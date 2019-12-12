Jeudi 12 Decembre 2019
قرر وزير الداخلية، هشام الفراتي، تعيين كمال القيزاني، مديرا عاما للأمن الوطني، خلفا لرشاد بالطيب.
ويأتي تعيين القيزاني، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية مساء اليوم الاربعاء، إثر طلب مدير عام الأمن الوطني، رشاد بالطيب، إعفاءه من مهامه لأسباب شخصية.
وأضافت الداخلية، في ذات البلاغ، أن رشاد بالطيب سيدعى إلى القيام بمهام أخرى.
ويأتي تعيين القيزاني، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية مساء اليوم الاربعاء، إثر طلب مدير عام الأمن الوطني، رشاد بالطيب، إعفاءه من مهامه لأسباب شخصية.
وأضافت الداخلية، في ذات البلاغ، أن رشاد بالطيب سيدعى إلى القيام بمهام أخرى.
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Par:mandhouj (France )
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