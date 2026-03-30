ما تأثير منشور البنك المركزي الأخير على قطاع توريد السيارات؟

إلزام الموردين بالدفع الفوري





قائمة السلع المعنية





استثناءات محددة



انعكاسات محدودة على قطاع السيارات



أصدر البنك المركزي التونسي المنشور عدد 04-2026 بتاريخ 26 مارس 2026، الذي ينص علىلتمويل توريد سلع استهلاكية مصنفة ضمن “غير ذات أولوية”.وبموجب هذا القرار، أصبح الموردون مطالبين بتوفيردون اللجوء إلى آجال دفع أو آليات التمويل البنكي التي كانت معتمدة سابقًا، وذلك بالنسبة للسلع المدرجة ضمن قائمات محددة برموز ديوانية.يشمل الإجراء عددًا من السلع الاستهلاكية، خاصة:* المواد الفاخرة مثل الأجبان والخمور والمشروبات* منتجات التجميل* مواد الديكور والتأثيث* التجهيزات الكهرومنزلية* العجلات المطاطية للدراجات الهوائية والنارية* وغيرها من المواد الاستهلاكية الموردةينص المنشور على استثناء:* الصفقات العمومية* واردات الصناعيين من القطاع الخاص، شريطة تقديم وثائق تثبت ارتباط المواد المستوردة بالنشاط الإنتاجيوفق تقديرات خبراء برنامج AutoMoto على إذاعة الجوهرة أف أم، يُتوقع أن تكونمن حيث نسق التوريد والأسعار.كما تم استبعاد:* الشاحنات المخصصة للاستعمال المهني* قطع الغيار، باعتبارها من المواد ذات الأولويةفي المقابل، رجّح الخبراء إمكانية تسجيل، دون تأثير كبير على بقية أصناف السيارات الموردة.