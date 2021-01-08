انشاء خط بحري بين مصر وتونس محور لقاء رئيس الحكومة بسفير جمهورية مصر العربية بتونس

باب نات -

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء يوم أمس الخميس 07 جانفي 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، سفير جمهورية مصر العربية بتونس إيهاب فهمي.وتمحور اللقاء حول سبل تعزيز آليات وأطر التعاون بين البلدين الشقيقين من خلال عقد اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية والتي ستكون تتويجا لأعمال اللجان القطاعية المختصة، إلى جانب الاستفادة من تجربة البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.واتفق الطرفان على ضرورة الإسراع بتدشين خط بحري بين مصر وتونس ليكون قاطرة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وولوج السلع للأسواق الإفريقية.كما تم الاتفاق على جعل سنة 2021 سنة للثقافة التونسية المصرية من خلال إقامة أنشطة ثقافية متبادلة بين البلدين، هذا إضافة إلى خلق علاقة تكاملية في مجال التبادل السياحي لاستقطاب السياح الآسياويين لزيارة البلدين.