   Najet - ساكن أصادي  

كمال العكروت يدعو سعيد إلى تفعيل الفصل 80 من الدستور

Publié le Mercredi 21 Juillet 2021 - 11:04قراءة: 0 د, 47 ث
وجه اليوم الأربعاء 21 جويلية 2021 كمال العكروت رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، دعاه فيها إلى اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات لمجابهة فيروس كورونا.

واعتبر العكروت أن القيادة السياسية تَركت الجيش الأبيض لوحده في ميدان المعركة.


وأكد أن إدارة الحكم والتسيير ليسا تشريفا بل مسؤولية دستورية وسياسية وقانونية وأخلاقية تستدعي التقييم والمساءلة.

وطالب العكروت رئيس الدولة بـ:

* تفعيل الفصل 80 من الدستور (بعيدا عن التجاذبات السياسوية)، وإعلان الحرب على هذه الجائحة بما يتطلبه ذلك من مسؤولية

* إعلان مجلس الأمن القومي في حالة انعقاد ووضع كل أجهزة ومقدرات الدولة تحت تصرّفه في إطار خطّة محكمة ومتكاملة

* إعلان التعبئة العامة لكل موارد و طاقات البلاد البشرية والمادية ( ومنها دعوة الكفاءات في الداخل والخارج والمتقاعدين من إطارات ومسؤولين سابقين ...)

* تكثييف كل أجهزة الدولة الحكومية وغيرها لمواكبة وتنفيذ الخطّة الوطنية لمواجهة جائحة الكورونا

* تثمين دور المجتمع المدني والتونسيين في الداخل والخارج ،والقطاع الخاص والاعلام للمشاركة في إنجاح الخطة الوطنية المذكورة



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 229525

Ryan81  ()  |Mercredi 21 Juillet 2021 à 10h 53m |           
لا تيأسو استغلو جميع الظروف : الموت , المرض , الفقر , البطالة , لن تصلوا إلى أحلامكم , لن يكون هناك سيناريو مصري في تونس إما الصندوق أو الحرب الأهلية التي ستدمركم وتدمر نفوذ أمكم الحنون فرنسا , حتما لا محالة , كل الظروف التي نراها سببها تآمركم على البلاد أولا ثم الأحزاب السياسية التي اختارت أن تهادنكم وتسايسكم عوض قطع رأس الأفعى

Kamelnet  (Tunisia)  |Mercredi 21 Juillet 2021 à 10h 44m |           
تريد حرب اهلية أو تريد مجابهة المرض ...أختار ....وستكون ثورة تصحيحية بدون ازلام و لا تجمعيين ولا عبدة الاستبداد والعبودية

BenMoussa  ()  |Mercredi 21 Juillet 2021 à 10h 20m |           
تتوالى مطالب الانقلاب على الشرعية والعودة لنظام الاستبداد والعبودية
ورفض للديمقراطية والثورة ونتائجها
تطاول ووقاحة لا يمكن السكوت عليها



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