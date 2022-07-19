تعزيزات أمنية أمام قطب مكافحة الإرهاب قبيل انطلاق التحقيق مع الغنوشي

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"نماء" جمعية تنموية غير ربحية

تركزت صباح اليوم الثلاثاء 19 جويلية 2022 تعزيزات أمنية أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس العاصمة مع وضع عديد الحواجز الحديدية في المداخل المؤدية للقطب تزامنا مع توافد عدد من أنصار حركة النهضة لتنفيذ وقفة مساندة لرئيس الحركة ورئيس البرلمان المنحلّ راشد الغنوشي الذي من المنتظر أن يمثل أمام القضاء اليوم لاستنطاقه.والغنوشي مشمول بالأبحاث في قضيّة ما يُعرف بجمعيّة "نماء تونس" التي وُجّهت لها اتهامات بتبييض الأموال.وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت يوم 14 جويلية الماضي ارجاع ملف القضية التحقيقية المتعلقة بجمعية "نماء تونس" الى قاضي التحقيق المتعهد لاستكمال اعماله، ومن بينها استنطاق رئيس حركة النهضة المشمول بالأبحاث في هذا الملف اليوم 19 جويلية الجاري.ويأتي هذا القرار وفق ما صرح به عضو هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية جمعية "نماء تونس" المحامي مختار الجماعي بعد رفض دائرة الاتهام لطعن النيابة العمومية شكلا، واستئناف قرارها بالابقاء على جميع المتهمين وعددهم سبعة(7) بحالة سراح.واضاف الجماعي أن طعن النيابة العمومية كان بغاية استصدار بطاقات ايداع في حق المتهمين بمن فيهم الإطار المسير للجمعية الى جانب رئيس حكومة اسبق (حمادي الجبالي)، موضحا أن رفض استنئناف النيابة العمومية شكلا من قبل دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف يعني الابقاء على جميع المتهمين بحالة سراح.وكانت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي، قد كشفت خلال ندوة صحفية انعقدت يوم 24 جوان الفارط بمقر وزارة الداخلية، بخصوص المستجدات في هذه القضية، عن "وجود شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة في هذه الجمعية، ورصد تدفقات مالية هامة لا تتماشى مع نشاطها المصرح به".وأكدت إيقاف 3 أشخاص في مرحلة أولى بعد أن تم تفتيش محلات سكناهم، وحجز العديد من الحواسيب والأجهزة والوثائق المالية والكشوفات البنكية التي بينت تلقيهم لتمويلات من الخارج، مفيدة بأنه تم إدراج عديد الأشخاص بالتفتيش، واستدعاء من له مقر معلوم وقانوني في تونس.و"نماء" جمعية تنموية غير ربحية، تأسست منذ 15 مارس 2011 في تونس، وتعمل على "استقطاب المستثمرين والخبراء من الداخل والخارج".وتهدف الجمعية إلى "بعث المشاريع الاقتصادية المحدثة لمواطن الشغل، خاصة في المناطق ذات الأولوية، ومساعدة العاطلين من أصحاب الشهادات الجامعية العليا على بعث مشاريع اقتصادية وربط العلاقات والصلات مع الجمعيات والهياكل والمنظمات ذات الصلة، والمساهمة في تقديم خدمات استشارية تساعد على تفعيل المبادرات الاقتصادية وبعث المشاريع الصغرى"، بحسب ما هو منشور في وثيقة تأسيسها بموقعها الإلكتروني.