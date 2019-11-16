القرقوري لعبير موسى: اللي رضع حليب العبودية .. عادي برشة باش يحرقو حليب الحرية

Samedi 16 Novembre 2019
باب نات - تناول مقدم برنامج ضد التيار الياس القرقوري الذي يبث على قناة الزيتونة الجدل الذي اثارته رئيس الحزب الدستور الحر في البرلمان اثر الجلسة الافتتاحية.
وقال القرقوري " عبير موسى هي امتداد للورم السرطاني للنظام السابق وما حصل منها فضيحة ووصمة عار على البرلمان ولكن الذي تربى على الاستبداد لم يمكنه ابدا ان يفهم معنى الحرية والكرامة.
وأضاف القرقوري " زايد اللي رضع حليب العبودية .. عادي برشة باش يحرقو حليب الحرية" متابعا " الي عدات عمرها بين التزغريط والصبة مهبول الي ياخو عليها".
وتابع الياس القرقوري " سنشاهد في المستقبل كثيرا من فضائح لمن يدعون انهم سليلي الدولة الوطنية".
وقال القرقوري " عبير موسى هي امتداد للورم السرطاني للنظام السابق وما حصل منها فضيحة ووصمة عار على البرلمان ولكن الذي تربى على الاستبداد لم يمكنه ابدا ان يفهم معنى الحرية والكرامة.
وأضاف القرقوري " زايد اللي رضع حليب العبودية .. عادي برشة باش يحرقو حليب الحرية" متابعا " الي عدات عمرها بين التزغريط والصبة مهبول الي ياخو عليها".
وتابع الياس القرقوري " سنشاهد في المستقبل كثيرا من فضائح لمن يدعون انهم سليلي الدولة الوطنية".
1 de 1 commentaires pour l'article 192759
En continu
- 08:52 هذا الرئيس جاء في وقته !
- Hier 17:09 اختيار فاشل منذ البداية
- Hier 14:45 أنتم لا دين و لا مِلّة
- Hier 11:03 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
- Hier 10:56 قلب تونس.. قلبو على تونس
- Hier 10:45 زياد الهاشمي لعبير موسي: حدّك السطل و الكاسة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:41
|17:12
|14:50
|12:11
|06:58
|05:28
|
16°
|19°
|% 87
|:الرطــوبة
|تونــس
|11°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|19°-11
|16°-10
|19°-10
|17°-11
|17°-10
Follow @babnet_Tunisie
(107 920) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
(106 072) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 96 839) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 947) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 316) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 90 757) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 75 608) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 578) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 69 551) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 889) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 864) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 60 148) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 59 377) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 58 410) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 58 160) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 53 382) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 51 627) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 50 484) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 48 004) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 47 371) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
Sur: عبير موسي: أنا لا اعترف بالدواعش والاخوان وشيخهم الإرهابي في البرلمان وكلمة سيّد الرئيس موش بش يسمعها منّي