القرقوري لعبير موسى: اللي رضع حليب العبودية .. عادي برشة باش يحرقو حليب الحرية

Samedi 16 Novembre 2019



باب نات

- تناول مقدم برنامج ضد التيار الياس القرقوري الذي يبث على قناة الزيتونة الجدل الذي اثارته رئيس الحزب الدستور الحر في البرلمان اثر الجلسة الافتتاحية.وقال القرقوري " عبير موسى هي امتداد للورم السرطاني للنظام السابق وما حصل منها فضيحة ووصمة عار على البرلمان ولكن الذي تربى على الاستبداد لم يمكنه ابدا ان يفهم معنى الحرية والكرامة.وأضاف القرقوري " زايد اللي رضع حليب العبودية .. عادي برشة باش يحرقو حليب الحرية" متابعا " الي عدات عمرها بين التزغريط والصبة مهبول الي ياخو عليها".وتابع الياس القرقوري " سنشاهد في المستقبل كثيرا من فضائح لمن يدعون انهم سليلي الدولة الوطنية".