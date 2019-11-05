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الهاشمي نويرة يستقيل من رئاسة تحرير جريدة الصحافة ويوجه نقدا لاذعا الى الغنوشي والشاهد

Mardi 05 Novembre 2019

Mardi 05 Novembre 2019
باب نات - أعلن الثلاثاء 5 نوفمبر الصحفي الهاشمي نويرة عن استقالته من منصبه كمدير رئيس تحرير جريدة “الصحافة اليوم” وهو منصب شغله اثر انتخابات لمدة قال انه تجاوزها “لأسباب غير شخصية “.
وأكد انه ” قرّر الإستقالة من أجل التحرّر الكامل مِنْ ضغوطات الحُكْمِ ومَنْ هُمْ على هامش الحُكْمِ وحتّى أرفع الحرج عمن عرفتهم وخضعوا لإغراءات السلطة والحُكْمِ “،



  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 192157

Rommen  (Tunisia)  |Mardi 05 Novembre 2019 à 13h 45m |           
حمار اخر ينطق
يجب ان تركع للنهضة إذا كانت تسير الشاهد فلها من الحنكة و الدهاء لترويضكل من يقترب من الحكم
حزب داهية دائما أحسن من حزب وارث ايديولجية بالية أو حزب بني على العهر و الفساد

Sly  (Tunisia)  |Mardi 05 Novembre 2019 à 13h 43m |           
ريح السد الكذب والنفاق
ستجدونه الليلة على حائط المبكى بجانب بوغلاب لطفي أنفاق



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