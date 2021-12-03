وليد جلاد: قيس سعيّد ضيع علينا فرصة 25 جويلية تاريخية من أجل أحلامه الشخصية

Publié le Vendredi 03 Decembre 2021 - 07:19 قراءة: 0 د, 19 ث
      
قال الخميس 2 ديسمبر، النائب عن تحيا تونس وليد جلاد إن رئيس الجمهورية قيس سعيّد ضيع علينا فرصة تاريخية من أجل أحلامه الشخصية.
وأضاف وليد جلاد في حوار على إذاعة ifm أنه " بتباطؤ الإجراءات وإنفضاض شركاء الرئيس من حوله و عدم محاسبة الفاسدين انتهت فرصة 25 جويلية الذهبية".
وتابع وليد جلاد" للأسف 25 جويلية كان صرحاً فهوى".




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