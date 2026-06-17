إنفانتينو يفاجئ لاعبي إيران بعد التعادل مع نيوزيلندا ويوجه لهم رسالة دعم في مونديال 2026
فاجأ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو لاعبي المنتخب الإيراني بزيارة إلى غرفة الملابس عقب تعادلهم مع منتخب نيوزيلندا بنتيجة 2-2 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة ضمن كأس العالم 2026.
وكشف مهاجم المنتخب الإيراني مهدي طارمي أن إنفانتينو التقى اللاعبين بعد نهاية المباراة واستمع إلى عدد من مطالبهم المرتبطة بالظروف التي يواجهها الفريق خلال مشاركته في المونديال، مشيرا إلى أن رئيس "فيفا" أبدى استعداده للمساعدة رغم وجود بعض التعقيدات التي تعيق إيجاد حلول فورية لبعض الإشكالات.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه إنفانتينو وهو يتحدث إلى اللاعبين داخل غرفة الملابس، قائلا: "مباراة الليلة كانت صعبة جدا، ولو حالفكم الحظ قليلا لكنتم حققتم الفوز، لكنكم أثبتم لعائلاتكم وأصدقائكم وشعبكم وللعالم أجمع أنكم تستحقون التواجد في كأس العالم وتقدمون أداء قويا".
وأضاف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: "أنا أعرف ما تمرون به وأتفهمه تماما، لكنكم أقوى من كل شيء، وأنتم ترسلون رسالة قوية للعالم بأسره".
وجاءت هذه الزيارة في وقت أثار فيه مدرب المنتخب الإيراني أمير قالينوي جدلا واسعا بتصريحات قوية اعتبر فيها أن منتخب بلاده هو "الأكثر تعرضا للاضطهاد" خلال نهائيات كأس العالم الحالية.
وأوضح قالينوي أن بعثة المنتخب الإيراني فوجئت بقرار إلزامها بمغادرة الولايات المتحدة مباشرة بعد المباراة والتوجه إلى المكسيك، رغم أن البرنامج الأصلي كان ينص على البقاء حتى ظهر اليوم التالي.
وقال المدرب الإيراني: "لقد تأخر وصولنا، ويجبروننا الآن على المغادرة مبكرا دون منح اللاعبين الوقت الكافي للتعافي"، مؤكدا أنه لم يتلق أي توضيحات رسمية بشأن هذا التغيير المفاجئ في برنامج التنقلات.
ويحتل المنتخب الإيراني حاليا المركز الثالث في المجموعة السابعة بعد تعادله مع نيوزيلندا، في حين تعادل منتخب مصر مع بلجيكا بنتيجة 1-1 ضمن المجموعة ذاتها.
ومن المنتظر أن يواجه المنتخب الإيراني نظيره البلجيكي يوم 23 جوان الجاري، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب مصر يوم 27 جوان في لقاء قد يكون حاسما في سباق التأهل إلى الدور المقبل.
وكشف مهاجم المنتخب الإيراني مهدي طارمي أن إنفانتينو التقى اللاعبين بعد نهاية المباراة واستمع إلى عدد من مطالبهم المرتبطة بالظروف التي يواجهها الفريق خلال مشاركته في المونديال، مشيرا إلى أن رئيس "فيفا" أبدى استعداده للمساعدة رغم وجود بعض التعقيدات التي تعيق إيجاد حلول فورية لبعض الإشكالات.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه إنفانتينو وهو يتحدث إلى اللاعبين داخل غرفة الملابس، قائلا: "مباراة الليلة كانت صعبة جدا، ولو حالفكم الحظ قليلا لكنتم حققتم الفوز، لكنكم أثبتم لعائلاتكم وأصدقائكم وشعبكم وللعالم أجمع أنكم تستحقون التواجد في كأس العالم وتقدمون أداء قويا".
وأضاف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: "أنا أعرف ما تمرون به وأتفهمه تماما، لكنكم أقوى من كل شيء، وأنتم ترسلون رسالة قوية للعالم بأسره".
وجاءت هذه الزيارة في وقت أثار فيه مدرب المنتخب الإيراني أمير قالينوي جدلا واسعا بتصريحات قوية اعتبر فيها أن منتخب بلاده هو "الأكثر تعرضا للاضطهاد" خلال نهائيات كأس العالم الحالية.
وأوضح قالينوي أن بعثة المنتخب الإيراني فوجئت بقرار إلزامها بمغادرة الولايات المتحدة مباشرة بعد المباراة والتوجه إلى المكسيك، رغم أن البرنامج الأصلي كان ينص على البقاء حتى ظهر اليوم التالي.
وقال المدرب الإيراني: "لقد تأخر وصولنا، ويجبروننا الآن على المغادرة مبكرا دون منح اللاعبين الوقت الكافي للتعافي"، مؤكدا أنه لم يتلق أي توضيحات رسمية بشأن هذا التغيير المفاجئ في برنامج التنقلات.
Fifa president Gianni Infantino visited Iran's national team after its opening World Cup match.— The National (@TheNationalNews) June 16, 2026
The visit came after several Iranian team officials were denied visas to enter the US and watched the opening match from Mexico.
The issue has drawn criticism from Iranian football… pic.twitter.com/78XeZadujf
ويحتل المنتخب الإيراني حاليا المركز الثالث في المجموعة السابعة بعد تعادله مع نيوزيلندا، في حين تعادل منتخب مصر مع بلجيكا بنتيجة 1-1 ضمن المجموعة ذاتها.
ومن المنتظر أن يواجه المنتخب الإيراني نظيره البلجيكي يوم 23 جوان الجاري، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب مصر يوم 27 جوان في لقاء قد يكون حاسما في سباق التأهل إلى الدور المقبل.
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