مقدمة نشرة أخبار الثامنة على الوطنية: تحدثت عن مضار الحليب على الكبار ولم أتقرب من السلطة

أثارت مقدمة الأخبار والباحثة في الاعلام سامية حسين جدلا واسعا يوم أمس الإثنين 9 جانفي 2022 وذلك بعد حديثها عن فقدان مادة الحليب نصف الدسم من الأسواق التونسية واعتبرت أنه مادة لبنية غير نافعة للكبار وتسبب الأمراض.
حيث قالت :"رحلة بحث التونسيين عن الحليب نصف الدسم الأكثر استهلاكا وطنيا رحلة مستمرة بصعابها واكراهاتها المملة في غياب زهاء ال40% من حاجيات استهلاكهم المادة اللبنية التي يؤكد الأطباء والمتخصصون أنها ليست نافعة البتّة للكبار بل إنها مسببة لأمراض عدّة".
وفي مداخلة عبر أمواج إذاعة " موزاييك" اليوم الثلاثاء قالت سامية بن حسين أنها تحدثت عن مضار الحليب للكبار وفق ما وثقته التجارب العلمية... وأضافت المتدخلة " حديثي ليس فيه تقرب من السلطة وتبرير لفقدان مادة أساسية ولكن العلماء وثقوا بان الحليب بعد سن الثلاث سنوات يصبح مادة مسرطنة وضارة".
وتابعت " لقد قمت بتنوير الرأي العام بشان مضار الحليب ولا تهمني الصراعات السياسية".
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أضرار الافراط في شرب الحليب يومياً للكبار
حيث قالت :"رحلة بحث التونسيين عن الحليب نصف الدسم الأكثر استهلاكا وطنيا رحلة مستمرة بصعابها واكراهاتها المملة في غياب زهاء ال40% من حاجيات استهلاكهم المادة اللبنية التي يؤكد الأطباء والمتخصصون أنها ليست نافعة البتّة للكبار بل إنها مسببة لأمراض عدّة".
وفي مداخلة عبر أمواج إذاعة " موزاييك" اليوم الثلاثاء قالت سامية بن حسين أنها تحدثت عن مضار الحليب للكبار وفق ما وثقته التجارب العلمية... وأضافت المتدخلة " حديثي ليس فيه تقرب من السلطة وتبرير لفقدان مادة أساسية ولكن العلماء وثقوا بان الحليب بعد سن الثلاث سنوات يصبح مادة مسرطنة وضارة".
وتابعت " لقد قمت بتنوير الرأي العام بشان مضار الحليب ولا تهمني الصراعات السياسية".
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