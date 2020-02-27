بالوثائق- النائب بشر الشابي: عبير موسي نهبت أموال المحامين وهو ما ينجر عنه السجن عشر سنوات

Jeudi 27 Février 2020



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باب نات

"وثيقة بإنهاء مهام لها من رئاسة الحكومة في عهد المخلوع بن علي و هذا ما يفسر دفاعها الأعمى عنه و عن نظامه الدكتاتوري حيث أنهم كانوا يتمعشون من المال العام للقيام بأعمالهم القذرة . عندما كانت كل الدولة و مؤسساتها في خدمة حزبهم النوفمبري .

كما أنها لم تقدم مطلب الإحالة على عدم المباشرة و بذلك تكون قد نهبت أموال المحامين و هو ما يضعها تحت طائلة الفصل 96 من المجلة الجزائية و الذي تسجن بموجبه عشر سنوات .

و القادم أفضل بإذن الله ... نموت و نحي على عهدها حياة الكرام و موت العظام"

- نشر النائب عن حركة النهضة بشر الشابي وثائق قال أنها تؤكد نهب رئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي لأموال المحامين.وقال بشر الشابي في شريط فيديو نشرته صفحة كتلة حركة النهضة على الفايسبوك أن هذا النهب " يضعها تحت طائلة الفصل 96 من المجلة الجزائية و الذي تسجن بموجبه عشر سنواتّ.