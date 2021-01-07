لطفي العماري "متغشش": الاتحاد ماعندوش الحق يقصي الدستوري الحر من الحوار

باب نات -

عبر الكرونيكور لطفي العماري عن غضبه الشديد من الاتحاد العام التونسي للشغل بسبب إقصاء الدستوري الحر من الحوار الوطني.وقال العماري متأسّفا وحزينا في مداخلة على قناة التاسعة ان الدستوري الحر هو الحزب الأول في استطلاعات الرأي واقصاؤه أمر مستغرب....من جانب آخر قال لطفي العماري ان ائتلاف الكرامة موجود بمشاركة حركة النهضة مضيفا " ائتلاف الكرامة هو اليد الغليظة للنهضة".وكانت رئيسة الحزب الدستورى الحر عبير موسي أكّدت رفضها لمبادرة الحوار الوطني .وفي كلمة بثت على صفحتها بالفايسبوك من أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين بمونبليزير مساء الخميس, اعتبرت موسي أن البلاد ليست في حاجة إلى حوارات وطنية عقيمة لا فائدة منها بل في حاجة إلى إنجازات وإصلاحات، قائلة إن الحكومة تعلم جيدا ما يجب أن تقوم به ولديها الآليات للقيام بذلك لكنها مكبلة بالتوافقات والصفقات التي تضمن البقاء في الكراسي و لا وجود لإرادة سياسية للإصلاح وفق تعبيرها، .جدير بالذكر، أن اتحاد الشغل كان قد اقترح، في مبادرته التي وجهها مطلع شهر ديسمبر الجاري إلى رئيس الدولة، إرساء هيئة حكماء تضم عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة من كافة الاختصاصات تتولى مهام الإشراف على حوار وطني يقود إلى إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية.ودعا الاتحاد في مباردته الوطنية، إلى أن تخضع الهيئة المذكورة إلى إشراف رئاسة الجمهورية وأن لا يترشح أعضاؤها إلى المناصب السياسية، مؤكدا ضرورة أن توكل لهيئة الحكماء مهام الإشراف على حوار وطني يقود إلى توافقات تمكن من الشروع في إصلاحات سياسية واقتصادية من أجل انقاذ البلاد.وضبط الاتحاد، أهم المحاور التي سيدور حولها الحوار في ثلاثة مجالات، يهم أولها الجانب السياسي، ويتركز أساسا حول تقييم قانوني الأحزاب والجمعيات في اتجاه مراجعتهما لسدّ الثغرات وتحسين مراقبة مصادر التمويل ومدى انسجام أهدافها وممارساتها مع أحكام الدستور.