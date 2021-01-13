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سطو مسلح على نيابة حليب بالقصرين ...

Publié le Mercredi 13 Janvier 2021 - 20:01 قراءة: 0 د, 21 ث
باب نات - افاد رياض النويوي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتداىية بالقصرين اليوم الأربعاء لباب نات ان شخصا هاجم مساء اليوم مقر نيابة حليب كائنة بجهة حاسي الفريد القصرين مستعملا سلاح ناري وانه أطلق النار ثم لهف مبلغ 100مليونا ولاذ بالفرار عبر مسلك فلاحي محاذي لنياية الحليب .

مؤكدا في السياق ذاته انه لم تحدد بعد طبيعة العملية ان كانت ارهابية أو عمل اجرامي مشيرا الى ان الابحاث والاختبارات الفنية ستكشف ذلك ......

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