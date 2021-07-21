كمال العكروت يدعو سعيد إلى تفعيل الفصل 80 من الدستور

وجه اليوم الأربعاء 21 جويلية 2021 كمال العكروت رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، دعاه فيها إلى اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات لمجابهة فيروس كورونا.واعتبر العكروت أن القيادة السياسية تَركت الجيش الأبيض لوحده في ميدان المعركة.وأكد أن إدارة الحكم والتسيير ليسا تشريفا بل مسؤولية دستورية وسياسية وقانونية وأخلاقية تستدعي التقييم والمساءلة.وطالب العكروت رئيس الدولة بـ:* تفعيل الفصل 80 من الدستور (بعيدا عن التجاذبات السياسوية)، وإعلان الحرب على هذه الجائحة بما يتطلبه ذلك من مسؤولية* إعلان مجلس الأمن القومي في حالة انعقاد ووضع كل أجهزة ومقدرات الدولة تحت تصرّفه في إطار خطّة محكمة ومتكاملة* إعلان التعبئة العامة لكل موارد و طاقات البلاد البشرية والمادية ( ومنها دعوة الكفاءات في الداخل والخارج والمتقاعدين من إطارات ومسؤولين سابقين ...)* تكثييف كل أجهزة الدولة الحكومية وغيرها لمواكبة وتنفيذ الخطّة الوطنية لمواجهة جائحة الكورونا* تثمين دور المجتمع المدني والتونسيين في الداخل والخارج ،والقطاع الخاص والاعلام للمشاركة في إنجاح الخطة الوطنية المذكورة