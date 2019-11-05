الهاشمي نويرة يستقيل من رئاسة تحرير جريدة الصحافة ويوجه نقدا لاذعا الى الغنوشي والشاهد

Mardi 05 Novembre 2019
باب نات - أعلن الثلاثاء 5 نوفمبر الصحفي الهاشمي نويرة عن استقالته من منصبه كمدير رئيس تحرير جريدة “الصحافة اليوم” وهو منصب شغله اثر انتخابات لمدة قال انه تجاوزها “لأسباب غير شخصية “.
وأكد انه ” قرّر الإستقالة من أجل التحرّر الكامل مِنْ ضغوطات الحُكْمِ ومَنْ هُمْ على هامش الحُكْمِ وحتّى أرفع الحرج عمن عرفتهم وخضعوا لإغراءات السلطة والحُكْمِ “،
وأكد انه ” قرّر الإستقالة من أجل التحرّر الكامل مِنْ ضغوطات الحُكْمِ ومَنْ هُمْ على هامش الحُكْمِ وحتّى أرفع الحرج عمن عرفتهم وخضعوا لإغراءات السلطة والحُكْمِ “،
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Par:rommen (Tunisia )
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