الكتلة الديمقراطية تُخْبر النيابة العمومية بأن سيف مخلوف لم يلتزم بالحجر الصحي وتطالب بسجنه 6 أشهر

أعلن الثلاثاء 5 جانفي، القيادي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني أن الكتلة الديمقراطية بالبرلمان قامت باعلام النيابة العمومية بحالة التلبّس المتعلّقة برئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف.وأوضح العجبوني في تدوينة له أن حالة التلبّس تتمثل في عدم احترام سيف مخلوف لاجراءات الحجر الصحي بعد عودته من الخارج مشيرا إلى أن ذلك يعرّض مخلوف لمقتضيات الفصل 312 من المجلة الجزائية والذي يتضمّن عقوبة ب6 أشهر وبخطية مالية قدرها 120 دينار لمن يخالف تدابير الوقاية المعمول بها.يذكر أن سيف مخلوف عاد مؤخّرا من سويسرا اثر دعوة تلقاها من جمعية حقوقية بصفته رئيسا للجنة شهداء الثورة بالبرلمان.وقد رافق زيارته الي سويسرا جدل واسع اثاره بعض نواب الكتلة الديمقراطية ورئيسة الحزب الدستوري الحر حول تكاليف السفر وأحقية مخلوف بالحصول على جواز سفر.