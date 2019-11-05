الهاشمي نويرة يستقيل من رئاسة تحرير جريدة الصحافة ويوجه نقدا لاذعا الى الغنوشي والشاهد

Mardi 05 Novembre 2019



باب نات

- أعلن الثلاثاء 5 نوفمبر الصحفي الهاشمي نويرة عن استقالته من منصبه كمدير رئيس تحرير جريدة “الصحافة اليوم” وهو منصب شغله اثر انتخابات لمدة قال انه تجاوزها “لأسباب غير شخصية “.وأكد انه ” قرّر الإستقالة من أجل التحرّر الكامل مِنْ ضغوطات الحُكْمِ ومَنْ هُمْ على هامش الحُكْمِ وحتّى أرفع الحرج عمن عرفتهم وخضعوا لإغراءات السلطة والحُكْمِ “،