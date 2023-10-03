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بطولة بيكين للماسترز للتنس ... خروج انس جابر من الدور الثاني

Publié le Mardi 03 Octobre 2023 - 09:30 قراءة: 0 د, 33 ث
      
خرجت لاعبة كرة المضرب التونسية أنس جابر المصنفة سابعة عالميا من الدور الثاني لبطولة بيكين للماسترز للتنس، ذات الـ 1000 نقطة، اثر هزيمتها اليوم الثلاثاء امام الاكرانية مارتا موستيوك المصنفة 33 عالميا بمجموعتين دون رد 6-7 و1-6.


وكانت انس جابر توجت يوم السبت الماضي ببطولة نينغبو الصينية ذات الـ 250 نقطة اثر فوزها في الدور النهائي على الروسية ديانا شنايدر المصنفة 85 عالميا بمجموعتين دون رد.
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وهو اللقب الثاني لأنس جابر سنة 2023 والخامس في مسيرتها الاحترافية بعد احرازها بطولة بيرمينغهام من فئة 250 نقطة في 2021 وبطولة مدريد للماسترز من فئة 1000 نقطة وبطولة برلين العشبية من فئة 500 نقطة في 2022 وبطولة شارلستون من فئة 500 نقطة في 2023.



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