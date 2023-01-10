مقدمة نشرة أخبار الثامنة على الوطنية: تحدثت عن مضار الحليب على الكبار ولم أتقرب من السلطة

Publié le Mardi 10 Janvier 2023 - 10:26 قراءة: 2 د, 24 ث
      
أثارت مقدمة الأخبار والباحثة في الاعلام سامية حسين جدلا واسعا يوم أمس الإثنين 9 جانفي 2022 وذلك بعد حديثها عن فقدان مادة الحليب نصف الدسم من الأسواق التونسية واعتبرت أنه مادة لبنية غير نافعة للكبار وتسبب الأمراض.
حيث قالت :"رحلة بحث التونسيين عن الحليب نصف الدسم الأكثر استهلاكا وطنيا رحلة مستمرة بصعابها واكراهاتها المملة في غياب زهاء ال40% من حاجيات استهلاكهم المادة اللبنية التي يؤكد الأطباء والمتخصصون أنها ليست نافعة البتّة للكبار بل إنها مسببة لأمراض عدّة".


وفي مداخلة عبر أمواج إذاعة " موزاييك" اليوم الثلاثاء قالت سامية بن حسين أنها تحدثت عن مضار الحليب للكبار وفق ما وثقته التجارب العلمية... وأضافت المتدخلة " حديثي ليس فيه تقرب من السلطة وتبرير لفقدان مادة أساسية ولكن العلماء وثقوا بان الحليب بعد سن الثلاث سنوات يصبح مادة مسرطنة وضارة".
وتابعت " لقد قمت بتنوير الرأي العام بشان مضار الحليب ولا تهمني الصراعات السياسية".



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أضرار الافراط في شرب الحليب يومياً للكبار
أكدت نتائج بحثية ودراسية حديثة أجريت في جامعة “أوبسالا” بالسويد أن شرب الأشخاص لنصف لتر تقريباً من الحليب يومياً لا تساعد أولاعلى تقليل احتمالات الإصابة بهشاشة العظام كما هو شائع، أو ما يعرف بترقق العظام، بل قد تؤدي الى العكس من ذلك، وربما يصل الأمر في بعض المراحل إلى الوفاة المبكرة .

حب الشباب
في دراسة قدمت في الندوة الأمريكية لأطباء الأمراض الجلدية في سان فرانسيسكو وكاليفورنيا عام 2015 ونشرتها المجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، ثبت أن كمية الحليب الخالي الدسم التي استهلكها المشاركون في الدراسة لها علاقة وطيدة بانتشار حب الشباب على البشرة عند المراهقين.

طول العمر
ذكر الباحثون في دراسة بجامعة هارفارد الأمريكية، مينج دينج، والمشاركون في إجرائها من الدورية الطبية البريطانية بي.إم.جيه أن الأشخاص الذين يشربون الكثير من الحليب ويأكلون الجبن واللبن الزبادي لن يعيشوا أطول من غيرهم بالضرورة.

ألم المفاصل والعضلات
نشرت مجلة الجمعية الدولية للتغذية الرياضية دراسة بحثت في تأثير تناول الحليب البقري على أداء التمارين واستعادة وظائف العضلات قبل وبعد التمارين الرياضية، ووجدت أن شرب الحليب قد يؤدي إلى الالتهاب والألم بالمفاصل والعضلات.

الإفراط في شرب الحليب يسبب هشاشة العظام

ارتفاع الكوليسترول بالدم
وفقا لما نشرته مجلة وزارة الزراعة الأمريكية فإن تناول 100 جرام من حليب البقر يحتوي على 10 جرام من الكوليسترول مما يجعل من تناول الحليب سببا في ارتفاع معدل الكوليسترول بالدم والذي ينتج عنه الأمراض القلبية والجلطات.

التعب والإجهاد
على حسب ما نشره موقع برايت سايد عن دراسة حول أضرار تناول الحليب، أكد أنه من الصعب هضم الحليب، مما يؤدي إلى متلازمة القولون العصبي، والإصابة بالغثيان والغازات والإسهال، ويؤثر على محاولة إنتاج الطاقة بالجسم والتسبب بالإجهاد واضطرابات النوم.

حساسية اللاكتوز
نشرت مجلة الجمعية الدولية للتغذية دراسة أقيمت حول العلاقة بين الحساسية والحليب وأثبتت أن الكثير لديهم عدم القدرة على تحمل اللاكتوز، مما يؤدي إلى ظهور أعراض للحساسية وخاصة على الجهاز التنفسي وأيضا حساسية الجلد والجهاز الهضمي.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 259708

Volcano  (Tunisia)  |Mardi 10 Janvier 2023 à 11h 56m |           
3000 سنة حقارة و اكثر من 60 سنة استقلال
اليوم فقتوا انو الحليب كارثة صحية
يا اخي وفروهولنا و الله لا يردنا و سامحونا في قلقكم على صحتنا

Elmejri  (Switzerland)  |Mardi 10 Janvier 2023 à 11h 43m |           
يعني الحليب مضر لانتهاء صلوحيته منذ سنة تقريبا…..
يوم الإثنين 9 جانفي 2022 ،،،،؟؟؟



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