رئيس الجمهورية قيس سعيد يهنئ بايدن بمناسبة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

باب نات -

وجه رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح الأحد 8 نوفمبر 2020 رسالة تهنئة الى الرئيس جوزاف بايدن بمناسبة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، أعرب له فيها عن أحر التهاني وأخلص التمنيات بالنجاح والتوفيق في مهامه لقيادة الشعب الأمريكي الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار.وذكر رئيس الدولة في هذه الرسالة بالعلاقات التاريخية العريقة التى تجمع تونس بالولايات المتحدة معربا عن الاستعداد لمزيد ترسيخها وتعزيز آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.كما أشار الى الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لتونس في بناء المسار الديمقراطي وإلى ما يتقاسمه البلدان من قيم مشتركة قوامها الايمان بالحرية والديمقراطية والعدالة، مجددا الحرص على مواصلة العمل معا من أجل مزيد الارتقاء بعلاقات التعاون والصداقة والتشاور المتواصل بين البلدين.