى الله عليه و سلم الدالة على عظمته و على علويته على سائر المخلوقات، نكتفي في هذا المقام و المجال باللاتي. فهو صلى الله عليه و سلم من بعث رحمة للعالمين و ليس لبني الانسان فقط، وهو إمام المرسلين صاحب البراق صلى بهم ليلة الاسراء و هو من وصل إلى سدرة المنتهى و حاور حملة العرش وهو من رفع ذكره
وهو من شهد له ذو الجلال و الاكرام بالرسالة و دماثة الاخلاق. ألف صلاة و سلام عليك يا رسول الله .

كن شفيعي  (Tunisia)  |Samedi 04 Février 2012 à 12h 49m |           
اللهم صل و سلم وبارك على سيد الخلق في هدا اليوم المبارك وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم بجاه حبيبك المصطفى وحد صفوف المسلمين واجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين وهب لنا من لدنك الامن والاطمئنان و النجاح لبلادنا ولبلدان كافة المسلمين , اللهم واهلك بقوتك وسلطانك كل من استباح دماء المسلمين واعراضهم وانتهك حرماتهم ويتم صغارهم ودمر ديارهم وخرب اوطانهم الهم انك انت العلي القدير والصلاة والسلام على خير الانام ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.

Musulman laïc  (Tunisia)  |Samedi 04 Février 2012 à 12h 37m |           
Joyeuse fête de mouled à tout les tunisiens et tunisiennes
je respecte beaucoups le prophète mohamed (sala lahou alayhi w salim) tèje il anbiya, il était très juste et tolérant.
entant que musulman laïc et pratiquant à la fois :mon coeur est plein d'amour et surtout de tolérance et mon devise c'est d'aider les pauvres même les salafistes j'ai pas de haine envers eux,j'aime tout le monde et la religion reste un affaire personnel et vertical entre moi et allah

   (Tunisia)  |Samedi 04 Février 2012 à 12h 10m |           
Mohammed est notre prophéte,l'islam est notre religion,mais il n'est pas question pour ennahdha et ses sbires salafistes en font un fond de commerce,nous serons vigilants...

Ahmed  (Tunisia)  |Samedi 04 Février 2012 à 11h 52m |           
@ taliban, c'est vrai qu'il s'agit d'une guerre d'existence pour les arabes et les musulmans et ceci dure depuis l'an 1492 date de la chute de imaret abdoullah ibn al-ahmar à grenade dernier bastion arabo-musulman en andalousie et cette date sinistre a coîncidé bizarrement avec la découverte de l'amérique par christophe colomb la même année. ceci, à mon avis, est très révélateur. enfin! le problème c'est comment gagner cette guerre sans
la maîtrise parfaite de la technologie et des sciences? alors qu'à ce jour, nous ne produisons même pas nos besoins en nourriture. est-ce juste par des opération suicidaires terroristes qui n'ont donné auparavant qu'un résultat néfaste sur nous... et les exemples ne manquent pas. a mon avis, bâtir une société qui maîtrise la technologie et le savoir est le pas à faire dans cette guerre. les chinois, les indoux l'ont fait ,les brésiliens et
les turques sont en train de le faire... pourquoi pas nous?

العمدة  (Tunisia)  |Samedi 04 Février 2012 à 11h 36m |           
إلى الساهرين على إدارة موقع بابنات نصيحة و تنبيه ترك التعاليق الجارحة في شخص الرسول عليه السلام خروج عن القانون يعرضكم لتتبعات جزائية تتحملون وزرها لأنكم أعطيتم فضاءا عاما لأشباه رجال و ماهم كذلك ليتطاولوا على سيد الخلق لذا فإنب أنصحكم بحجب كل تعليق مسيئ للرسول عليه السلام و إلا فإن باب القضاء مفتوح و لا تتشدقوا بعد ذلك بحرية الصحافة. فلو تم وصف أبائكم و أمهاتكم و زوجاتكم و أخواتكم بمثل ما وصف الرسول عليه السلام ما كنتم لترضوا بذلك لهم أفا ترضونه
لرسول الله عليه السلام و في يوم احتفالنا بمولده؟؟ الخزي و اللعنة و العار على من كتب متخفيا بإسم مستعار و على من أعطاه فضاءا لينشر قذوراته أمام الناس في يوم فرح بميلاد سيد الخلق.

Sincere  (Qatar)  |Samedi 04 Février 2012 à 11h 34m |           
@ flic
arrete de taquine l'islam et les musilmans.
il y a dans l'internet plusieur sujet qui t'interesse
notre religion est propre alors que tu es sale.


Taliiiiiban  (France)  |Samedi 04 Février 2012 à 11h 18m |           
@flic degage et ne raconte pas ce que les intelligents de blanc essaye de propager,tu est qu'une et un pons pour les blanc ,l'ancer la rumeur et laisser les microbes faire leur travaille.tu est qu'une .

Ahmed  (Tunisia)  |Samedi 04 Février 2012 à 11h 17m |           
Brabbi pourquoi les insultes et les accusations en ce jour de mouléd? s.v.p notre sujet c'est محمّد صلّى اللّه عليه وسلّم.

Moaten  (Tunisia)  |Samedi 04 Février 2012 à 11h 12m |           

و أضيف : لماذا يبحثون هم عن الديمقراطية و الحريات الفردية فيما نبحث نحن عن دولة المشائخ و قطع الأيدي ؟ و لماذا يخططون هم للمستقبل فيما نريد نحن استرجاع الماضي الغابر ؟ لماذا يفكرون هم في الأجيال القادمة في حين نفكر نحن في السلف؟ الاجابة : لأنهم يصنعون العلماء ، في حين نصنع بهائم متفجرة .

FLIC  (Tunisia)  |Samedi 04 Février 2012 à 11h 07m |           
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Ahmed  (Tunisia)  |Samedi 04 Février 2012 à 11h 00m |           
L'islam est notre religion et notre mode de vie wal hamdoulilléh... reste que nous devons être intelligents. aucun pays n'a voulu appliquer achariâa sans qu'il ne soit divisé et sans qu'il ne soit proie aux guerres civiles comme le soudan, la somalie et l'afganistan درء المفاسد أولى من جلب المصالح si vous espérez devenir comme ces pays c'est que vous êtes contre les intérêts de votre peuple et là... non seulement vous ne parviendrez pas à
appliquer achariâa, mais en plus vous allez perdre des millions de vies humaines et tout ce qu'a construit votre peuple pendant des dizaines d'années.

@flic  (France)  |Samedi 04 Février 2012 à 10h 59m |           
Tu parle sur tois tu mange tu rumine et tu pette.tu n'existe pas dans ce monde ou chaque rasse veut s'imposer toi t'appartien a la rasse des akarien,tu est qu'une goute de sperme qui devenue une mongole et une hyndicap pour les arabes.espes de batard .les arabes musulmans ils sont en guerre d'existanse et on va la gagner incha allah.et tois et tes semblable suiviste et vendu l'occident et les juifs vous considerre comme des ponts pour nous
atteindre.vive les taliban et ils arrivents pour se debarraser des tache comme tois .

FLIC  (Tunisia)  |Samedi 04 Février 2012 à 10h 43m |           
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Kounza  (Tunisia)  |Samedi 04 Février 2012 à 10h 42m |           
اللهم صلي وسلم على سيد الخلق المصطفى محمد
@babnet
j'ai trouvé mon commentaire de l'an passé au début de l'article, vous devez me donner le prix de l'internaute fidel :p

Point de vue  (Tunisia)  |Samedi 04 Février 2012 à 10h 15m |           
Mohamed est le messager de dieu merci à dieu qui nous a permis d’être parmi les croyants mais pour les non croyants doivent reconnaitre la grandeur de cet homme qui a bouleversé l'histoire de l'humanité et propagé des valeurs humanitaires irréversibles .je rejoins loyal dans ses propos mais je demande est ce que ahmed réfléchi bien avant d'écrire ou simplement il veut écrire pour nuire .

Ahmed  (Tunisia)  |Samedi 04 Février 2012 à 10h 00m |           
@(vive les talibans) يتولّاك ربّي... ياخي تحبّ تقربعها؟ tu es peut être de bonne foi mais tu es un vrai extrémiste... tu veux qu'on retourne à l'âge de pierre ou quoi? ce n'est pas ça l'islam. بسم اللّه الرّحمان الرّحيم: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِين. صدق اللّه العظيم

Ahmed  (Tunisia)  |Samedi 04 Février 2012 à 09h 42m |           
@ (notre prophète!) muhammad n'est pas un personnage historique, c'est est le messager de d'allah et le maître de ses prophètes et de ses serviteurs. quant à sa biographie, nous la connaissons mieux que quiconque et particulièrement mieux que les orientalistes. enfin, pourquoi vous avez choisi ce jour sacré pour agresser les musulmans sur un tel sujet? ربّي يهديك

Mtounes  (France)  |Samedi 04 Février 2012 à 09h 27m |           
اللهم صلى و سلم على سيدنا محمد و على اله و صحبه

   (Qatar)  |Samedi 04 Février 2012 à 09h 25m |           
Le demon c'est une abreviation d'une demonstartion et pas celle que vous avez imaginez,
merci pour le conseille,
aujourd'hui vous avez mon nom et la photo

Ahmed  (Tunisia)  |Samedi 04 Février 2012 à 09h 15m |           
@ démon, pourquoi tu te fais appeler comme ça?; personnellement, je ne suis pas d'accord avec les islamistes mais wal-hamdoulilléh je suis musulman croyant et pratiquant. دعنا من هذا الحديث في هذا اليوم المبارك الّذي يجمعنا ولنقل جميعا: اللّهمّ صلّي وسلّم على حبيبنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما مشى في السّماوات والأرضين.

Mustapha  (Tunisia)  |Samedi 04 Février 2012 à 08h 49m |           
Les arabes pleurent les mythes et les chimères de la civilisation arabe! mouloud mabrouk quand même !

Notre prophète!  (France)  |Samedi 04 Février 2012 à 08h 36m |           
Célébrer un personnage historique important, c'est bien. étudier sérieusement sa biographie, c'est encore mieux !

Yaser mnarvez  (Tunisia)  |Samedi 04 Février 2012 à 08h 27m |           
اللهم صلي على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وآل سيدنا ابراهيم انك الحميد المجيد
بالله الي ما يؤمنش بالله والا بالرسول صلى الله عليه وسلم ما يجبدهمشي لا بالخير ولا بالشر مادامو بالنسبة ليه ميش موجودين وهذا سامحوني موضوع خارج عن نطاق كل حرية تعبير هي حرية معتقد كان تؤمن بالاسلام والله والرسول احكي عليهم ما تؤمنوشي بيهم معهناها بالنسبة ليكم موش موجودودين علاش تحكيو على حاجة ميش موجودة كونو ذكيين حتى في تحليلكم

Honest  (Qatar)  |Samedi 04 Février 2012 à 08h 21m |           
Pour tous ceux qui sont anti-islamistes, pourquel raison vous ouvret cette page,
je n'ai jamais entendu qu'un juif parle de moussa ainsi et un chretien parle de jesus de cette maniere.
le prophete a vecu une belle vie honnete loin de vos film de nudisme et de vos peche que vous avalez tous le temps tel que l'alcool / le porc / vous vivez une vie pleine de desaster et de catatrophe sous le regime du racisme europeen,
alors que nous on poursuit les conseil de notre prophetes et vous poursuivez les conseil de votre chaytan tel que marx lenine et plusieur d'autres,
svp eloigner vous de notre religion, notre voie est differente, et on ne veut pas entendre vos sale geule de fumier.

@fraterniter  (France)  |Samedi 04 Février 2012 à 00h 17m |           
Tous ce que je constate que les 50 ans de tahmich on fait leur fruits bravo loccidents et leur frere juives.ta pas besoin qu'on te repond tu connais la reponse toi meme.mais dit mois pour quoi quant tu donne au chat un morceau du viande il le monge acoter de tois et quand tu laisse un morceau sur la table il le monge sans ta permition il ce cache loin pour le monger.dit mois pourquoi ils on trouver un squelette du scorpion au usa coller a un
rocher et qui la plus de milion dannee mais il est edentique a notre scorpion de maintenant, elle ou l'evolution? ;il ya pas 3 religion il yon aqune seule c'est lislam depuis adam ou abraham comme tu veut,mais tois t'est pas coserner tu dessan du siiiinge.

Taliiiiiban  (France)  |Samedi 04 Février 2012 à 00h 02m |           
@tounsi spain et@tunisoi et@kafir, vous avez raison rester comme ca et je dit a ceux qui veulle vous convaincre je leur dit que vous valez pas le cou de descuter avec des gents qui on subi un lavage du cerveau. je pris dieu que vous mourrer comme ca.mais jai une question pour quoi vous porter des vettements et vous ettes nee nue.

Tounsii  (Tunisia)  |Vendredi 03 Février 2012 à 23h 34m |           
Je plains les gens qui n'ont pas encore compris ce que ça veut dire la liberté d'expression . ce qui est certain la liberté d'expression veut dire respecter l'autre ,respecter les croyances de l'autre . je suis étonné de lire des commentaires qui expriment un manque de maturité et de culture...

Tounsii  (Tunisia)  |Vendredi 03 Février 2012 à 23h 11m |           
بمناسبة المولد النبوي الشريف ندعو الله ان ينير قلوبنا للخير
 وحب الامان والابتعاد عن الكراهية

   (Tunisia)  |Vendredi 03 Février 2012 à 23h 00m |           
فداك أبي و أمي و روحي يا رسول الله

Fraternite  (Tunisia)  |Vendredi 03 Février 2012 à 22h 24m |           
Je suis un bon croyant parceque j ai eu a quarante ans la conviction d appartenir a quelque chose ; j ai essaye de me faire une idee sur la religion et franchement , j ai du mal a admettre que le bon dieu ait change d avis trois fois pour nous donner une religion qui change la vie de l etre humain d un extreme a l autre ; pourquoi les chretiens n ont
pas le droit de divorcer et le musulman change de femme comme des chausettes ; est ce que quequ un peut me repondre

Muslim...  (United States)  |Vendredi 03 Février 2012 à 22h 23m |           
A babnet svp effacer tous les comentaires qui touche a notre prophete ....merci

Ahmed  (Tunisia)  |Vendredi 03 Février 2012 à 21h 59m |           
بأبي أنت وأمّي يا حبيبي يا رسول اللّه

Ahmed  (Tunisia)  |Vendredi 03 Février 2012 à 21h 54m |           
اللّهمّ صلّي وسلّم على سيّد خلقك وعلى آله وصحبه عدد ما مشى على السّماوات والأرضين ودرج

Ahmed  (Tunisia)  |Vendredi 03 Février 2012 à 21h 50m |           
اللّهم صلّي على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين

Adam  (Poland)  |Vendredi 03 Février 2012 à 21h 14m |           

قال الله تعالي
إن الله وملائكته يصلون علي النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما
اللهم صلى و سلم على سيدنا محمد و على اله و صحبه
اللهم صلى و سلم على سيدنا محمد و على اله و صحبه
اللهم صلى و سلم على سيدنا محمد و على اله و صحبه
اللهم صل علي سيد الأسياد ... و أشهد أن لا اله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله
وقال النبي صلي الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتي أكون أحب إليه من ووالده والناس أجمعين رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه

Ferchichi  (France)  |Vendredi 03 Février 2012 à 20h 56m |           
Lorsque les mecquois prirent conscience de leur incapacité à lui faire face, il lui offrirent royauté, argent et pouvoir mais mohamed (paix et bénédiction sur lui) refusa et dit :
"même si vous me posez le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, wallahi que je ne renoncerais jamais à mon message".
ce message de quelques mots mais qui pesait plus lourd que les cieux et la terre était:
Ô vous les gens ! dites il n'y a nulle divinité digne d'adoration sauf allah et vous réussirez !
attestez que dieu est unique, vous libère des idoles. cette croyance vous libère des faux dieux. nous les musulmans, nous n'adorons, ni le dieux dollars, ni obama, ni le veau d'or, ni les arbres, ni les statues,ni les saints...nous n'adorons pas la création mais celui qui les a crées...allah.
merci y a rassoul allah merci de nous avoir libéré du joug de l'humiliation...merci de m'avoir fait découvrir ton message alors que j'ai toujours vécu en france...comme j'aimerais te serrer dans mes bras et de te le dire en face...ya rassoul allah je t'aime...car tu m'a sorti des ténèbres à la lumière, j'écris ces quelques ligne et j'ai les larmes aux yeux...que c'était dur de ne pas savoir qui on était...ya rassoul tu m'as rendu ma
fierté, mon honneur, mon histoire...merci ya habib allah.

MedAli  (Tunisia)  |Vendredi 03 Février 2012 à 20h 32m |           
Un article d'attrape nigaud ...

les chrétiens disent que c'est le christ, les bouddhistes disent que c'est boudha...

tout est relatif...mais c'est de loin une verité...

Kafir  (France)  |Vendredi 03 Février 2012 à 20h 27m |           
Personnellement, j'ai étudié l'islam très longtemps mais de manière scientifique et pas seulement en répétant bêtement et par coeur ce que disent les imams prosélytes de manière sélective et trompeuse.

j'ai aussi fréquenté très régulièrement les mosquées et je tenais même à faire la prière d'el fajr à la mosquée tous les jours avant d'aller en cours.

progressivement, l'étude approfondie de l'islam m'a fait comprendre que mohamed n'est pas un vrai prophète. au mieux un illuminé, au pire un imposteur, et les qualificatifs utilisés par d'autres internautes sur ce forum sont largement justifiés.

pour revenir à l'article, il me semble que jésus a eu bien plus d'influence (et aussi d'influence positive) sur l'histoire de l'humanité...

mais je trouve normal que les musulmans glorifient l'histoire de leur prophète dont ils ne connaissent pas la vie dans les détails les plus gênants.

bonne fête à toutes et à tous, même si je ne suis plus croyant !

زيتونى  (Tunisia)  |Vendredi 03 Février 2012 à 19h 45m |           
اصلي عليك وكل الوجود صلاة و شوق اليك

Gauchiste TN  (France)  |Vendredi 03 Février 2012 à 19h 33m |           
اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد

A.M  (Tunisia)  |Vendredi 03 Février 2012 à 19h 25m |           
@prophete:conard tu n'a rien pigé tfouh 3la go3rit ommek

Nabil  (Tunisia)  |Vendredi 03 Février 2012 à 19h 23m |           
اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Tounsi  (France)  |Vendredi 03 Février 2012 à 19h 22m |           
حبيبي يارسول الله
جزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء اللهم أكثر من هؤلاء العلماء الذين ينفعون الناس بعلمهم ووسع عليهم وانصرهم على كل من يسخر منهم ولا تشمت بهم الاعداء

Prophète  (France)  |Vendredi 03 Février 2012 à 19h 17m |           
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Touti  (Tunisia)  |Vendredi 03 Février 2012 à 19h 17m |           
اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

Boubou  (Tunisia)  |Vendredi 03 Février 2012 à 19h 12m |           
A babnet svp efasser tous les comantaire qui touche notre profette et not sentiment svp et surtou le comantaire du te.... denmarque

   (Sweden)  |Vendredi 03 Février 2012 à 19h 04m |           

إنجازات ما يسمّى بالحضارة العربية الإسلامية لا ينكرها عاقل. ولكنّ العرب المسلمون لم يحققوا إنجازاتهم من عدم. لقد سبق المصريون واليونانيون والأشوريون والهنود والصينيون العرب والمسلمين في العلوم والحضارة. المؤرّخون النيرون من العرب والعجم يعترفون بإنتاجات العرب الحضارية ولكن مع التذكير بفضل الإقتباس والترجمة والتطوير والإضافات التي قدّمها العرب. بالمناسبة فإنّ أغلب الأسماء الكبار لهذه الحقبة الذهبية هم من غير العرب. العرب في الجزيرة العربية لم
ينجزوا شيئا يذكر وإلى يومنا هذا لا أثر لعمران أو صروح حضارية تذكر في ممالك الرمل والقحط.على سبيل المقارنة فقط فإنّ مخلّفات العرب والمسلمين في مصر التي لا تتعدّى بعض المساجد هنا وهناك لا تساوي شيئا أمام صروح الحضارة الفرعونية الباهرة التي أذهلت البشرية. بل أنّ العرب إرتكبوا جريمة نكراء بحرقهم مكتبة الإسكندرية العظيمة . نفس الأمر في تونسنا المنكوبة. مراكز الحقبة الذهبية كات في بغداد وقرطبة وغرناطة وغيرها وهي لم تكن ملكا عربيا بل مستعمرات أسّسها
المستوطنون العرب في تلك الحقبة. كلّ هذا تاريخ ولكنّ المشكلة عند المستعربين المتأسلمين هو التباكي المرضي على الأطلال. لا تسمع إلّا كنّا كذا وكان لنا كذا و.و.و. نحن الآن في القرن الواحد والعشرين ولا سبيل لإحياء الماضي الميّت حتّى ولو كان جميلا ورومنطقيّا وهو بالقطع ليس كذلك.
خلاصة القول أنّ مشاكل ورهانات الحاضر لا تحلّ باإحياء الماضي وتقديسه. العرب قدّموا في حقبة من التاريخ إنجازاتا للبشرية ولكن هناك أمم أخرى أخذت المشعل وقدّمت للعرب وغير العرب إنجازاتا وخدماتا جليلتا تستحي أمامها إنجازات العرب وهذا دون إستنقاص من دور هؤلاء.

حاج كلوف  (Tunisia)  |Vendredi 03 Février 2012 à 19h 04m |           
اللهم صلي على سيدنا محمد بهذا الأجماع الحاصل في هذه المدونة على ما جاء بالكتاب وما اقره ذلك الفيلسوف النزيه ، اتصور انه يقع لاول مرة بيننا فانا متحقق من صدق هذا الإجماع وبعده عن الإجماعات المزعومة التي كانت سائدة كل اجهزة النظام قبل 15جانفي 2011.بالمناسبة اتمنى من اصدقاء المدونة ان يجمعوا على غير ما اجمعوا عليه هذه المرة لان اختلافهم فيما يخص الدنيا وشؤون السياسة مهم جدافي اثراء الاراءً وتحصينا للديموقرطية ،اطلب من الله ان يتقبل من الجميع حسن
نيتهم وعمق إيمانهم ويشفع فينا سيد الخلق يوم لا ينفع مال ولا بنون بهذه المناسبة السعيدة .ونحي ذلك الكاتب على صدقه

   (Tunisia)  |Vendredi 03 Février 2012 à 19h 00m |           
A imed de france, je rgrette une seule chose c'est que j'ai le même prénom que toi... autrement le jours où tu passeras dans l’au delà (nous allons tous mourir) et ce n'est pas ce que je te souhaite, alors à ce moment tu connaitras la vérité et surtout tu regretteras d'avoir dénigré l'islam et sont prophète. quant au talibans ou autres "intégristes endurcis", ces gens là ne représente que leurs propres personnes et surtout pas l'islam ni
son prophète saw.
tu devrais aller visiter médine et rendre visite au prophète, ensuite dis ce que tu veux. rabbi yahdi

ALI  (Tunisia)  |Vendredi 03 Février 2012 à 18h 56m |           
اللهم صل عل سيدنا محمد و على آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم و على آل سيدنا إبراهيم و بارك عل سيدنا محمد و على آل سيدنا محمد كما باركيت على سيدنا إبراهيم و على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

AbldullahMuslim  (Canada)  |Vendredi 03 Février 2012 à 18h 55m |           
J'ai lu ce livre depuis des années, mais moi je le vois autrement, ce n'est pas un honneur pour notre prophète mohammed (sas) ni jesus qu'ils soient sur une liste de d'élection, les prophètes sont élus par dieu et ne doivent pas êtres être intégré dans des listes pareilles et chaque prophète et messager est envoyé par dieu pour une mission et dieu seul fait la préférence entre un prophète et un autre. regardez la liste de michel hart, 1-
mohammed, 2- isaac newton, 3- jesus (issa) , 4- boudha et le reste !!!! c'est quoi ce classement, ou sont les autres prophètes est ce que newton, boudha, christophe colombe ou darwin sont meilleurs que le prohète moussa 15ème et le reste des prophètes, ou sont les 4 califas (abou bakr, omar, othman et ali). je vous invites mes chers lecteurs d'être plus sage et vigilant et ne prenez pas tous ce qui est écrit par les occidentaux sans reflexion
et ne juger pas avec vos émotions seulement. croyez vous que michel hart a choisi notre prohète parce qu'il est sincère, non je suis sure qu'il n'a aucune croyance ni de dieu ni de religion.
je respecte les savants les personalités qui ont changés le monde des sciences, physiques, politique, etc. il devrait y avoir une liste d'élection seulement pour ces personnalités.

allah yehdi aljamii

salamou alykoum

BOUBOU  (Tunisia)  |Vendredi 03 Février 2012 à 18h 39m |           
Le comentaire a tounisoi usa oualaou kariha ........

   (France)  |Vendredi 03 Février 2012 à 18h 39m |           
اللهم صلي على سيدنا محمد

Imed  (France)  |Vendredi 03 Février 2012 à 18h 37m |           
*************

BOUBOU  (Tunisia)  |Vendredi 03 Février 2012 à 18h 34m |           
Vous naver pas le droi oualahou mouteman nourahou oualaou kaiha .........................................

Mahjoub  (Tunisia)  |Vendredi 03 Février 2012 à 18h 30m |           

اللهم صلى و سلم على سيدنا محمد و على اله و صحبه

*************  (Denmark)  |Vendredi 03 Février 2012 à 18h 29m |           
// by Admin Pour Grossièreté //

Boubou  (Tunisia)  |Vendredi 03 Février 2012 à 18h 20m |           
Bi abi anta oua omi ia rassoul alah

Lotfi  (Tunisia)  |Vendredi 03 Février 2012 à 18h 19m |           
اللهم صلى و سلم على سيدنا محمد و على اله و صحبه

WAJDI  (Tunisia)  |Vendredi 03 Février 2012 à 18h 18m |           
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ,اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد

Salah  (Tunisia)  |Vendredi 03 Février 2012 à 18h 13m |           
Très important: issa n'est pas responsable de la religion chrétienne. la seule religion de tous les prophètes et messagers étant l'islam...

مزليني  (Tunisia)  |Vendredi 03 Février 2012 à 18h 08m |           
اللهم صل علي الامي الذي ادهش المتعلمين في كل زمن وحين
اللهم صل علي ذو الخلق العظيم
اللهم صل علي من فاض عطفا وحنانا علي العالمين
اللهم صل علي الطاهر الزكي الجميل
اللهم صل علي السمح الكريم
اللهم صل علي سيد الاسياد
ومعلم الاجيال
واشرف الخلق
ودليل الحق
اللهم صل علي من لايزيده التهجم عليه الا رفعة
اللهم صل علي من حبه في القلوب مكين الي يوم الدين
اللهم صل علي المنصور رغما عن الحاقدين
اللهم صل علي من اسمه يذكر في كل ثانية وفي كل مكان حول العالم في كل اذان
اللهم صل علي من ذكره يبكي العيون المتلهفة ويدمي القلوب المشتاقة للقياه وراياه
اللهم انا امنا به ولم نره فلك الحمد والمن انت الذي للاسلام هديتنا لك الحمد
اللهم يا من بنعمته تتم الصالحات الزم قلوبنا حسن اتباعه ولزوم هديه وسنته الموصلة الي كل بر وشرف وخير ويسرنا لنا زيارته في الدنيا وصحبته في الاخرة
انك كادح الي ربك كدحا فملاقيه
اللهم اوردنا حوضه واسقنا من يده الطيبة الشريفة شربة هنيئة مريئة يوم العطش العظيم
اللهم صل وسلم علي سيدنا وسيد الجميع محمد بن عبد الله

Faiza  (Tunisia)  |Vendredi 03 Février 2012 à 18h 08m |           
Allahomma salli ala saidina mohamed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam

Honest  (Qatar)  |Vendredi 03 Février 2012 à 17h 51m |           
I wish all the best for all tunisian in this prophet moiled, for you and your families

Houwa  (Tunisia)  |Vendredi 03 Février 2012 à 17h 48m |           
هذا الكتاب متميز جداً وطبع أول مرة في اواخر السبعينات وكنت قرأته في التسعينات وأنا طفل وجعلني أحب ديني وافتخر بعروبتي وإسلامي وحببني أيضا في العلم حيث يحتل إسحاق نيوتن المرتبة الثانية متفوقاً على سيدنا عيسى عليه السلام

نصيحة : كتاب للقراءة في أقرب وقت ممكن

اللهم صلى و سلم على سيدنا محمد و على اله و صحبه
اللهم صلى و سلم على سيدنا محمد و على اله و صحبه
اللهم صلى و سلم على سيدنا محمد و على اله و صحبه

N  (Finland)  |Vendredi 03 Février 2012 à 17h 46m |           
اللهم صلي على سيدنا محمد

Anis  (Senegal)  |Vendredi 03 Février 2012 à 17h 46m |           
اللهم صلي وسلم على محمد

Algérien  (Algeria)  |Vendredi 03 Février 2012 à 17h 44m |           
لا إلله ألا الله محمد رسول الله ص
اللّهم صلّي وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد وعلى آل سيّدنا محمّد


PANDA  (Tunisia)  |Samedi 21 Mai 2011 à 21h 55m |           
Assalatou wa assalamou ala rasoulouna alkarim mohamed .

RAOUL  (Tunisia)  |Mardi 17 Mai 2011 à 09h 57m |           
اللهم صلى و سلم على سيدنا محمد و على اله و صحبه

Ultimatum  (Saudi Arabia)  |Lundi 16 Mai 2011 à 18h 20m |           
هُو من ناحية التّأثير، صحيح عندو تأثييييييير كبيييييير!

Gorbej@ness  (Tunisia)  |Mardi 19 Avril 2011 à 09h 57m |           
Mr le tunisois, ne vous excusez pas de mettre en doute la foi d'un musulman, cela ne peut arriver, nous analisons, pesons le pour et le contre et tout nous ramène vers une certitude:allah existe, tout dépend vers où on va! ne culpabilisez pas trop

L'Elu de dieu  (Tunisia)  |Mercredi 13 Avril 2011 à 12h 05m |           
اللهم صلي وسلم على محمد

CITOYEN1  (Tunisia)  |Mardi 12 Avril 2011 à 23h 02m |           
Notre prophete est le plus grand et le plus sage de l'univers assalatou wa assalamou ala rasoulouna alkarim alaadhim.

Amine  (Tunisia)  |Mercredi 06 Avril 2011 à 08h 25m |           
اللّهم صلّي وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد وعلى آل سيّدنا محمّد

Independant  (Tunisia)  |Jeudi 24 Mars 2011 à 16h 50m |           
صلًى اللًه عليك يا علم الهدى

الله أكبر  (United States)  |Mercredi 23 Mars 2011 à 22h 05m |           
حم لا ينصرون و محمد ابن عبد الله صلاواة ربي و سلامه عليه و على أله و صحبه وسلم تسليما كثيرا أفضل من صلى و صام أفضل الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم

Tunisien(Tunis)  (Tunisia)  |Vendredi 18 Mars 2011 à 08h 36m |           
@tounsi (tunisi), tunisia

juste pour corriger une chose : les prohètes 'issa' et 'moussa' (paix sur eux) étaient bien mentionnés dans le classement : classés respectivement 3e et 15e (ou 16e dans une autre version)

merci de jeter un coup d'oeil sur ce lien :

http://www.howard.k12.md.us/glenwood/sapple/sapple/toptenlistweb.pdf

il y a une autre version de ce classement dans ce lien (cliquer sur le lien 'langue arabe' pour afficher le lien en arabe, le classement y est complet) :
http://en.wikipedia.org/wiki/the_100

néanmoins, comme voue le dites, l'attitude de l'occident a tendance de ne pas reconnaitre la prohétie de 'mohammed' (prière et salut sur lui) malheureusement.


Tounsi (Tunisi)  (Tunisia)  |Jeudi 17 Mars 2011 à 16h 28m |           
هذا المقال/التصنيف ينطوي على مغالطة خطيرة لطالما انطلت على المسلمون. هم يضعون سيدنا محمد من ضمن و اهم شخصية غيرت العالم ولكن لا يضعون لا السيد المسيح و لا سيدنا موسى ولاسيدنا ابرلهيم او نوح او غيرهم منالانبياء لانهم لا يؤمنون بنبوة سيدنا محمد ويعتبرونه مجرد شخصية تاريخي مثل بقية القادة والزعماء في العالم. في حين ان الانبياء (الذين يؤمنون بهم لا يدخلونهم ضمن هذا التصنيف. لذا ارجو الانتباه

Tunisien(Tunis)  (Tunisia)  |Lundi 14 Mars 2011 à 14h 25m |           
...
nb: merci de lire avant le commentaire précédent (84) car celui-ci est sa suite.

vous pouvez faire un effort de chercher et d'analyser, pour chaque 'erreur' suggéré par quelques uns, les avis et les arguments suggérés par les savants qui ont su répondre à ces erreurs.
de plus, vous pouvez distinguer, parmi les gens qui proposent des 'erreurs', ceux qui cherchent à semer la turbulence de ceux qui cherchent la vérité, comme vous pouvez distinguer, parmi les gens qui proposent des réponses, ceux qui 'utilisent des mensonges' pour convaincre de ceux qui donnent honnêtement leurs arguments.

enfin, je vous conseille (ce conseil est valable pour moi aussi) de 'bien lire' le quran, et je dis bien 'bien lire'!
parce que 'bien lire' (ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas) fait de nous "le savant" (je ne le suis pas) qui trouve le chemin de la vérité.

je vous ai conseillé de 'bien lire' (autant pour moi) le quran, parce que je suis convaincu qu'il s'agit du guide qui peut nous illuminer!
on connait tous le miracle de la lune divisé en deux, ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas.
quand je lis par exemple les 3 premiers versets de 'sourat al qamar':

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (1) وَإِنْ يَرَوْا آَيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ (2) وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ (3

si je pose la question : vous y croyez que la lune fut vraiment divisé ? les croyants diraient 'bien sûr', les autres resteraient confus ou diraient tout simplement 'non'.
maintenant, si on y repense, à l'époque où ce miracle fut réalisé, qu'ont dit les mécréants ? "c'est de la magie !" personne n'a dit "moi je n'ai rien vu !" (comme l'aurait dit quelqu'un de notre époque), mais par contre, parce qu'ils l'ont vraiment vu, et donc le miracle fut vraiment réalisé, mais avaient refusé de l'accepter et n'avaient qu'à dire "c'est de la magie"!

a nous de 'bien lire' le quran et de 'bien comprendre' son message et 'découvrir' ses secrets!

Tunisien(Tunis)  (Tunisia)  |Lundi 14 Mars 2011 à 14h 24m |           
@tunisois!(united states)

"selon vous, meme la science est une 'opinion'!!!"
ça dépend. il y a des thèses ou des faits qui sont clairs et qui ne posent pas de problèmes.
il y en a d'autres, qui ont été longtemps admis ou acceptés mais par la suite on découvre qu'ils étaient incomplets : on leurs apporte les améliorations nécessaires et puis ne posent plus de problèmes.
(exemple apparition de la gémoétrie non euclidienne, théorie d'adam smith améliorée par john nash, etc...)
et puis il y a les théories ou les faits qui font toujours sujet de débat : c'est à ce niveau qu'il faut se méfier !
la théorie d'évolution de darwin en est un bon exemple.

si, actuellement, on est en train de montrer que cette théorie est fausse (lire science&vie juin 2009 ou celle de juin 2010 page 62), certaines hypothèses de cette théorie auraient pu créé, dans le passé, des doutes dans la foi de certains.

"si c'est dieu qui a dicté les textes sacrés...comment se fait-il qu'il ait laissé des erreurs se glisser ?"
en parlant de 'les textes sacrés', il faut dire que, bien qu'on reconnaisse, en tant que musulman, la divinité de la source de la torah et de la bible, on se méfie de leurs contenus (le risque d'erreur) du moment où on sait qu'ils étaient modifiés par l'homme (c'est comme si on ne sait plus ce qui est original de ce qui est modifié).
le texte du quran est, par contre, resté intact, d'où la référence et le guide pour l'homme.
maintenant, à propos d'erreurs, c'est à nous de juger s'il y a vraiment des erreurs ou pas dans quran!
a chaque hypothèse d'erreur ou de 'tromperie', des savants ont su répondre par l'argument pertinent qu'il le faut!
parce que juger sans faire l'effort de lire les différents avis ne serait pas juste!
...
la suite au commentaire suivant (85)...

Tunisois!  (United States)  |Vendredi 11 Mars 2011 à 17h 01m |           
@tunisien(tunis)

:) voyons cher tunisien(tunis)!

je suis un agnostic par intellect donc je filtre tout avec sceptesisme pour ne pas me faire influencer aussi legerement par des 'opinions' ou des tendances ou des dogmes que je ne peux pas verifier.

selon vous, meme la science est une 'opinion'!!!

donc toutes les avances scientiques et technologiques dans tous les domaines qui font partie de notre monde aujourd'hui ne sont que des opinions parceque eventuellement elles vont etre corrigees et ameliorees?

l'esprit ou l'analyse carthesienne n'est pas une approche dogmatique mais un chemin vers l'explication et la comprehension des dogmes!

voyant un fait pratique pour montrer que le 'concepte' de dieu est une invention humaine!

remarquons que les religions font des erreurs, qu'elles doivent parfois céder du terrain à la science (la terre qui tourne autour du soleil par exemple). mais alors, si c'est dieu qui a dicté les textes sacrés, si c'est lui qui guide quelques éclairés, comment se fait-il qu'il ait laissé des erreurs se glisser ?

face à ces arguments, qui ne sont certainement pas exhaustifs, je suis sûr que vous arriverez à la même conclusion que moi :
dieu existe !... dans l'esprit humain.

en plus ce 'dieu' doit etre progressiste et meme arbitraire, pour ne pas dire cruel:

*on pretend que tout est ecrit par dieu des notre naissance: le destin.(koullou maktoub)

*les etres humains vivent plus longtemps qu'au paravant grace a la science, la medecine et surtout l'hygiene sanitaire.

*dieu doit aimer ou favoriser la vie des riches, parceque, en general, les riches vivent plus longtemps que les pauvres a cause des raisons citees ci dessus.

*le taux de mortalite infantile dans les pays pauvres, sous developpes, est alarmant par rapport aux pays developpes.

etc...



Tunisien(Tunis)  (Tunisia)  |Jeudi 10 Mars 2011 à 12h 10m |           
@tunisois! (united states)

merci avant tout de vous soucier de ma foi, j'ai apprécié ça de votre part :)

j'ai jeté un coup d'oeil sur le lien que vous m'avez suggéré, mais les arguments qui y sont cités ne sont pas solides.

d'abord, je pense qu'on ne peut pas fournir des arguments solides en se basant sur les règles de grammaire, parce que la majorité de celles de la langue arabe étaient mis en place après la révélation du quran (ça si on ne s'est pas appuyé sur son texte pour les définir), vous pouvez lire l'article sur la 'grammaire arabe' sur wikipedia (l'article écrit en langue arabe, ou l'article écrit sur 'aboul assouad eddouali', en arabe aussi).

je suis d'accord de s'appuyer sur la science pour argumenter une thèse (même ce n'est pas très exact car pas mal de faits scientifiques ont été mis en cause et corrigés ou améliorés par la suite), mais il faut bien consolider ses arguments et non 'parachuter' des faits scientifiques.

par exemple, les faits scientifiques cités à propos de l'embryon ne sont pas corrects ni appuyés, et d'ailleurs je vous propose cette présentation :

http://www.kaheel7.com/book/embryo_creation.pps

ou encore le site source (je vous l'ai déjà suggéré auparavant) :
http://www.kaheel7.com/ar

il ne faut pas quand même présenter des arguments ridicules (comme celui du nom 'haroun' ou 'aaron', on dirait qu'il n'y a qu'un seul 'aaron' sur terre) ni de voir naivement (de 1er degré) des arguments comme celui du soleil !

par ailleurs, je suis d'accord sur le fait qu'il ne faut pas présenter des mensonges pour prouver la divinité du texte coranique, mais de tels arguments ne doivent pas mettre en cause notre foi : ce n'est parce qu'on n'a pas compris la chose juste ou qu'on a mal présenté la chose juste qu'elle n'est pas juste!

le message que je voulais passer est qu'on doit analyser tranquillement tout ce qu'on lit et ce qu'on voit, sans être influencé (comme je te l'ai déjà dit, le pour et le contre il y en a plein), à nous d'y aller avec un esprit logique et neutre pour distinguer la chose juste !

Tunisien(Tunis)  (Tunisia)  |Mercredi 09 Mars 2011 à 15h 19m |           
@tunisois! (united states)

"la terre est plate!"
où ça a été cité dans le quran ?

"l'esclavage est permis!"
et ceci aussi ?

"aucune mention dans les 3 livres 'sacres' de l'existance d' animaux geants prehistoriques sur cette terre!"
logiquement parlant, ceci ne met pas en cause la source divine du quran.

"l'histoire de noah, de son 'arch',du deluge est une insulte a notre intelligence actuelle!"
je ne partage pas ton avis.

je demandais plutôt pourquoi ignorer toutes les vérités scientifiques qu'on est on train de découvrir analysant le quran ?
je dirais mieux, si tu ne crois pas à la source divine du quran, pourquoi ne pas 'défier' le quran (comme l'a fait gary miller, professeur de mathématiques et de logique à l'université de toronto au canada) ?

Tunisois!  (United States)  |Mardi 08 Mars 2011 à 19h 31m |           
@tunisien(tunis)

merci cher 'ould bledi' pour ce dialogue et debat digital civilise, serein et illuminant!

a mon avis, voici le danger d'un parti religieux radical fondamentaliste dans un pays democratique et un 'etat de droit'!!!

pour tout parti religieux radical fondamentaliste(juif, chretien ou musulman) 'un etat de droit' est un paradoxe et contre la rigidite de la foi:

seul la loi de'dieu' de la torah ou de la bible ou du quoran regit la societe, les institutions et les peuples!

l'homme ne peut pas faire des lois!!!

c'est une contradiction la participation de tout parti religieux radical fondamentaliste dans un etat de droit moderne!

voyons quelques examples des erreurs des 'erudits' qui ont ecrit les 3 livres sacres a des epoques differents et leurs limitations intellectuelles et scientifiques!

avec tout mon respect, selon 'dieu':

*la terre est plate! mais grace a la science on decouvre qu'elle est ronde!

*l'esclavage est permis!

*aucune mention dans les 3 livres 'sacres' de l'existance d' animaux geants prehistoriques sur cette terre!

*l'histoire de noah, de son 'arch',du deluge est une insulte a notre intelligence actuelle!

*on a decouvert des vestiges de civilisation de nos ancetres les 'massyles' dans la region de beja qui predatent l'invention du 'concepte' de dieu et le commencement de l'humanite il y a 6000 ans selon les trois livres sacres!

en ce qui nous concerne, appliquant 'la shariaa' la republique islamique de l'iran imposee sur les pauvres iraniens est une source d'inspiration, d'espoir et de prosperite a suivre et a dupliquer?

a noter, nos ancetres les amazigh, les carthaginois etaient les sources et les chefs de l'age d'or de la civilisation arabo musulmane en 'el andalous' apres avoir ete arabises et islamises pas les arabes!

a ne pas nier que tarek ibn ziad etait berbere pas arabe!

nos ancetres occupaient les cotes iberiennes(espagne et portugual) avant meme la religion chretienne. amilcar barca, le pere de hannibal, fut le fondateur de barcelone (de la vient le nom).....








Tunisien(Tunis)  (Tunisia)  |Mardi 08 Mars 2011 à 14h 08m |           
@tunisois (united states)

je n'ai pas trop compris la 'contradiction' que tu cites : si on suppose que le prohète (sws) savait déjà lire, je ne vois pas de 'contradiction' du moment où le quran n'a jamais été rassemblé en un seul livre avant l'ère du compagnon othman.

ensuite, à propos de mes suggestions, je n'ai pas voulu que tu crois aux dogmes ni aux propagandes, j'ai juste voulu citer quelques références (peut être que je n'ai pas choisi les bonnes), dans lesquelles on peut découvrir, que dans le quran il y a plein de miracles (scientifiques, numériques, etc...).

en tout cas, à ta place, en me disant que dans le quran il y a des miracles scientifiques découvertes seulement dans notre ère, et en tant qu'esprit pragmatique, je ferais l'effort d'établir mes propres recherches et analyses pour déduire la conclusion la plus convaincante (sur internet il y en a plein, le pour et le contre, à toi de te faire convaincre).

Tunisois!  (United States)  |Mardi 08 Mars 2011 à 09h 51m |           
@tunisien(tunis)
merci pour votre reponse et vos suggestions!

avec tout mon respect, je n'avais jamais dit que mohamed avait ecrit le quoran a cet age!

simplement, j'ai voulu montrer la'contradiction' que mohammed ne savait ni lire ou ecrire quand il a recu le 'miracle' de lire le quoran a l'age de 40ans!
c'est un fait documente que le moine bahira l'incubateur de la religion musulmane avait enseigne mohamed a lire et a ecrire quand il etait enfant!

qui avait ecrit le quoran?
beaucoup ont contribue a la redaction du quoran avant sa forme actuelle qui est consideree comme une chef d'oeuvre de la langue arabe, se basant des idees de bahira.

au debut, les uridits de yathrib(medinah), une ville juive, la seule ville du hejaz qui avait une bibliotheque a cette epoque ont contribue a la redaction du quoran, aussi des poetes de la 'jahilia' dont les noms sont mentionnes dans le quoran!

a ne pas nier que mohamed avait aussi epouse une fille juive de cette ville!

quand a vos suggestions, je ne crois pas aux dogmes ou dans la propagande.je suis un pragmatique!





Tunisien(Tunis)  (Tunisia)  |Lundi 07 Mars 2011 à 10h 55m |           
Juste pour corriger:
j'aurais voulu afficher l'article en sur bahira en arabe mais l'url du lien ne s'est pas bien 'collée'

je propose :

http://fr.wikipedia.org/wiki/bahira

Tunisien(Tunis)  (Tunisia)  |Lundi 07 Mars 2011 à 10h 49m |           
@tunisois! (united states)
"le moine bahira de bosra(syrie) avait enseigne mohamed a lire et a ecrire quand il etait enfant de 9 a 12 ans."

d'abord, les historiens ont évoqué une rencontre entre le prophète (sws) et ce moine, mais on n'ont jamais évoqué que ça a duré 3 ans, même si le débat existe toujours sur ce sujet.

http://ar.wikipedia.org/wiki/ط¨ط­ظٹط±ظ‰

ensuite, après tout, tu veux nous faire croire que mohamed (sws) a écrit tout seul le quran ? et après 3 ans d'études ? est ce raisonnable avec tous les miracles qu'il contient ?

"le 'paradis' ou 'l'enfer' est sur terre!!!"

si tu ne crois pas au quran, je te propose ce lien :

http://kaheel7.com/ar/book/miracle-quran-numeric-7.pdf

ou encore :

http://www.kaheel7.com/ar/

pour mieux connaitre le prophète (sws), je te propose ce lien :

http://www.rasoulallah.net/

Tunisois!  (United States)  |Dimanche 06 Mars 2011 à 23h 23m |           
Avec tout mon respect, le moine bahira de bosra(syrie) avait enseigne mohamed a lire et a ecrire quand il etait enfant de 9 a 12 ans.

la cause et l'origine de l'age d'or de la civilisation arabo musulmane en 'el andalous' dont tu fais reference fut'ifriquia', notre ancien carthage apres avoir ete arabise et islamise pas des arabes d'arabie.

*nous ne parlions pas la langue arabe avant cette periode.
*tarek ibn ziad etait berbere pas un arabe.
*tous les sultans en 'el andalous' etaient
d'origine nord africaine pas arabe.
*les descendants de nos ancetres les amazigh, les carthaginois de notre afrique du nord sont les incubateurs de cet heritage et prouesse culturelle dans la civilisation occidentale.

oui ce n'est pas dans la torah ou la bible ou le koran qu'on devient un medecin ou un ingenieur or un architecte ou un savant pour construire un pays moderne democratique ou les citoyens prosperent,vivent dans la dignite, la liberte et l'egalite.
'barbus' reveillez vous pour creer un future meilleur pour vos enfants et grand enfants.le 'paradis' ou 'l'enfer' est sur terre!!!

Tunisien(Tunis)  (Tunisia)  |Samedi 05 Mars 2011 à 15h 45m |           
@tunisois (united states)
"ce n'est pas dans la torah ou la bible ou le koran quand (qu'on) devient un medecin ou un ingenieur or un architecte ou un savant pour construire un pays moderne democratique ou les citoyens prosperent et vivent dans la dignite, la liberte et l'egalite"
l'humanité n'a jamais connu une civilisation plus démocratique, plus moderne et plus riche par ses savants, leurs sciences et leurs découvertes et dont ses citoyens vivent dans la dignité, la liberté et l'égalité que celle établie par les fidèles à dieu, à son messager (sws) et au quran.

   (Tunisia)  |Jeudi 03 Mars 2011 à 17h 23m |           
اللهم صل علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم احفظ بلادنا بحفظك
و امنها بأمنك وابعد عنها الفتن ماظهر منها و ما بطن
اللهم أحفظ بلادنا من كل سوء
اللهم أحفظ بلادنا من كل مايغضبك

اللّهم اهدِنا فيمَن هَديْت
و عافِنا فيمَن عافيْت
و تَوَلَّنا فيمَن تَوَلَّيْت
و بارِك لَنا فيما أَعْطَيْت
و قِنا واصْرِف عَنَّا شَرَّ ما قَضَيت
سُبحانَك تَقضي ولا يُقضى عَليك

HABO  (Tunisia)  |Jeudi 03 Mars 2011 à 10h 09m |           
اللهم صل علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

3abdu ALLAH  (Tunisia)  |Samedi 26 Février 2011 à 21h 02m |           
Allahoma la ta7rimni bithounoubi min jiwari 7abibina mohamed salla allah 3layhi wa sallim fi eljanna...un simple demande auprès des responsable du site: s.v.p veuillez a ce que le rebrique religieux soit plus large, c'est un bien que dieu va vous récompenser ici est dans l'au dela..

Tunisois  (United States)  |Samedi 26 Février 2011 à 07h 34m |           
Avec tout mon respect, le moine bahira de bosra(syrie) avait enseigne mohamed a lire et a ecrire quand il etait enfant de 9 a 12 ans.la cause et l'origine de l'age d'or de la civilisation arabo musulmane en 'el andalus' fut 'ifriquia', notre ancien carthage apres avoir ete arabise et islamise.nous ne parlions pas la langue arabe avant cette periode.tarek ibn ziad etait berbere pas un arabe.tous les sultans en 'el andalus' etaient
d'origine nord africaine pas arabe.les descendants de nos ancetres les amazigh, les carthaginois de notre afrique du nord sont les incubateurs de cet heritage et prouesse culturelle dans la civilisation occidentale.ce n'est pas dans la torah ou la bible ou le koran quand devient un medecin ou un ingenieur or un architecte ou un savant pour construire un pays moderne democratique ou les citoyens prosperent et vivent dans la dignite, la liberte
et l'egalite.reveillez vous pour creer un future meilleur pour vos enfants et grand enfants.le 'paradis' ou 'l'enfer' est sur terre pas ailleurs!

MOUHAMED  (Tunisia)  |Lundi 21 Février 2011 à 22h 25m |           
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Muslim fier  (Canada)  |Samedi 19 Février 2011 à 07h 52m |           
اللهم صلى و سلم على سيدنا محمد و على اله و صحبه

رياض  (Tunisia)  |Jeudi 17 Février 2011 à 10h 45m |           
اللهم صلى و سلم على سيدنا محمد و على اله و صحبه

منصور القفصي  (Germany)  |Mercredi 16 Février 2011 à 13h 32m |           
اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار

Ala tunisie  (Tunisia)  |Mardi 15 Février 2011 à 23h 14m |           
اللهم صل علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم احفظ بلادنا بحفظك
و امنها بأمنك وابعد عنها الفتن ماظهر منها و ما بطن
اللهم أحفظ بلادنا من كل سوء
اللهم أحفظ بلادنا من كل مايغضبك

اللّهم اهدِنا فيمَن هَديْت
و عافِنا فيمَن عافيْت
و تَوَلَّنا فيمَن تَوَلَّيْت
و بارِك لَنا فيما أَعْطَيْت
و قِنا واصْرِف عَنَّا شَرَّ ما قَضَيت
سُبحانَك تَقضي ولا يُقضى عَليك

Salah  (Tunisia)  |Mardi 15 Février 2011 à 20h 50m |           
اللهم صلي وسلم على محمد

Bechir bhs duba  (Denmark)  |Mardi 15 Février 2011 à 20h 39m |           
اللهم صل علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

Tunisia  (France)  |Mardi 15 Février 2011 à 19h 54m |           
اللهم صل علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم احفظ بلادنا بحفظك
و امنها بأمنك وابعد عنها الفتن ماظهر منها و ما بطن
اللهم أحفظ بلادنا من كل سوء
اللهم أحفظ بلادنا من كل مايغضبك

اللّهم اهدِنا فيمَن هَديْت
و عافِنا فيمَن عافيْت
و تَوَلَّنا فيمَن تَوَلَّيْت
و بارِك لَنا فيما أَعْطَيْت
و قِنا واصْرِف عَنَّا شَرَّ ما قَضَيت
سُبحانَك تَقضي ولا يُقضى عَليك

Ameni  (Tunisia)  |Mardi 15 Février 2011 à 19h 28m |           
Mohamed était l'homme le plus important dans l'histoire de l'humanité. son effet est toujours présent chez les musulmans et la preuve notre révolution.

Lecteur  (Germany)  |Mardi 15 Février 2011 à 14h 58m |           
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله.
حدثت علامات عند مولد الرسول محمد صلى الله عليه و سلم : ارتجت "ايوان قصر كسرى وسقطت منه ١٤ شرفة وانطفأت نار المجوس التي يعبدونها ومع هذا الزلزال على ايوان كسرى كان عندهم بحيرة صغيرة اسمها شاوى وكانت مقدسة عندهم فانشقت الأرض تحتها فغابت بحيرة شاوى فخاف كسرى خوفاً شديداً فسأل كسرى عن هذا السبب فقالوا له الكهان إن هذه الأحداث بسبب ولادة نبي و سأل كسرى الكهنة على ١٤ شرفة التي تهدمت فقالوا له يبقى من حكام فارس
١٤ ملك ثم يذهب ملك فارس فقال كسرى ١٤ ملك هذا زمنٍ طويل فبعد موته تصارع على الملك حكام فارس في ٤ سنين ١٠ حكام فكانت مؤشرات بزوال حكم فارس ومن بينهم إطفاء نار الجموس . هذي كلها كانت علامات مبشرات بمقدم النبي محمد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم

Ibrahim  (Tunisia)  |Mardi 15 Février 2011 à 14h 57m |           
L’islam est la religion la réprimée dans le monde. en effet, les stratégies américaines, européennes et les autres régimes consacrent des budgets colossaux pour la combatte.
la création des « guerres » acharnées partout où l’islam commence à avoir un poids géopolitique n‘est qu’une preuve utilisée pour justifier leurs interventions sanglantes.

sans évoquer les caricatures danoises attentatoires à notre prophète (s.a.w.) qui soulevées un tôlé général dans le monde musulman mais malheureusement aucune position claire de la part des nos « diplomaties » malgré l’indignation quasi-total de la communauté musulmane.

avec ces révolutions, je sens que nos « ennemis » étrangers de l’islam commencent à revoir leurs feuilles de route quant à leurs futures diplomaties.
à titre de rappel pour les mémoires courtes, l’humoriste français dieudonné a été censuré pour ses propos jugés contre israël et on parle de la liberté d’expression pour ce minable danois !!!!

en ce jour de fête, dieu merci qu’on peut aller au moins aux mosquées sans regarder en arrière de peur d’être suivi !
ahmadou allah & allah akbar

ibrahim

Etre humain  (Canada)  |Mardi 15 Février 2011 à 14h 22m |           
Ils ont dit du prophète mohamed saws

"si un homme comme mohammed gouvernait le monde, il parviendrait à résoudre ses problèmes et à lui assurer la paix et le bonheur dont il a besoin "

citation de georges bernard shaw


"des gens comme pasteur et salk furent des leaders au sens premier du terme. des gens comme ghandi et confucius, d'un côté, et comme alexandre, césar et de l'autre, furent des leaders dans le second sens du terme et peut-etre dans son troisième sens. jésus et bouddha appartiennent à la troisième catégorie. quant à mohammed qui réunissait les 3 qualités (sagesse/science, pacifique, conquérant) on peut dire qu'il fut le plus grand
leader de tous les temps. moïse avait fait de même dans un moindre degré."

citation de professeur jules masserman.


"À la tête de l'État comme le fut l'Église, il fut césar et le pape en un seul homme. mais il fut un pape sans en avoir la prétention, et un césar sans légions, sans une armée de métier sur pieds, sans garde du corps, sans force de police, sans finances régulièrement renflouées. si un homme ne gouverna jamais que par la volonté de dieu, c'est bien mohammed car il réunit en lui tous les pouvoirs sans en avoir les moyens
nécéssaires. il était indifférent aux apparats du pouvoir. la simplicité de sa vie privée était en accord total avec sa vie publique."

citation de révérend r. bosworth-smith
_________________
"greatness of purpose, smallness of means and astounding results are the three criteria of human genius"

"mohammed (Ç) était l'âme de la bienveillance et son in fluence était ressentie et jamais oubliée par ceux qui l'approchaient". un érudit hindou, diwan chand sharma dans 'the prophets of the east", calcutta, 1935, p. 122

"quatre ans après la mort de justin, a.d. 569, naissait à la mecque, en arabie, l'homme qui, parmi tous les hommes, allait exercer la plus grande influence (1) sur la race humaine ... mohammed (Ç)". john william draper, m.d. lld dans "a history of , the intellectual development of europe", londres, 1875

"je me demande si un homme, quel qu'il soit, ait jamais changé aussi peu face â des conditions extérieures aussi considérablement modifiées". r.v.c. bodley dans "the messenger", londres, 1946, p. 9

"je l'ai étudié - le merveilleux homme - et à mon avis, loin d'être un anté-christ, il mérite le titre de sauveur de l'humanité". georges bernard shaw dans "the genuine islam", vol. i, n4 81936

"grâce à une destinée absolument unique dans toute l'histoire, mohammed (Ç) est le triple fondateur d'une nation, d'un empire et d'une religion". r. bosworth-smith dans "mohammed and mohammedanism", 1946

"mohammed (Ç) fut la personnalité qui a connu la plus grande réussite parmi tous les personnages religieux" "encyclopedia brittanica", 1lème édition


Fethi  (Tunisia)  |Mardi 15 Février 2011 à 12h 32m |           
اللهم صلي على محمد وعلى ا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آلا إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد

Abd Allah  (Tunisia)  |Mardi 15 Février 2011 à 11h 17m |           
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر
وشهد شاهد من أهلها0 اللهم صلي و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه0
اللهم أعز الإسلام و المسلمين و ردنا إليه مردا جميلا

تونسيa  (Saudi Arabia)  |Mardi 15 Février 2011 à 10h 51m |           
صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين

Sofien  (United States)  |Mardi 15 Février 2011 à 10h 39m |           
اللهم صلي على محمد وعلى ا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آلا إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد

3itab  (Tunisia)  |Mardi 15 Février 2011 à 10h 08m |           
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، فَلأُنَازِعَنَّ أَقْوَامًا ثُمَّ لأُغْلَبَنَّ عَلَيْهِمْ ، فَأَقُولُ : يَا رَبِّ أَصْحَابِي ، فَيُقَالُ : إِنَّكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ " .

3itab  (Tunisia)  |Mardi 15 Février 2011 à 10h 05m |           
، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " أَنَا عَلَى حَوْضِي أَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ ، فَيُؤْخَذُ بِنَاسٍ مِنْ دُونِي ، فَأَقُولُ : أُمَّتِي ، فَيُقَالُ : لَا تَدْرِي مَشَوْا عَلَى الْقَهْقَرَى " ، قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا أَوْ نُفْتَنَ .

Walid  (Tunisia)  |Mardi 15 Février 2011 à 09h 59m |           
اللهم صلي وسلم و بارك على سيدنا محمد

3itab  (Tunisia)  |Mardi 15 Février 2011 à 09h 57m |           
اتمنى ألا يكون كلامنا عني النبي في مناسبات فقط. على كل حال شكر الله لكم هذا.

Naouel  (Tunisia)  |Mardi 15 Février 2011 à 09h 53m |           
صلى الله عليه وسلم خير خلق الله

Zakia  (France)  |Mardi 15 Février 2011 à 09h 26m |           
عليه الصلاة و السلام

   (Tunisia)  |Mardi 15 Février 2011 à 09h 21m |           
Allahoma salli w salem ala achref khalk allah mohamed

Ramzi  (Tunisia)  |Mardi 15 Février 2011 à 08h 06m |           
اللهم صلي وسلم و بارك على سيدنا محمد

Momo.  (Tunisia)  |Mardi 15 Février 2011 à 02h 12m |           
@tounsi d'espagne, rabbi yahdina w yahdik.
"la ikraha fiddine". tu es libre dans tes croyances mais ne blesse pas les autres, car là tu violes la liberté et la démocratie que l'islam a apportées le premier sur cette terre ! renseigne-toi et tu seras convaicu, j'espère.

Momo.  (Tunisia)  |Mardi 15 Février 2011 à 02h 00m |           
اللهم صلي وسلم و بارك على سيدنا محمد

Asma  (Tunisia)  |Mardi 31 Août 2010 à 12h 34m |           
صلى الله عليه وسلم

Zoro  (Japan)  |Samedi 13 Mars 2010 à 11h 45m |           
Tounsi d'espagne ?enfin qui est tu ?quiesque tu as fais pour l'humanite ? ce genre d'article n'est pas adresse a toi ,mais aux tolerants du monde.

Khedija  (Tunisia)  |Vendredi 12 Mars 2010 à 09h 05m |           
اللهم صلي و سلم على سيدنا محمد و على آله و صحبه

AZZOUZ  (Tunisia)  |Mardi 09 Mars 2010 à 14h 12m |           
اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد

Yosri  (Tunisia)  |Samedi 06 Mars 2010 à 08h 38m |           
Mohamed peace be upon him
محمد صلى الله عليه و سلم

   (Tunisia)  |Vendredi 05 Mars 2010 à 23h 01m |           
Allah ythabtek ya 5ouya

Helmi  (Tunisia)  |Jeudi 04 Mars 2010 à 17h 21m |           
La illah illa allah mohamed rasoul allah

Someone  (United States)  |Lundi 01 Mars 2010 à 16h 50m |           
اللهم صلي على محمد وعلى ا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آلا إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد


Tounsia  (Tunisia)  |Lundi 01 Mars 2010 à 10h 21m |           
صلى الله عليك و سلم يا حبيبي يا رسول الله

Musulman  (Tunisia)  |Lundi 01 Mars 2010 à 10h 07m |           
"أشهد أن لا الاه الا الله و أن محمدا رسول الله "
اللهم صل صلاة كاملة و سلم سلاما تاما على رسول تنحل به العقد و تنفرج به الكرب و يستسقى الغمام بوجهه الكريم و تقضى به الحوائج و على آله و صحبه .
صلى الله على سيدنا محمد و على أله و صحبه و سلم.

Free  (United States)  |Dimanche 28 Février 2010 à 10h 56m |           
Il semblerait que les intervenants ici ne connaissent pas ce tounsi d'espagne,ce**** est athée et bisexuel.il semblerait qu'il s'est égaré,ne trouvant plus le chemin aux sites destinés à la racaille dans son genre.
alors qu'il la ferme et nous foute la paix.les sous hommes comme lui n'ont pas leur place sur cette tribune.

Abou rabii  (United Arab Emirates)  |Dimanche 28 Février 2010 à 08h 07m |           
Monsieur tounsi d'espagne, vous me rappeler le jour ou notre prof jarray à l'école de medecine vétérinaire disait à l'un des présents" vous êtes entrain d'étaler votre ignorance".
à propos y a pas que cet article.
sur yahoo, une vidéo cite ce que des philosophes des leaders non musulmans disent de notre prophète, alors en quoi sa nous interesse l'avis de ce mr de spain. zero

Observo  (Canada)  |Dimanche 28 Février 2010 à 05h 51m |           
يا تونسي من إسبانيا بما أنك كتبت هكذا تعليق فإعلم أن القرآن ليس موجه لك و لأمثالك. طالما أن الكبر قد أخذ من عقلك الكثير فلن تستطيع أن تفهم و لو حرف واحد من القرآن هذا عدا أنك لم تكتب الآية صحيحة. يعني بمختصر الكلام أنت تائه أكثر من التيهان نفسه و كما قالت أنس، تركنا لك الحرية و التنوير و التقدم إتركنا بالله عليك نسبح في الظلمات و لا يهمك أمرنا سنلتمس طريقنا إلى النور من دون مساعدتك. أصلا أمثالك يشدودنا إلى الوراء و هم يحسبون أنهم يدفعون بنا إلى
الأمام.

Tounsi  (Spain)  |Samedi 27 Février 2010 à 23h 42m |           
فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح

!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tunisien  (Argentina)  |Samedi 27 Février 2010 à 23h 32m |           
الهم صلي على حبيبي محمد صلى الله عليه و سلم

Marrouda  (France)  |Samedi 27 Février 2010 à 01h 56m |           
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

Ouns  (Germany)  |Vendredi 26 Février 2010 à 23h 24m |           
صلى الله عليه وسلم

Slim from LA  (United States)  |Vendredi 26 Février 2010 à 21h 50m |           
L love ya habib allah peace b on him
slim

ICH  (Germany)  |Vendredi 26 Février 2010 à 21h 35m |           
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله.
حدثت علامات عند مولد الرسول محمد صلى الله عليه و سلم : ارتجت "ايوان قصر كسرى وسقطت منه ١٤ شرفة وانطفأت نار المجوس التي يعبدونها ومع هذا الزلزال على ايوان كسرى كان عندهم بحيرة صغيرة اسمها شاوى وكانت مقدسة عندهم فانشقت الأرض تحتها فغابت بحيرة شاوى فخاف كسرى خوفاً شديداً فسأل كسرى عن هذا السبب فقالوا له الكهان إن هذه الأحداث بسبب ولادة نبي و سأل كسرى الكهنة على ١٤ شرفة التي تهدمت فقالوا له يبقى من حكام فارس
١٤ ملك ثم يذهب ملك فارس فقال كسرى ١٤ ملك هذا زمنٍ طويل فبعد موته تصارع على الملك حكام فارس في ٤ سنين ١٠ حكام فكانت مؤشرات بزوال حكم فارس ومن بينهم إطفاء نار الجموس . هذي كلها كانت علامات مبشرات بمقدم النبي محمد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم

Saby  (Tunisia)  |Vendredi 26 Février 2010 à 20h 36m |           
اللهم صلى و سلم على سيدنا محمد و على اله و صحبه
on a pas besoin de maykel pour le savoir

سيدنا  (Tunisia)  |Vendredi 26 Février 2010 à 12h 36m |           
اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد

Tunisienne  (Tunisia)  |Vendredi 26 Février 2010 à 12h 21m |           
اللهم صلى و سلم على سيدنا محمد و على اله و صحبه

اسماعيل  (Tunisia)  |Vendredi 26 Février 2010 à 12h 20m |           
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

Manel  (Tunisia)  |Vendredi 26 Février 2010 à 11h 03m |           
Salla allah aleihi wa salem. merci pour cet article qui relate la personnalité et la vie du prophéte mohamed salla allah aleihi wa salem. wajaba aleina al iktida bi sounatihi wa bihi.

Kais  (Sweden)  |Vendredi 26 Février 2010 à 10h 42m |           
@muslim tounsi
vous n'etes pas le seul ....
salla allahou alaihi wasallam

Free  (United States)  |Vendredi 26 Février 2010 à 10h 42m |           
اللهم صل وسلم على طب القلوب و شفاءها،و راحة الأبدان و دواءها،شفيع الأمة و كاشف الغمة،سيدنا و حبيبنا محمد المصطفى من البشرية، خير البرية، صاحب السر المحفوظ و الحوض المورود وصل اللهم و بارك على آل بيته الأشراف الأكرمين وصحابته الغر الميامين،ما ظهر في الأفق نجم و لاح،وما بزغ فجر يوم جديد ونادى المنادي حي على الفلاح،بتعداد الأيام و الشهور و تعاقب الأزمنة و الدهور، ما دامت الأمم و الدول واختلفت الملل و النحل.الهم أسألك بحبيبنا المصطفى أن تحفظ هذا
البلد آمنا مستقرا،و سائر بلاد المسلمين،اللهم أعل راية الإسلام و المسلمين و انصر إخواننا الفلسطينيين و أعد علينا و عليهم هذه الذكرى المباركة و القدس الشريف محرر من أيد الصهاينة الغاصبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين.ا

Med  (Tunisia)  |Vendredi 26 Février 2010 à 10h 36m |           
شكرا و لكن لإضل أن أقرأ السيرة النبوية العطرة بأقلام المسلمين و ليس المستشرقين الذين رعم ما يكتبون لا يعرفون مكانته عندنا و لا يحترمونه مثلما نفعل

Muslim tounsi  (France)  |Vendredi 26 Février 2010 à 10h 18m |           
Vous m'avez pleurer avec cet article...merci
اللهم صلي وسلم على محمد

SALVA  (Poland)  |Vendredi 26 Février 2010 à 09h 45m |           
اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد
merci bien babnet pr ce article ...

Nizar  (Norway)  |Vendredi 26 Février 2010 à 09h 36m |           
اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد

Stoufa  (Tunisia)  |Vendredi 26 Février 2010 à 09h 17m |           
اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد اوراق الاشجار وعدد مياه البحار وعدد ما اظلم عليه الليل وما اضاء عليه النهار

   (Canada)  |Vendredi 26 Février 2010 à 07h 54m |           
Jazakom allahou khaïran for this interesting report. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد


Radhouane USA  (United States)  |Vendredi 26 Février 2010 à 06h 42m |           
Barakallahou fikom 3la l'article, bravo !

Tunisienne  (Tunisia)  |Vendredi 26 Février 2010 à 03h 08m |           
اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد

ICH  (Germany)  |Vendredi 26 Février 2010 à 02h 19m |           
اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد.

Moumou  (France)  |Vendredi 26 Février 2010 à 01h 55m |           
اللهم صلي وسلم على محمد

Platinum  (France)  |Vendredi 26 Février 2010 à 01h 50m |           
Merci pour l'article

Kounza  (Tunisia)  |Vendredi 26 Février 2010 à 01h 45m |           
Baraka allah fi bab net , good article

Nabil  (Australia)  |Vendredi 26 Février 2010 à 01h 35m |           
اللهم صلي وسلم على محمد
thanks for this article

happy mouled



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