Jeudi 12 Decembre 2019



قرر وزير الداخلية، هشام الفراتي، تعيين كمال القيزاني، مديرا عاما للأمن الوطني، خلفا لرشاد بالطيب.ويأتي تعيين القيزاني، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية مساء اليوم الاربعاء، إثر طلب مدير عام الأمن الوطني، رشاد بالطيب، إعفاءه من مهامه لأسباب شخصية.وأضافت الداخلية، في ذات البلاغ، أن رشاد بالطيب سيدعى إلى القيام بمهام أخرى.