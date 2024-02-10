فنانة استعراضية لا تفرق بين متينة ومدينة وتعتبر ترجمة suspense ارتباك وزعيم يعلق " التعليم في تونس ضاع"‎

أثارت فنانة استعراضية تسمى وئام يحيى جدلا بسبب عدم قدرتها على التفريق بين كلمتي مدينة ومتينة ما أثار حالة من السخرية.

وقالت الفنانة في حوار مع هادي زعيم عبر أمواج إذاعة موزاييك " أنا متينة لارمستا" ليجيبها زعيم " تقصدين مدينة له" لتصر الفنانة على كلمة متينة.

وسأل زعيم وئام " ما هو مستواك التعليمي لتجيبه " باكالوريا آداب ليرد عليها " لقد تدهور مستوى التعليم في البلاد".

وبررت الفنانة موقفها بأنها في حالة " سوسبانس" قائلة أنها مرتبكة ما أثار سخرية زعيم الذي نفى أن تكون ترجمة الكلمة الفرنسية تعني ارتباك".



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وئام يحيى: أنا لا أشبه مايا.. وقريبا كرونيكوز مع ياسين بن قمرة



وتحدّثت وئام يحيى عن أحدث أعمالها وهي أغنية ''جالوز'' من كلمات وألحان وتوزيع حمدي المهيري ستطلقها بمناسبة عيد الحبّ.



وأوضحت أن الأغنية رومنسية وهي خليط من أنواع مختلفة من الموسيقى مع كلمات تونسية مغربية.



وعن تشبيهها بالفنانة "مايا"، نفت وئام يحيى هذا الأمر مؤكدة أنها تغني البوب عكس مايا التي تؤدّي الطابع الجزائري، مضيفة أن اخترت طريق الاعمال التجارية لأنها الأكثر رواجا في الفترة الأخيرة.



كما بيّنت أنها أقدم من مايا في المجال الفنّي حيث انطلقت في الغناء منذ 15 سنة وفي رصيدها العديد من الاعمال الخاصة والناجحة، قائلة "أنا غنيت الراي قبل مايا لكنني ظُلمت إعلاميا ولم أعرف النجاح إلا في 2024 رغم إصداري لأغنية شهريا لكن اليوم تغيرت المعادلة خاصة أنه اصبح لدي شركة انتاج روسية وفريق عمل متكامل".



وأعلنت ضيفة "نجوم" أنها ستخوض تجربة جديدة من خلال تقديم فقرة في برنامج جديد سيعرض على قناة الحوار التونسية وهو من تنشيط ياسين بن قمرة.



وتحدّثت وئام يحيى عن أحدث أعمالها وهي أغنية ''جالوز'' من كلمات وألحان وتوزيع حمدي المهيري ستطلقها بمناسبة عيد الحبّ.وأوضحت أن الأغنية رومنسية وهي خليط من أنواع مختلفة من الموسيقى مع كلمات تونسية مغربية.وعن تشبيهها بالفنانة "مايا"، نفت وئام يحيى هذا الأمر مؤكدة أنها تغني البوب عكس مايا التي تؤدّي الطابع الجزائري، مضيفة أن اخترت طريق الاعمال التجارية لأنها الأكثر رواجا في الفترة الأخيرة.كما بيّنت أنها أقدم من مايا في المجال الفنّي حيث انطلقت في الغناء منذ 15 سنة وفي رصيدها العديد من الاعمال الخاصة والناجحة، قائلة "أنا غنيت الراي قبل مايا لكنني ظُلمت إعلاميا ولم أعرف النجاح إلا في 2024 رغم إصداري لأغنية شهريا لكن اليوم تغيرت المعادلة خاصة أنه اصبح لدي شركة انتاج روسية وفريق عمل متكامل".وأعلنت ضيفة "نجوم" أنها ستخوض تجربة جديدة من خلال تقديم فقرة في برنامج جديد سيعرض على قناة الحوار التونسية وهو من تنشيط ياسين بن قمرة.