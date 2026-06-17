إنفانتينو يفاجئ لاعبي إيران بعد التعادل مع نيوزيلندا ويوجه لهم رسالة دعم في مونديال 2026

Fifa president Gianni Infantino visited Iran's national team after its opening World Cup match.



The visit came after several Iranian team officials were denied visas to enter the US and watched the opening match from Mexico.



The issue has drawn criticism from Iranian football… pic.twitter.com/78XeZadujf — The National (@TheNationalNews) June 16, 2026

فاجأ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"لاعبي المنتخب الإيراني بزيارة إلى غرفة الملابس عقب تعادلهم مع منتخببنتيجةفي الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة ضمن كأس العالم 2026.وكشف مهاجم المنتخب الإيرانيأن إنفانتينو التقى اللاعبين بعد نهاية المباراة واستمع إلى عدد من مطالبهم المرتبطة بالظروف التي يواجهها الفريق خلال مشاركته في المونديال، مشيرا إلى أن رئيس "فيفا" أبدى استعداده للمساعدة رغم وجود بعض التعقيدات التي تعيق إيجاد حلول فورية لبعض الإشكالات.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه إنفانتينو وهو يتحدث إلى اللاعبين داخل غرفة الملابس، قائلا: "مباراة الليلة كانت صعبة جدا، ولو حالفكم الحظ قليلا لكنتم حققتم الفوز، لكنكم أثبتم لعائلاتكم وأصدقائكم وشعبكم وللعالم أجمع أنكم تستحقون التواجد في كأس العالم وتقدمون أداء قويا".وأضاف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: "أنا أعرف ما تمرون به وأتفهمه تماما، لكنكم أقوى من كل شيء، وأنتم ترسلون رسالة قوية للعالم بأسره".وجاءت هذه الزيارة في وقت أثار فيه مدرب المنتخب الإيرانيجدلا واسعا بتصريحات قوية اعتبر فيها أن منتخب بلاده هو "الأكثر تعرضا للاضطهاد" خلال نهائيات كأس العالم الحالية.وأوضح قالينوي أن بعثة المنتخب الإيراني فوجئت بقرار إلزامها بمغادرة الولايات المتحدة مباشرة بعد المباراة والتوجه إلى المكسيك، رغم أن البرنامج الأصلي كان ينص على البقاء حتى ظهر اليوم التالي.وقال المدرب الإيراني: "لقد تأخر وصولنا، ويجبروننا الآن على المغادرة مبكرا دون منح اللاعبين الوقت الكافي للتعافي"، مؤكدا أنه لم يتلق أي توضيحات رسمية بشأن هذا التغيير المفاجئ في برنامج التنقلات.ويحتل المنتخب الإيراني حاليا المركز الثالث في المجموعة السابعة بعد تعادله مع نيوزيلندا، في حين تعادل منتخب مصر مع بلجيكا بنتيجةضمن المجموعة ذاتها.ومن المنتظر أن يواجه المنتخب الإيراني نظيره البلجيكي يوم، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب مصر يومفي لقاء قد يكون حاسما في سباق التأهل إلى الدور المقبل.