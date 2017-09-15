وزير الصحة يتفقد سير عمل المركز الطب المدرسي والجامعي بالعاصمة

وصرح وزير الصحة في ختام الزيارة للصحافيين أن الوزارة تعمل على النهوض بالصحة المدرسية والجامعية في عديد المستويات داخل المدارس والجامعات والمبيتات والمطاعم والروضات بالتركيز على الجانب الوقائي قبل العلاجي لتكمين الدارسين من مزاولة تعلمهم في الظروف الصحية المثلى وستعمل على تلافي النقائص في المركز ومنظومة الصحة المدرسية والجامعية بكاملها وتطوير المراكز الجهوية للطب المدرسي والجامعي.
وأكد أهمية الوقاية من الامراض الجديدة المنتشرة المؤسسات الجامعية والمدرسية وحولها ومنها انحراف الشباب والادمان على المخدرات والتدخين.
ومن ناحيتها صرحت مدير المركز الطب المدرسي والجامعي نادرة غريس أن المركز يتوفر على عديد الكفاءات الطبية وشبه الطبية ولكنه يشكو من نقص أطباء الاختصاص وخاصة في امراض القلب والأمراض الجلدية ومن تراكم المواعيد المرتبطة بأطباء الاختصاص إذ يلجأ المركز الى أطباءاختصاص غير قارين.
وقالت المديرة الجهوية للصحة بتونس نبيلة قدور إن هناك توجها لتوظيف الاطباء المعينين في الخدمة العسكرية لدعم الاطار الطبي بالمركز.
ويذكر أن عدد التلاميذ والطلبة في تونس يبلغ 7ر2 مليون تلميذ وطالب.
Publié le:2017-09-15 17:26:32
Par:kamelwww (France )
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