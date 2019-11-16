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القرقوري لعبير موسى: اللي رضع حليب العبودية .. عادي برشة باش يحرقو حليب الحرية

Samedi 16 Novembre 2019

Samedi 16 Novembre 2019
باب نات - تناول مقدم برنامج ضد التيار الياس القرقوري الذي يبث على قناة الزيتونة الجدل الذي اثارته رئيس الحزب الدستور الحر في البرلمان اثر الجلسة الافتتاحية.

وقال القرقوري " عبير موسى هي امتداد للورم السرطاني للنظام السابق وما حصل منها فضيحة ووصمة عار على البرلمان ولكن الذي تربى على الاستبداد لم يمكنه ابدا ان يفهم معنى الحرية والكرامة.


وأضاف القرقوري " زايد اللي رضع حليب العبودية .. عادي برشة باش يحرقو حليب الحرية" متابعا " الي عدات عمرها بين التزغريط والصبة مهبول الي ياخو عليها".
وتابع الياس القرقوري " سنشاهد في المستقبل كثيرا من فضائح لمن يدعون انهم سليلي الدولة الوطنية".


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 192759

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Samedi 16 Novembre 2019 à 08h 42m |           
السياسيون راحلون و الشعوب باقية
ولا لعبادة الأشخاص
فأفسحوا المجال لجيل الانتاج و العمل

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كفــــــاية ⭕️❌ S T O P

🛠 الشعب يريد الناس إلي تخدم ⚒

🗣 ميش ناس الي تنبح 🗣



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